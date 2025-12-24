Acasă » Știri » Zonele din România unde ninge ca în povești în Ajunul Crăciunului. Zăpada are chiar și 25 de cm

De: Irina Vlad 24/12/2025 | 16:56
sursă foto: social media

Deși începutul de iarnă din acest an le-a dat emoții puternice iubitorilor de zăpadă, meteorologii vin cu vești bune. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în unele zone ale țării sunt așteptate ninsori viscolite, strat de zăpadă consistent și o răcire accentuată a vremii. Care sunt zonele din România unde ninge ca în povești în Ajunul Crăciunului. Zăpada are chiar și 25 de cm

Începând cu data de 24 decembrie 2025, România intra sub avertizare de cod galben de ninsori. Vântul va avea rafale de 45-55km/h în regiunile sud-vestice și sudice. Potrivit Administrației Naționale a Meteorologiei, în unele zone se va depunde un strat consistent de zăpadă și se anunță o răcire accentuată a vremii.

Zonele din România unde ninge de Crăciun

În sud și est, vremea se va răci semnificativ, cu maxime cu cuprinse între -5 și -2 grade Celsius. În Moldova și estul Transilvaniei se va instala gerul și se vor înregistra minime de până la -12 grade Celsius. Ninsori consistente se vor înregistra și la munte. Chiar înainte de Crăciun, în unele stațiuni montane, stratul de zăpadă a ajuns să măsoare aproximativ 25 de centimetri.

Local, îndeosebi în vestul Carpaţilor Meridionali şi în Oltenia, cantităţile de apă vor fi moderate (în general 10…15 l/mp). Se va depune strat de zăpadă, în medie de 1…3 cm la câmpie, în jurul a 5 cm în zona submontană şi mai consistent la munte, îndeosebi în vestul Carpaţilor Meridionali.

În ciuda condițiilor meteo specifice perioadei, autoritățile au luat măsuri din timp astfel încât traficul rutier se desfășoară în condiții de siguranță. Potrivit Centrului INFOTRAFIC, principalele autostrăzi, dumuri naționale și europene sunt practicabile.

„Se circulă în condiţii de ceaţă, care scade vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, pe mai multe artere rutiere din judeţele: Cluj, Constanţa, Covasna, Harghita şi Ilfov

Pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa şi A3 Bucureşti – Ploieşti, traficul rutier se desfăşoară fluent, în condiţiile unui carosabil umed, cu vizibilitate bună şi valori normale de circulaţie”, anunță Centrul INFOTRAFIC.

×