Decizia luată de fosta asistentă a lui Capatos, după decepțiile în dragoste! Ana Maria Mocanu: „Nu mai vreau să aud!”

Ana Maria Mocanu schimbă foaia anul acesta, de Crăciun. Față de anii trecuți, în care îi cerea Moșului să îi aducă sufletul pereche și să își întemeieze o familie, de data aceasta lucrurile stau diferit pentru ea. Nu își mai pune dorințe legate de partea emoțională, ci lasă lucrurile să decurgă firesc, pentru că este convinsă că la un moment dat, toate se vor așeza. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, dansatoarea recunoaște că își dorește cu ardoare să evite anumite discuții la masa de Crăciun, asta pentru că s-a săturat de toată presiunea care se pune pe ea referitor la măritiș și copil.

Dansatoarei pare că-i merg lucrurile bine pe partea profesională, evenimentele curg, însă parcă ceva lipsește. Nu își găsește liniștea pe plan amoros, cu toate că își dorește mult să se căsătorească și să devină mamă. Cu toate acestea, nici nu mai vrea să audă veșnicele discuții și sfaturi care au loc, de obicei, în familie, la masa de Crăciun.

Ana Maria Mocanu: „Eu tot explic, dar degeaba”

Au existat și ani în care decepțiile în dragoste și-au spus cuvântul în viața Anei Maria Mocanu, chiar în perioada Sărbătorilor de iarnă, însă a reușit să treacă cu bine peste toate, cu ajutorul celor dragi.

În fiecare an mi-am pus o dorință de Crăciun, iar anul ăsta nu-mi mai pun, o să-L las pe Dumnezeu să lucreze și să aleagă ce este potrivit pentru mine, pentru că în fiecare an mi-am dorit ceva, iar anul acesta, în afară de cele clasice, sănătate, fericire, nu mai cer nimic. Eu mereu m-am rugat să mă căsătoresc, să fac un copil, am încredere în Dumnezeu și știu că o să se întâmple asta la un moment dat, când la fi momentul potrivit. Noi avem o tradiție, în familie, ne dăm cadouri între noi. Voi face Crăciunul în familie, dar sinceră să fiu, aș vrea să evit anumite discuții la masa de Crăciun. Iar aici mă refer la veșnicele discuții legate de măritiș și copil. Eu tot explic că nu am cu cine, dar părinții mei, fiind o altă generație, degeaba le explic că nu mai sunt vremurile alea, că ei refuză să creadă lucrurile astea. Iar atunci e puțin ciudat, că au o anumită concepție, că ei s-au văzut, s-au plăcut și s-au căsătorit, în două săptămâni. Dar la noi, în două săptămâni te și desparți, se întâmplă multe alte chestii, total diferite de cum erau lucrurile pe vremea lor. Da, mi-aș fi dorit foarte mult să fac bradul și să fiu însărcinată sau să am deja un copil, dar dacă nu a fost să fie, voi petrece cu familia. Eu sunt o persoană optimistă, și mi s-a întâmplat să sufăr sau să am decepții în dragoste, dar Crăciunul și spiritul Crăciunului te fac să-ți schimbi starea, te iei cu treburi și de fiecare dată mi-am ieșit din stare, oricât aș fi suferit eu la vremea respectivă. Niciodată nu aș accepta ca iubitul meu să mă pună să aleg între a fac Sărbătorile cu el sau cu familia. Eu am avut o relație în trecut și am plecat la un moment dat din țară, am stat 4 ani în Spania, iar în cei 4 ani am stat acolo, departe de familie. Dar nu aș accepta niciodată să fiu într-o relație și să-mi spună să aleg între el și ai mei, pentru că eu mi-aș dori să fim cu toții împreună, a declarat Ana Maria Mocanu pentru CANCAN.RO.

