Acasă » Știri » Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer

Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer

De: Alina Drăgan 27/01/2026 | 00:01
Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer
Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

După 22 de ani de căsnicie, Andi Moisescu și Olivia Ster au divorțat. Despărțirea celor doi a uimit pe toată lumea, însă se pare că foștilor parteneri le merge foarte bine separat. Totuși, aceștia au rămas în relații bune de dragul celor doi copii pe care îi au împreună. Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer?

Despărțirea dintre Andi Moisescu și Olivia Ster a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că aceștia formau o familie de mai bine de 20 de ani. Însă, se pare că a fost un pas bun, iar recent Andi Moisescu a vorbit despre cum arată viața după divorț. Se pare că acesta este liniștit, împăcat, iar acum se concentrează pe cei doi fii ai săi.

„Sunt liniștit, sunt împăcat, mulțumesc frumos. Pentru suflet, tot ce-mi doresc e legat de copiii mei. Când ai copii, dacă ei sunt bine, restul lucrurilor se pot face. Te pui, te străduiești, împingi și până la urmă începe să meargă”, a declarat Andi Moisescu.

Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui

Deși a divorțat de Olivia Ster, Andi Moisescu nu a uitat de cei doi fii pe care îi are cu aceasta. Relația lor a rămas neschimbată și chiar este mai solidă acum. Petrec mult timp împreună, iar pentru vedeta de la Pro TV, Luca și David reprezintă centrul universului său.

„Eu zic că în primul rând e foarte plăcut să fii tată. Anul ăsta vor face în toamnă 18 și 20 de ani. Au 17 și 19 ani împliniți, sunt mari. O să mai avem un majorat, că pe unul l-am avut deja. Și o să avem un majorat, da, cel mic o să facă 18 ani. Nu s-a exprimat nicio dorință în ceea ce privește petrecerea, dar o să o descurcăm și pe asta.

E provocator să fii tată, punct. De fapt e provocator să fii părinte. (…) Sunt foarte buni comunicatori amândoi. Sunt foarte sociabili, au preluat multe din felul meu de a fi, de a comunica, de a relaționa cu oamenii. Sunt foarte respectuoși. Când se naște vreo petrecere, sunt sufletul petrecerii”, a declarat Andi Moisescu.

Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui /Foto: Facebook

Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer

În ciuda divorțului, relația dintre Andi Moisescu și băieții săi a rămas una solidă. Vacanțele sunt momentele în care cei trei se reconectează, iar în ultima perioadă au fost destul de dese. Aceștia împărtășesc aceleași pasiuni, iar timpul petrecut împreună este prețios pentru fiecare din ei.

„Avem un mare avantaj, practicăm aceleași sporturi și de vară și de iarnă. Iarna și ei se dau cu snowboard-ul și eu mă dau cu snowboard-ul, e foarte ușor să avem o vacanță ca băieții și vara ne-am apucat toți trei în aceeași zi de kite. Bineînțeles că ei fiind mai talentați decât mine, sunt înaintea mea. Și la snowboard sunt înaintea mea, deși ei s-au apucat cu mult după mine, dar altă vârstă, tinerețe, n-ai ce să-i faci. Au luat-o în viteză mare”, a mai spus Andi Moisescu.

Andi Moisescu a încins clubul în Italia! Domnișoarele s-au ‘destrăbălat’ când vedeta PRO TV s-a pus pe mixat

Andi Moisescu a luat-o de la zero, după o perioadă complicată. Un început de an calculat pentru proaspătul burlac

 

Foto: Facebook

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Singura formă de pedeapsă pe care ucigașul lui Mario Berinde din Cenei o va primi: „Dacă la 13 ani îl bagi într-un penitenciar, s-ar putea să se pervertească la mai multe rele”
Știri
Singura formă de pedeapsă pe care ucigașul lui Mario Berinde din Cenei o va primi: „Dacă la 13…
Laserul de la Măgurele, „Lumina extremă”: proiectul care a schimbat destinul științei românești
Știri
Laserul de la Măgurele, „Lumina extremă”: proiectul care a schimbat destinul științei românești
Ce amendă vei plăti în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB. De când se scumpesc oficial călătoriile și abonamentele
Mediafax
Ce amendă vei plăti în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB....
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până în prezent. Soția turcului neagă că acesta ar fi ajuns acasă
Gandul.ro
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul...
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Simona Țăranu, splendoare în Caraibe. Prezentatoarea TV, imagini hot în costum de...
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la...
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
Digi24
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria....
Cu cât cresc prețurile la gaze de la 1 aprilie, când expiră actuala plafonare. Primele oferte apărute pe comparatorul ANRE și cât înseamnă diferența în facturi
Mediafax
Cu cât cresc prețurile la gaze de la 1 aprilie, când expiră actuala...
Parteneri
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! Transformarea ce i-a lăsat mască pe fani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Gabriela Cristea după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini!...
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
Click.ro
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie...
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea amendament al Constituției americane
Digi 24
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al 25-lea...
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
Digi24
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel...
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
Promotor.ro
Roboții umanoizi intră în fabricile auto: până în 2027 vor atinge 80% din eficiența umană
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
go4it.ro
FOTO Armata rusă a primit trotinete electrice marca Kalașnikov. Cum arată acestea
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Descopera.ro
O stea din apropierea Pământului a dispărut peste noapte!
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Go4Games
Când se lansează cel mai tare joc cu mașini al anului
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până în prezent. Soția turcului neagă că acesta ar fi ajuns acasă
Gandul.ro
Traseul evadatului Abdullah Ataș, din ziua în care s-a învoit de la Penitenciarul Rahova, până...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Actorul după care toate româncele suspinau în anii ’90 este schimbat total. Recunoști cine ...
Actorul după care toate româncele suspinau în anii ’90 este schimbat total. Recunoști cine este marea vedetă din imagine?
Singura formă de pedeapsă pe care ucigașul lui Mario Berinde din Cenei o va primi: „Dacă la 13 ...
Singura formă de pedeapsă pe care ucigașul lui Mario Berinde din Cenei o va primi: „Dacă la 13 ani îl bagi într-un penitenciar, s-ar putea să se pervertească la mai multe rele”
Laserul de la Măgurele, „Lumina extremă”: proiectul care a schimbat destinul științei românești
Laserul de la Măgurele, „Lumina extremă”: proiectul care a schimbat destinul științei românești
Moartea lui Mario Berinde din Cenei a fost premeditată. De ce călăul lui în vârstă de 13 ani nu ...
Moartea lui Mario Berinde din Cenei a fost premeditată. De ce călăul lui în vârstă de 13 ani nu va răspunde penal, chiar dacă se modifică legea
Horoscop 27 ianuarie 2026. Zodia peste care dă norocul în dragoste
Horoscop 27 ianuarie 2026. Zodia peste care dă norocul în dragoste
Cum ar putea familia Iorgulescu să demonstreze diagnosticul lui Mario. Am aflat singurul mod: „Nu ...
Cum ar putea familia Iorgulescu să demonstreze diagnosticul lui Mario. Am aflat singurul mod: „Nu îți permite legislația din Italia”
Vezi toate știrile
×