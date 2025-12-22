Acasă » Știri » Ninge abundent de Crăciun! ANM a schimbat radical prognoza: zonele din România unde iarna își intră în drepturi

De: Irina Vlad 22/12/2025 | 07:20
Ninge abundent de Crăciun! ANM a schimbat radical prognoza: zonele din România unde iarna își intră în drepturi
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru următoarele zile. Începând cu 24 decembrie, în Ajun de Crăciun, vremea se schimbă radical. Temperaturile sunt în scădere, precipitațiile se vor schimba în ninsori, iar în unele regiuni ale țării sunt așteptate fenomene meteo extreme. 

Potrivit ANM, în perioada 24-25 decembrie 2025, în Moldova și în zona de munte se va depune un strat consistent de zăpadă. În Carpații Meridionali va ninge cu 15-20 l/mp și sunt așteptate cele mai mari cantități de zăpadă.

Prognoza ANM: unde va ninge de Crăciun

În cursul nopții de 24 spre 25 decembrie, în Transilvania, Muntenia, Oltenia și Dobrogea va ploua, urmând ca precipitațiile să se transforme treptat în lapoviță și ninsori. Anticilonul azoric va pătrunde în România și va favoriza formarea de aer polar dinspre Câmpia Rusă. În același timp, un ciclon mediteranean va aduce un aer cald și umed, ceea ce va determina extinderea precipitațiilor în aproape toate regiunile din țară.

„Așadar, în zilele următoare, România se va afla la zona de contact dintre anticiclonul azoric (M), ce va determina, pe partea sa posterioară transportul unui aer rece, polar dinspre Câmpia Rusă (influența lui se va resimți mai ales în regiunile extracarpatice și la munte pe lobarea adiacentă a Munților Carpați) și vastul ciclon mediteranean (D) ce va aduce, pe partea sa de avans, aer cald și umed și implicit o extindere a precipitațiilor în intervalul 24 decembrie ora 08:00 – 25 decembrie ora 08:00, în mare parte din țara noastră”, notează ANM.

În restul țării, în noaptea de 24 spre 25 decembrie, vântul va sufla cu viteze de 45-50 km/h, în special în regiunile sudice și sud-estice. În sudul Moldovei și local în Oltenia și Muntenia sunt posibile ninsori viscolite, disconfort termic și vizibilitate redusă.

„Un alt fenomen meteorologic de luat în calcul vor fi intensificările de vânt care vor apărea pe parcursul zilei de 24 decembrie și vor continua până în seara zilei de 25 decembrie, la viteze în general de 45…50 km/h din regiunile sudice și sud-estice, ca urmare a pătrunderii de aer polar pericarpatic, astfel încât în sudul Moldovei, parțial în Oltenia și Muntenia vor fi posibile ninsori viscolite”, notează experții.

Prognoza meteo pentru București

Conform prognozei meteo actualizate, miercuri, 24 decembrie, vremea va fi închisă și temporar sunt așteptate precipitații. În cursul nopții de 24 spre 25 decembrie, ploaia se va transforma treptat în ninsoare, vântul va sufla moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, cu minime cuprinse între -2 și -1 grad Celsius.

„Vremea se va schimba și în București. Conform rulării modelelor din dimineața zilei de 21 decembrie 2025, miercuri 24 decembrie, vremea va fi închisă și temporar va ploua. În cursul nopții de 24/25 decembrie ploaia se va transforma treptat în ninsoare. Vântul va sufla moderat, cu intensificări (rafale în general de 45…50 km/h) în a doua parte a intervalului.

Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 3 grade, iar cea minimă va fi de -2…-1 grad. Joi, 25 decembrie vremea va deveni rece pentru această dată. În cursul zilei cerul va fi noros și în primele ore ale intervalului este posibil să ningă slab, iar vântul va sufla în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de -1 grad, iar cea minimă va fi de -6…-4 grade”, potrivit ANM.

