A renunțat la studii și a devenit milionar. Povestea tânărului de 25 de ani care și-a pensionat anticipat părinții

De: David Ioan 10/03/2026 | 18:28
Un tânăr antreprenor canadian de origine vietnameză, Tuan Le, în vârstă de 25 de ani, a reușit să-și îndeplinească promisiunea făcută părinților în adolescență: să îi ajute să se retragă anticipat din activitate. După ce a renunțat la școală și s-a orientat către montaj video, pasiunea sa s-a transformat într-o afacere care l-a făcut milionar.

Potrivit Vietnam Express, Tuan Le le-a spus părinților la doar 15 ani că, în decurs de un deceniu, îi va sprijini să se pensioneze. Promisiunea a devenit realitate datorită companiei sale de producție video, ShortsCut, care i-a adus venituri considerabile.

Povestea tânărului care a devenit milionar după ce a renunţat la studii

Fondată în 2023, firma a depășit pragul de 1 milion de dolari în venituri în 2024, iar profitul net de 488.000 de dolari i-a permis tânărului să acopere cheltuielile părinților, exact așa cum își propusese.

Tuan Le a povestit că, înainte ca familia sa să se mute în Canada, trăia confortabil în Vietnam, însă părinții au decis să renunțe la tot pentru a le oferi copiilor oportunități mai bune. Adaptarea la viața din Canada a fost dificilă, mai ales din cauza barierei lingvistice. Momentul decisiv a venit când a realizat sacrificiile părinților:

„Îmi amintesc cum tatăl meu venea acasă pe la 7 dimineața, iar mama mi-a spus că a slăbit vreo două kilograme și jumătate într-o săptămână. A fost un moment de trezire pentru mine. Atunci le-am spus părinților mei: “Dați-mi 10 ani și vă voi pensiona”, a declarat acesta pentru CNBC.

În anii următori, s-a concentrat pe gaming și editare video, domenii care îl pasionau încă din adolescență. A început să lucreze pentru creatori de conținut, percepând inițial aproximativ 15 dolari pentru un clip de 20 de minute.

După terminarea liceului, s-a înscris la Școala de Film din Toronto, dar a renunțat pentru a-și urma cariera independentă.

„Pentru mine a fost ca și cum: “Uau, ce groaznic”, dar, în același timp, am auzit acest citat: “Dacă ești cel mai bun din cameră, atunci ești în camera greșită”, a explicat Tuan Le.

Gestul impresionant pe care l-a făcut pentru părinţii săi

Perioada de după abandonul studiilor a fost dificilă. Tuan a trimis numeroase e-mailuri către companii de producție și agenții de marketing, a lucrat gratuit și a realizat filmări pentru restaurante în schimbul meselor.

Ascensiunea a venit odată cu popularitatea TikTok. Primele sale videoclipuri virale i-au confirmat că ideea sa are potențial. La finalul anului 2022, acesta a lansat oficial ShortsCut, o firmă specializată în clipuri scurte pentru TikTok, Instagram Reels și YouTube Shorts.

Odată cu creșterea cererii, portofoliul s-a extins, iar tarifele lunare pentru clienți au ajuns între 10.000 și 16.000 de dolari. Până la sfârșitul anului 2025, compania avea o echipă de 15 angajați și opera în mai multe țări.

Tuan Le spune că este mândru că și-a putut respecta promisiunea față de părinți, care s-au retras din activitate, dar continuă să administreze o tarabă cu produse agricole pentru a rămâne activi.

Pentru viitor, antreprenorul are obiective ambițioase:

„Vreau ca ShortsCut să ajungă la venituri de 100 de milioane de dolari în aproximativ cinci ani. Pare puțin delirant, dar trebuie să fii puțin sărit de pe fix ca să joci acest joc”, a precizat el.

