Raed Arafat, ședință de urgență cu prefecții din toată țara după avertizările transmise de ANM

De: Irina Vlad 25/12/2025 | 14:04
Raed Arafat/ sursă foto: Profimedia

După ce în mai multe zone din România a nins ca în povești, șeful DSU, Raef Arafat, a transmis că autoritățile au activa planurile de intervenție, în cazul în care apar situații deosebite, în zonele unde se înregistrează temperaturi negative. 

Raed Arafat face apel către populație să fie prudentă, în special în zonele din țară unde este ceață. Până în acest moment, șeful DSU a menționat că în niciun județ din zonele afectate de avertizarea de cod galben de ninsori nu au fost raportate situații deosebite.

Ninge abundent în mai multe județe din România

”Până la acest moment, probleme deosebite nu sunt. Astăzi, după o discuție cu domnul ministru Cătălin Predoiu, am organizat o videoconferință cu prefecții, cu inspectoratele pentru situații de urgență, cu doamna Elena Mateescu de la ANM și cu instituțiile care au rol în gestionarea efectelor în cazul în care se vor agrava”, a declarat Raed Arafat.

De asemenea, șeful DSU îndeamnă șoferii să nu plece la drum fără să nu se informeze despre condițiile meteo din trafic, condițiile drumului în zona în care se deplasează.

”Să se informeze despre condițiile traficului, condițiile drumului în zona în care merg. În al doilea rând, atenție mare pentru că este ceață în foarte mare parte din țară, așa că oricine este pe drumuri trebuie să fie foarte atent. Respectarea regulilor, atenție la depășiri, atenție la viteză. Este posibil să fie unele zone cu polei, așa că acesta este un alt aspect”, a mai spus șeful DSU.

Raed Arafat a avut un mesaj important despre siguranța românilor în locuințe. Acesta subliniază importanța folosirii corecte a instalațiilor electrice de Crăciun și a lumânărilor decorative, pentru evitarea și prevenirea incendiilor.

„Atenție la pomul de Crăciun, la instalația electrică, să nu fie lăsată nesupravegheată, să nu fie lăsată să meargă în lipsa unei persoane în casă, iar noaptea să fie închisă. Cei care nu au pot să monteze alarme pentru fum, care sunt de sine stătătoare, nu sunt scumpe și pot avertiza familia dacă este un început de incendiu în casă”, a mai spus Raed Arafat.

-17 grade Celsius în România. Pe ce dată vine „iarna secolului”, potrivit meteorologilor Accuweather

Zonele din România unde ninge ca în povești în Ajunul Crăciunului. Zăpada are chiar și 25 de cm

