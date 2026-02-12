Scărlătescu a intrat în belele mari! Cheful de la Pro TV, datorii de aproape 1 milion de euro, banca i-a blocat conturile, iar bunurile i-au fost sigilate

Una dintre firmele lui Scărlătescu, Cătălin Punct RO SRL, a ajuns oficial în faliment, după ce chiar compania a cerut acest lucru în instanță. Dosarul, înregistrat la Tribunalul București în decembrie 2025, arată că situația financiară a firmei a ajuns într-un punct critic, cu datorii de aproape un milion de euro, iar judecătorii au dat undă verde procedurii și i-au blocat toate conturile!

Anul începe cu gust amar pentru Chef Cătălin Scărlătescu, iar viața lui din spatele camerelor TV pare mai ”încinsă” decât orice tigaie din bucătărie.

După ce în urmă cu câteva luni a pierdut prima rundă din războiul cu Antena 1 și obligat să scoată din buzunar 10.000 de euro, din cauza declarațiilor în care spunea că foștii șefi nu i-au dat toți banii, iată că acum a apărut o problemă mai grea.

Deși pe sticlă totul pare roz, iar la Pro TV lucrurile merg lin, în spate, cifrele spun o poveste mult mai tensionată. Una dintre firmele lui a strâns datorii uriașe, aproape de pragul de 1 milion de euro, o sumă care ar face pe oricine să-și piardă somnul.

Este vorba despre firma Cătălin Punct RO SRL, deschisă în 2015. Dacă la început lucrurile mergeau bine, din 2022 afacerea a început să scârție serios și an de an s-au adunat datorii de milioane.

Chef-ul este singurul om care decide tot acolo. Și administrator, și asociat. Iar cum firma nu a mai reușit să iasă la liman și să acopere găurile financiare, Scărlătescu a făcut pasul greu: a cerut să închidă totul și să intre în faliment.

”În temeiul art. 147 alin. 1 raportat la art. 71 alin. 2 din Legea nr. 85/2014, dispune ca lichidatorul judiciar să trimită o notificare, în condiţiile art. 100 din lege, privind intrarea debitorului în procedura falimentului prin procedura simplificată, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acestuia, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de debitor în conformitate cu art. 74 raportat la art. 67 alin 1 lit. c), debitorului şi oficiului registrului comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitorul este înmatriculat, pentru efectuarea menţiunii, instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului, şi tuturor băncilor unde debitorul are deschise conturi, în vederea aplicării prevederilor art. 75 din Legea nr. 85/2014”.

În fapt, debitorul a arătat că se află în stare de insolvență prezumată întrucât fondurile băneşti disponibile sunt insuficiente pentru plata datoriilor certe, lichide şi exigibile în cuantum de 3.676.045,54 lei (722.000 de euro) către creditorii societăţii”.

Instanța a decis că băncile nu mai au voie să lase firma să folosească bani din conturi fără aprobare specială, iar averea societății poate fi pusă sub sigiliu, astfel încât nimic să nu fie vândut sau mutat pe ascuns.

”Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are deschise conturi să nu dispună de sume fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea bunurilor din averea debitorului, în sarcina lichidatorului judiciar.

Pune în vedere lichidatorului judiciar să efectueze în 60 de zile de la data pronunţării prezentei hotărâri inventarierea bunurilor debitorului, să întocmească şi să depună la dosar, în termen de 40 de zile de la desemnare, raportul prevăzut la art. 97 alin. 1 din Legea nr. 85/2014”.

Rămâne de văzut dacă Cătălin Scărlătescu va reuși să găsească o ieșire din această criză sau dacă falimentul îi va pune capac în lumea afacerilor.

