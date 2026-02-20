Acasă » Știri » Știri externe » Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”

Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”

De: Daniel Matei 20/02/2026 | 12:12
Prima reacție a lui Donald Trump după arestarea fostului prinț Andrew: „O rușine!”
Sursa foto: Shutterstock

Președintele SUA, Donald Trump, a numit arestarea fostului prinț Andrew drept un „lucru foarte trist” după ce acesta a fost reținut de Poliție în cursul zilei de joi.

Fratele Regelui Charles al Marii Britanii a fost reținut joi, chiar de ziua lui, în cadrul unei anchete privind presupuse fapte de abuz în funcție publică din partea fostului prinț, care i-ar fi furnizat informații secrete finanțatorului american Jeffrey Epstein.

„Cred că este o rușine. Cred că este foarte trist. Cred că este atât de rău pentru familia regală. Este foarte, foarte trist. Pentru mine, este un lucru foarte trist”, a spus Trump când a fost întrebat despre arestarea lui Andrew.

Trump a mai spus că Regele Charles va veni în Statele Unite „foarte curând”, numindu-l pe monarh un „om fantastic”. Există speculații că Regele Charles va călători într-o vizită de stat în această primăvară.

Regele Charles, Regina Camilla, Prințul William și Kate Middleton au petrecut recent timp cu Trump și soția sa, Melania Trump, în timpul celei de-a doua vizite de stat a cuplului în Regatul Unit, în septembrie 2025.

Fostul prinț Andrew a fost arestat

Andrew Mountbatten-Windsor, fratele Regelui Charles al Marii Britanii, a fost arestat sub suspiciunea de abuz în timpul exercitării unei funciții publice.

Andrew, care a împlinit 66 de ani chiar în ziua în care a fost reținut, a negat în repetate rânduri acuzațiile care i-au fost aduse în legătură cu dezvăluirile din dosarul Epstein, dar se pare că autoritățile iau în considerare plângerile la adresa acestuia.

„Ca parte a anchetei, am arestat astăzi, 19 februarie, un bărbat de aproximativ șaizeci de ani din Norfolk, sub suspiciunea de abuz în funcție publică, și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în custodia poliției în acest moment.

Mai multe mașini de Poliție au sosit la moșia Sandringham din Norfolk joi dimineață. Totul vine după ce poliția din Thames Valley a declarat că a primit o plângere potrivit căreia fostul prinț ar fi divulgat informații confidențiale către Jeffrey Epstein.

