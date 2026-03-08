Acasă » Știri » Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după

Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după

De: Andreea Stăncescu 08/03/2026 | 22:18
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Un bprbat și-a ucis mama în Timișoara / Sursă foto: Pixabay

Un bărbat de 35 de ani, despre care se știe că avea probleme psihice, este suspectat că și-ar fi ucis mama într-un apartament din Timișoara. Incidentul s-a petrecut duminică, iar după producerea tragediei, acesta ar fi avut un comportament violent și în fața blocului în care locuia. 

Potrivit unor surse judiciare, bărbatul era cunoscut cu afecțiuni psihice și fusese internat de mai multe ori în unități medicale de specialitate. De asemenea, ultima internare s-ar fi încheiat după ce mama sa a semnat pentru externarea lui.

După ce și-ar fi atacat mortal mama în locuință, bărbatul a ieșit în fața blocului și ar fi început să arunce cu pietre în mai multe autoturisme parcate în zonă, încercând să le distrugă. Comportamentul său agresiv i-a alarmat pe locatarii din apropiere.

Sursă: Pixabay

Bărbatul a fost arestat și dus la audieri

Vecinii au intervenit rapid, reușind să-l imobilizeze până la sosirea autorităților. Aceștia au sunat la numărul de urgență 112 pentru a cere ajutor, fără să știe, în acel moment, că în apartament avusese loc o crimă.

Polițiștii de la Secția 3 Timișoara au intervenit la fața locului și au reușit să îl imobilizeze pe bărbat. În timpul verificărilor efectuate în locuință, aceștia au găsit-o pe mama lui în stare de inconștiență, având o rană gravă în zona gâtului. Echipajele medicale ajunse la fața locului au încercat să o resusciteze, însă, în ciuda eforturilor depuse, femeia nu a mai putut fi salvată și a fost declarată decedată.

Polițiștii l-au preluat pe bărbat, care a fost dus la sediul Poliției pentru audieri. Între timp, anchetatorii au început cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs tragedia.

