Câte ore ar trebui să dormi, de fapt, în funcție de vârstă. Mulți oameni fac aceeași greșeală fără să știe

Indiferent că îți place să dormi mai mult sau că preferi viața de noapte, ar trebui să cunoști câteva lucruri despre cât de important este somnul, de fapt. Câte ore este nevoie să te odihnești pentru a fi în cea mai bună formă? Lipsa somnului, atât din punct de vedere psihic, cât și punct de vedere fizic, conduce la mai multe efecte negative și te expune unor probleme serioase.
Mai mulți cercetători au efectuat studii pentru a identifica riscurile la care oamenii sunt supuși dacă nu se odihnesc îndeajuns. Rezultatele au fost unele îngrijorătoare, iar insomniile pot conduce la boli cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate și depresie, conform investigației publicate în Journal of Clinical Sleep Medicine.
National Sleep Foundation a transmis perioadele necesare de odihnă și a făcut această analiză în funcție de categoriile de vârstă. Studiile științifice au transmis datele, însă fiecare persoană are nevoie de intervale diferite de timp pentru a ajunge să se simtă cu bateriile încărcate la maximum:
Specialiștii au transmis și că fiecare om trebuie să fie atent la semnalele pe care corpul i le oferă, iar în funcție de asta, fiecare trebuie să își regleze programul de repaus:
