Prognoza meteo pentru marți, 23 decembrie 2025. Vreme preponderent închisă, frig și umitidate accentuată

Marți aduce în România o vreme preponderent închisă, cu temperaturi pozitive în timpul zilei în majoritatea regiunilor, dar cu senzație de frig accentuată de umiditate. Vestul și sud-vestul țării vor fi cele mai blânde zone din punct de vedere termic, în timp ce centrul și estul vor avea valori mai scăzute. Deși nu sunt așteptate fenomene meteo extreme, cerul noros și lipsa soarelui vor accentua senzația de rece, mai ales în sud-est și în marile orașe.

Prognoza meteo pentru marți, 23 decembrie 2025

Vest (Banat–Crișana)

În vestul țării vremea va fi rece pentru această perioadă, cu temperaturi maxime estimate în jurul valorii de 3–6°C și minime nocturne apropiindu-se de 0°C sau ușor negative. Cerul va fi predominant noros, cu posibile momente de ceată sau burniță în prima parte a zilei, iar senzația de frig va fi accentuată de umiditate. Vestul rămâne în general una dintre cele mai blânde regiuni termic în această perioadă a anului, dar nu sunt excluse precipitații slabe sub formă de lapoviță sau ninsoare slabă la altitudini mai mari.

Nord-Vest și Centru (Transilvania)

Transilvania va continua să aibă parte de o zi tipică de iarnă, cu cer preponderent noros și temperaturi maxime estimate în intervalul 1–4°C. Minimele nocturne vor coborî frecvent sub 0°C, îndeosebi în zonele intramontane și depresiunile din interiorul Carpaților, acolo unde atmosfera rece și umedă favorizează formarea ceții. Vizibilitatea locală va fi redusă dimineața și seara din cauza condițiilor umede.

Est (Moldova)

În Moldova vremea se va menține rece și închisă pe tot parcursul zilei, cu cerul acoperit de nori groși și temperaturi maxime ce vor urca greu peste 3–5°C. Minimele vor rămâne în jurul valorii de 0…1°C sau ușor negative în zonele mai ridicate. Atmosfera va fi una monotonă și rece, fără variații termice semnificative de la o oră la alta.

Sud (Muntenia)

În sudul țării, inclusiv în zona Capitalei, vremea va fi rece și predominant norosă. Temperaturile maxime estimate vor atinge aproximativ 4–6°C, cu minime nocturne situate în jurul valorii de 0…2°C. Lipsa soarelui și umiditatea crescută vor accentua senzația de frig, iar posibilele precipitații vor fi slabe și izolate.

Sud-Vest (Oltenia)

Oltenia va avea o vreme relativ echilibrată, cu temperaturi maxime estimate între 5 și 7°C și minime nocturne în jur de 1–2°C. Cerul va fi mai mult noros, dar cu intervale de lumină difuză, iar precipitațiile vor fi slabe sau inexistente. Umezeala din aer va face ca senzația termică să fie ceva mai scăzută decât valorile reale.

Dobrogea și litoral

În Dobrogea și pe litoral vremea va fi blândă din punct de vedere termic, dar și mai umedă. Temperaturile maxime vor ajunge la 6–8°C, iar minimele se vor menține relativ ridicate pentru sezon, în jurul valorii de 4–6°C. Cerul va fi acoperit de nori joși, iar senzația resimțită va fi de frig umed specific climatului marin, cu posibilitate de burniță sau ploaie slabă.

Prognoza meteo în București și orașele mari pentru 23 decembrie 2025

București

În București marți vremea va fi rece și mai degrabă închisă, cu cer predominant noros pe tot parcursul zilei. Temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 4–6°C, în timp ce minima nopții se va situa în jurul valorii de 0…1°C. Atmosfera va fi specifică unei ierni urbane, cu senzație de frig accentuată de umiditate și puține ore de soare.

Constanța

La Constanța vremea va fi influențată de proximitatea mării și va rămâne umedă și norosă. Temperaturile vor oscila între aproximativ 5°C ca minim și până la 7–8°C ca maxim, iar senzația termică va fi mai scăzută din cauza vântului marin.

Timișoara

Timișoara va avea una dintre cele mai blânde zile din țară, cu maxima zilei apropiindu-se de 7–9°C, iar minima va coborî spre 0…2°C pe timpul nopții. Cerul va fi mai mult noros, dar cu intervale de lumină difuză.

Iași

În Iași vremea va fi rece și închisă, cu temperaturi maxime în jur de 3–5°C și o minimă apropiată de 0°C. Norii vor domina cerul, iar zilele vor părea monotone și umede.

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca cerul va fi predominant noros, iar temperaturile vor atinge circa 4–6°C în timpul zilei, cu minime nocturne ce se vor apropia de 0°C. Atmosfera va fi rece și ușor umedă.

Craiova

Craiova va avea o vreme relativ echilibrată, cu maxime în jur de 6–7°C și minime de 1–2°C. Cerul va fi mai mult noros, cu posibile momente scurte de lumină difuză.

Fenomenul bizar care a pus stăpânire pe România! Meteorologii ANM nu mai știu să calculeze temperaturile. Pericol de poluare și ceață

Prognoza meteo pentru mijlocul lui decembrie este total atipică! Temperaturile o vor lua razna în România: Moș Crăciun vine pe trotinetă!