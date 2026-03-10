Ea este femeia din Timișoara ucisă de propriul fiu, de Ziua Femeii. Vecinii fac dezvăluiri uluitoare

O adevărată tragedie a avut loc în chiar de Ziua Femeii, în Timișoara. Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama. Femeia a fost găsită fără viață în casa în care locuia alături de fiul său. Vecinii celor doi fac acum mărturisiri tulburătoare. Ce a făcut criminalul imediat după ce și-a lăsat mama fără viață?

Totul s-a întâmplat în după-amiaza zile de 8 martie. Potrivit primelor informații, între mamă și fiu ar fi izbucnit un conflict în apartament, iar situația a degenerat violent. Vecinii au auzit scandalul și tot ei au fost cei care au dat alarma.

Și-a omorât mama chiar de Ziua Femeii

Bărbatul de 35 de ani, despre care apropiații spun că avea probleme psihice, fusese externat recent dintr-o unitate medicală de specialitate. Conform declarațiilor făcute de un vecin, mama acestuia ar fi decis recent să îl ia acasă din spital, în speranța că îl poate supraveghea și ajuta. Însă, se pare că această decizie i-a fost fatală.

„Locuia cu mama și cică avea probleme cu consumul de droguri și a mai fost internat la Psihiatrie la Jebel. Și mama sa cică l-a scos pe semnătură. … Dar mama, probabil că a ținut la el și a zis că are grijă de el, doar că s-a întâmplat o tragedie tocmai de 8 Martie”, a declarat un vecin.

Tot vecinii au fost cei care au sesizat că în locuința celor doi se întâmplă ceva. Aceștia spun că au auzit strigăte și zgomote, iar apoi l-au văzut pe bărbat ieșind din casă, cu arma crimei în mână. Vecinii au dat alarma, însă când echipele de intervenție au ajuns la adresă, femeia nu mai prezenta semne compatibile cu viața.

După incidentul din locuință, bărbatul ar fi ieșit din bloc și a ajuns pe stradă, având asupra lui arma folosită. Acesta avea un comportament agresiv și a început să lovească mașinile din apropiere.

„A ieșit din apartament, a spart geamul. (…) După ce a vandalizat și mașinile respective a aruncat undeva mai în față, la 50-60 de metri, și cuțitul”, a declarat un vecin. „A trecut drumul, dădea cu cuţitul în fiecare maşină, l-a aruncat undeva pe acolo. A mai avut antecedente şi aici, şi în altă parte. Şi cred că era şi sub influenţa drogurilor. Era tulburat. Practic nu se mai înţelegea nimeni cu el. Începea să lovească practic tot ce prindea”, a declarat un alt martor.

În cele din urmă, bărbatul de 35 de ani a fost imobilizat de vecini, iar acum se află în custodia oamenilor legii. Polițiștii au deschis un dosar pentru a stabili exact ce s-a întâmplat înaintea conflictului. De asemenea, specialiștii vor face o expertiză psihiatrică pentru a stabili dacă bărbatul avea discernământ în momentul faptei.

