Câte ore ar trebui să dormi, de fapt, în funcție de vârstă. Mulți oameni fac aceeași greșeală fără să știe

Indiferent că îți place să dormi mai mult sau că preferi viața de noapte, ar trebui să cunoști câteva lucruri despre cât de important este somnul, de fapt. Câte ore este nevoie să te odihnești pentru a fi în cea mai bună formă? Lipsa somnului, atât din punct de vedere psihic, cât și punct de vedere fizic, conduce la mai multe efecte negative și te expune unor probleme serioase.

Mai mulți cercetători au efectuat studii pentru a identifica riscurile la care oamenii sunt supuși dacă nu se odihnesc îndeajuns. Rezultatele au fost unele îngrijorătoare, iar insomniile pot conduce la boli cardiovasculare, diabet de tip 2, obezitate și depresie, conform investigației publicate în Journal of Clinical Sleep Medicine.

Câte ore trebuie să dormim?

National Sleep Foundation a transmis perioadele necesare de odihnă și a făcut această analiză în funcție de categoriile de vârstă. Studiile științifice au transmis datele, însă fiecare persoană are nevoie de intervale diferite de timp pentru a ajunge să se simtă cu bateriile încărcate la maximum:

Sugari (0-3 luni): 14-17 ore

Sugari (4-11 luni): 12-15 ore

Copii mici (1-2 ani): 11-14 ore

Preșcolari (3-5 ani): 10-13 ore

Copii școlari (6-13 ani): 9-11 ore

Adolescenți (14-17 ani): 8-10 ore

Adulți (18-64 ani): 7-9 ore

Persoane în vârstă (65+ ani): 7-8 ore

Specialiștii au transmis și că fiecare om trebuie să fie atent la semnalele pe care corpul i le oferă, iar în funcție de asta, fiecare trebuie să își regleze programul de repaus:

Ascultă-ți corpul: Dacă dimineața după ce te trezești, te simți odihnit, înseamnă că ai o rutină odihnitoare, iar dacă ai probleme de concentrare pe parcursul zilei, ar trebui să îți reconsideri programul.

Analizează perioada în care dormi: Mai nou, acum există dispozitive și aplicații care îți măsoară bătăile inimii și te avertiează daca duci lipsă de odihnă.

Bagă-te la somn mai devreme: În acest fel îți reglezi programul și o să adormi și trezești la aceleași ore.

Fii atent la activitățile de zi cu zi: Dacă faci sport sau mereu ești în deplasare, se sugerează că trebuie să dormi mai mult, iar dacă în viața ta există zile în care nu părăsești casa, ar trebui să dormi mai puțin.

Dacă ești mereu nervos: Starea de încordare este un prim semnal că nu te relaxezi cât ar trebui.

