După 22 de ani de căsnicie, Andi Moisescu și Olivia Ster au divorțat. Despărțirea celor doi a uimit pe toată lumea, însă se pare că foștilor parteneri le merge foarte bine separat. Totuși, aceștia au rămas în relații bune de dragul celor doi copii pe care îi au împreună. Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui. Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer?

Despărțirea dintre Andi Moisescu și Olivia Ster a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că aceștia formau o familie de mai bine de 20 de ani. Însă, se pare că a fost un pas bun, iar recent Andi Moisescu a vorbit despre cum arată viața după divorț. Se pare că acesta este liniștit, împăcat, iar acum se concentrează pe cei doi fii ai săi.

„Sunt liniștit, sunt împăcat, mulțumesc frumos. Pentru suflet, tot ce-mi doresc e legat de copiii mei. Când ai copii, dacă ei sunt bine, restul lucrurilor se pot face. Te pui, te străduiești, împingi și până la urmă începe să meargă”, a declarat Andi Moisescu.

Ce relație are Andi Moisescu acum cu fiii lui

Deși a divorțat de Olivia Ster, Andi Moisescu nu a uitat de cei doi fii pe care îi are cu aceasta. Relația lor a rămas neschimbată și chiar este mai solidă acum. Petrec mult timp împreună, iar pentru vedeta de la Pro TV, Luca și David reprezintă centrul universului său.

„Eu zic că în primul rând e foarte plăcut să fii tată. Anul ăsta vor face în toamnă 18 și 20 de ani. Au 17 și 19 ani împliniți, sunt mari. O să mai avem un majorat, că pe unul l-am avut deja. Și o să avem un majorat, da, cel mic o să facă 18 ani. Nu s-a exprimat nicio dorință în ceea ce privește petrecerea, dar o să o descurcăm și pe asta. E provocator să fii tată, punct. De fapt e provocator să fii părinte. (…) Sunt foarte buni comunicatori amândoi. Sunt foarte sociabili, au preluat multe din felul meu de a fi, de a comunica, de a relaționa cu oamenii. Sunt foarte respectuoși. Când se naște vreo petrecere, sunt sufletul petrecerii”, a declarat Andi Moisescu.

Cum s-a schimbat legătura lor după divorțul de Olivia Steer

În ciuda divorțului, relația dintre Andi Moisescu și băieții săi a rămas una solidă. Vacanțele sunt momentele în care cei trei se reconectează, iar în ultima perioadă au fost destul de dese. Aceștia împărtășesc aceleași pasiuni, iar timpul petrecut împreună este prețios pentru fiecare din ei.

„Avem un mare avantaj, practicăm aceleași sporturi și de vară și de iarnă. Iarna și ei se dau cu snowboard-ul și eu mă dau cu snowboard-ul, e foarte ușor să avem o vacanță ca băieții și vara ne-am apucat toți trei în aceeași zi de kite. Bineînțeles că ei fiind mai talentați decât mine, sunt înaintea mea. Și la snowboard sunt înaintea mea, deși ei s-au apucat cu mult după mine, dar altă vârstă, tinerețe, n-ai ce să-i faci. Au luat-o în viteză mare”, a mai spus Andi Moisescu.

Foto: Facebook