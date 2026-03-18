Cu cât ești plătit dacă dormi, în China? Câți bani se oferă

Unul dintre cele mai neobișnuite concursuri de care vei auzi se desfășoară în China. Tot ce trebuie să faci este să dormi! Gândește-te că poți să câștigi premiul cel mare făcând… nimic. Există persoane cărora le place enorm de mult să se odihnească și care nu ezită să tragă un pui de somn oricând și oriunde. Deci, dacă ești interesat, poți să îți rezervi biletele de avion spre Shanghai și să ne spui cum a decurs totul.

Un anunț făcut pe platforma X de contul NEXTA a dezvăluit un nou concurs care va avea loc în Shanghai, China. Participanții nu sunt expuși la condiții meteo severe, la muncă fizică sau la activități grele, din contră. Tot ce trebuie să facă este să se întindă în pat, să se învelească și să doarmă.

Concurs neobișnuit

O postare realizată de contul NEXTA pe rețeaua de socializare X îi îndemna pe oameni să participe la unul dintre cele mai interesante concursuri. Detaliile au fost dezvăluite, iar pentru a câștiga oamenii trebuie să adoarmă și să rămână în stare de somn cât mai multe ore. Totuși, există o limită: să nu depășească 24 de ore dormind.

Pentru a câștiga premiul de aproximativ 430 de dolari, concurenții trebuie să doarmă maximum o zi și să se trezească singuri. Ulterior, cel care va reuși să obțină victoria va fi desemnat cu titlul reprezentativ de „God of Sleep”.

Ideea acestui concurs a pornit de la faptul că, în societatea din ziua de astăzi, somnul este din ce în ce mai slab. Oamenii se suprasaturează cu activități și sarcini și uită să mai intre în stare de repaus. În acest fel, organizatorii au vrut să tragă un semnal de alarmă asupra faptului că odihna nu este prioritizată. În prima sesiune a acestui duel, toate locurile s-au epuizat rapid, iar înscrierile pentru următoare competiție sunt foarte limitate.

National Sleep Foundation a transmis perioadele necesare de somn, în funcție de vârstă. Totuși, specialiștii au menționat că fiecare persoană are nevoie de intervale diferite de somn pentru a nu le afecta sănătatea:

Sugari (0-3 luni): 14-17 ore

Sugari (4-11 luni): 12-15 ore

Copii mici (1-2 ani): 11-14 ore

Preșcolari (3-5 ani): 10-13 ore

Copii școlari (6-13 ani): 9-11 ore

Adolescenți (14-17 ani): 8-10 ore

Adulți (18-64 ani): 7-9 ore

Persoane în vârstă (65+ ani): 7-8 ore

Theo Zeciu a tras un pui de somn chiar la salon. Viața de influencer nu e deloc ușoară

Trucul simplu care îți poate prelungi viața: ”Conțin un amestec de vitamine liposolubile, hidrosolubile și minerale”