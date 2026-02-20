Anchetă după dispariția Denisei, românca de 15 ani din Belgia. Cine a intrat în vizorul Poliției Române: „Mi s-au adus foarte multe acuze”

La 10 zile de la dispariție, Denisa Alexandra a fost găsită în viață. Tânăra de 15 ani și familia ei locuiesc în Belgia, însă ea fost identificată în România – de către autoritățile din Craiova. După ce a stat cu sufletul la gură și cu gândul la cele mai negre scenarii, mama fetei a respirat ușurată și a simțit să transmită public un mesaj.

Dispariția Denisei Alexandra a fost semnalată în data de 10 februarie 2026. Tânăra stabilită în Belgia fusese văzută ultima dată pe peronul unei gări din Germania. Din primele informații, aceasta ar fi plecat de acasă – împreună cu un prieten – cu gândul de a se întoace în România.

Ce mesaj a transmis mama Denisei

La 10 zile distanță, după o mobilizare în forță a autorităților și a comunității de români din diaspora (Germania, Belgia) și din țară, adolescenta de 15 ani a fost găsită în România, mai exact în Craiova. Din fericire, fata a este teafără și nevătămată. Cât timp nu a știut de fiica ei, mama Denisei a trăit cu gândul la cele mai sumbre scenarii. S-a temut pentru viața fetei, însă, în cele din urmă, a răsuflat ușurată.

Recent, mama Denisei a vorbit public despre dispariția fetei. Le-a mulțumit tuturor celor care s-au implicat în căutări și le-a promist prietenilor virtuali că o să revină cu detalii despre întreaga poveste, inclusiv despre acuzele care i se aduc (atât ei cât și tatălui Denisei). Polițiștii au deschis o anchetă să afle circumstanțele în care s-au produs faptele, motiv pentru care femeia nu are voie să ofere alte informații din interior.

„Nu voi da anumite detalii, pentru că o anchetă este în curs. O să revin, probabil, deoarece mi s-au adus foarte multe acuze. Momentan, nu voi da nicio replica, nu voi comenta absolut nimic. Eu vreau să mă bucur de momentul acesta, că Denisa este printre noi și că am recuperat-o. Este în siguranță, alături de tatăl ei și suntem extraordinar de fericiți. Vom fi alături de ea. Îi vom da toată puterea de care are nevoie să treacă peste aceste momente neplăcute. Vă mulțumesc! Dacă o îmi permită poliția și avocatul, la un moment dat, vă voi da mai multe detalii!”, a transmis mama Denisei, pe rețelele de socializare.

