Influencerul Adonis Live, reținut de poliție după ce l-a bătut pe fratele lui Rareș Ion! Ce urmează acum

„Adonis Live” (33 de ani) a ajuns în arestul poliției. Influencerul străin a fost reținut după ce l-a agresat fizic pe Darian Ion (20 de ani), fratele lui Rareș Ion, tânărul decedat în urmă cu un an din cauza unei supradoze în casa lui Tudor Duma, zis „Maru”. Victima l-a provocat verbal și prin mișcări intimidatoare pe influencer.

Incidentul a avut loc joi, 19 decembrie, în centrul Capitalei. Influencerul străin „Adonis Live” și Darian Ion și-au dat întâlnire în Piața Romană, cel din urmă fiind invitat să participe la un live pe TikTok.

Influencerul „Adonis Live” a fost reținut de poliție

În timpul transmisiei, pe fondul unor contraziceri, Darian Ion l-a provocat pe influencer prin gesturi și posturi corporale menite să-l intimideze. „Adonis Live” l-a avertizat de mai multe ori să se oprească, însă fără rezultat. Tânărul a continuat, influencerul s-a simțit amenințat și a ripostat cu o rafală de pumni.

În urma loviturilor, fratele lui Rareș Ion a căzut la pământ și a avut nevoie de îngrijiri medicale. După incident, cei doi au fost conduși la secția de Poliție, pentru a stabili exact ce s-a întâmplat. La mai puțin de 24 de ore de la incident, influencerul străin „Adonis Live” a fost reținut de poliție.

„Din primele verificări a reieşit faptul că, în jurul orei 14.00, în timp ce se afla în zona Piaţa Romană, tânărul în vârstă de 20 de ani ar fi fost contactat, prin intermediul unei platforme de socializare, de către bărbatul în vârstă de 33 de ani, fiind invitat să participe la o transmisiune video în direct. Ulterior, persoana vătămată s-ar fi deplasat în zona unui restaurant din Sectorul 1, unde l-ar fi întâlnit pe bărbatul în cauză, care realiza o transmisiune live pe reţelele sociale. În timpul transmisiunii, pe fondul unei discuţii contradictorii, persoana vătămată ar fi fost lovită cu pumnul în zona feţei”, a transmis Poliția Capitalei.

Darian Ion este fratele lui Rareș Ion, tânărul care a murit din cauza unei supradoze în timpul unei transmisiuni live pe TikTok, în casa dealerului Tudor Duma, cunoscut drept „Maru” – vezi AICI detalii.

