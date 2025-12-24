Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara în Ajunul Crăciunului

Ajunul Crăciunului aduce o Românie împărțită între vestul și litoralul relativ mai blânde, dar umede, și estul țării, unde răcirea este mai accentuată și apar episoade de ninsoare. În sud, inclusiv în București, combinația de ploaie, vânt și scăderea temperaturilor sub 0°C pe timpul nopții poate crea disconfort și condiții alunecoase. Per ansamblu, este o zi de iarnă gri, cu nori joși și o senzație de frig accentuată de umezeală și vânt.

Vremea în România, miercuri, 24 decembrie 2025

Ajunul Crăciunului aduce o zi mai degrabă închisă în cea mai mare parte a țării, cu ploi scurte sau burniță în sud și sud-est, nori joși în centru și vest, iar în nord-est o răcire mai accentuată, cu episoade de ninsoare. Temperaturile maxime se vor încadra, în linii mari, între 1°C și 8°C, iar minimele vor coborî de la valori ușor pozitive în vest până la ger în Moldova, unde noaptea poate ajunge spre -7°C. În multe zone, vântul și umezeala vor accentua senzația de frig, făcând ca temperaturile resimțite să fie mai scăzute decât cele indicate de termometre.

Vest (Banat–Crișana)

În vestul țării, vremea rămâne relativ blândă pentru final de decembrie, însă umezeala persistă. Sunt așteptate ploi slabe sau burniță, iar cerul va fi acoperit de nori joși, conturând o atmosferă mohorâtă de Ajun. Temperaturile maxime vor urca în jurul valorii de 5°C, iar minimele se vor menține pozitive, în jur de 3°C, ceea ce va spori disconfortul din cauza aerului umed.

Nord-Vest și Centru (Transilvania)

În Transilvania, Ajunul vine cu nori joși și aer rece, mai ales dimineața și seara. Temperaturile vor fi moderate pentru zona intracarpată, cu maxime în jur de 4°C și minime care pot coborî spre -1°C. Aceste condiții pot favoriza local depuneri de chiciură și suprafețe alunecoase acolo unde umezeala persistă. Ziua va fi una statică, fără schimbări bruște, dar cu o atmosferă apăsătoare.

Est (Moldova)

Moldova va avea cea mai aspră notă termică în Ajun. Sunt posibile ninsori slabe și fulguieli, iar contrastul dintre zi și noapte va fi accentuat. Temperaturile maxime se vor opri în jur de 1°C, în timp ce minimele nocturne vor coborî până spre -7°C. În aceste condiții, riscul de polei și de suprafețe înghețate crește, mai ales pe timpul nopții și dimineața.

Sud (Muntenia)

În Muntenia, inclusiv în zona Capitalei, vremea va fi rece și umedă, cu posibilitatea unor ploi scurte pe parcursul zilei. Maximele se vor situa în jur de 4°C, iar minimele nocturne vor coborî spre -1°C. După lăsarea serii, umezeala acumulată poate îngheța local, iar vântul va accentua senzația de frig.

Sud-Vest (Oltenia)

Oltenia va avea un tablou meteo asemănător sudului țării. Sunt așteptate ploi slabe și intensificări ale vântului, care vor reduce confortul termic. Temperaturile maxime vor urca spre 4°C, iar minimele vor coborî în jur de -1°C, cu o senzație resimțită mai scăzută în zonele deschise.

Dobrogea și litoral

În Dobrogea, influența Mării Negre va menține temperaturi ceva mai ridicate decât în restul țării, dar și o umiditate accentuată. Pe litoral sunt posibile ploi scurte, cu maxime în jur de 8°C și minime de aproximativ 3°C. Vântul dinspre est va intensifica senzația de frig umed, specific iernii maritime.

Prognoza meteo în București și orașele mari pentru 24 decembrie 2025

București va avea o zi rece și închisă, cu cer noros și ploi slabe pe alocuri. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 4°C, iar minima va coborî spre -1°C, cu vânt ce poate accentua disconfortul termic.

Cluj-Napoca va avea nori joși și o atmosferă rece, cu temperaturi maxime în jur de 4°C și minime apropiate de -1°C.

Iași va fi cel mai rece dintre marile orașe, cu posibile fulguieli. Maxima zilei se va situa în jur de 1°C, iar minima poate coborî până spre -7°C.

Craiova va avea ploi slabe și vânt, cu o maximă de aproximativ 4°C și o minimă de -1°C, condiții ce pot crea disconfort.

Timișoara va rămâne mai blândă față de estul țării, dar umedă, cu ploi și burniță. Maxima va atinge aproximativ 5°C, iar minima se va menține în jurul valorii de 3°C.

Constanța va avea o zi mai caldă, dar umedă și vântoasă. Sunt așteptate ploi slabe, cu o maximă de aproximativ 8°C și o minimă de 3°C.

