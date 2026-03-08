Acasă » Știri » Accident grav pe DN6! Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit

Accident grav pe DN6! Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit

De: Andreea Stăncescu 08/03/2026 | 20:12
Accident grav pe DN6! Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit
Un bărbat a murit în urma accidentului / Sursa foto: Mediafax

Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază pe DN6, între localitățile Valea Plopilor și Ghimpați, implicând două autoturisme și având urmări tragice: un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit.

La locul evenimentului au intervenit prompt pompierii de la Secția Mihăilești, Detașamentul Giurgiu și Detașamentul Bolintin Deal, care au sosit cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, alături de două ambulanțe SMURD și trei echipaje SAJ din județele Teleorman și Giurgiu.

Sursa foto: Mediafax

Cei doi bărbați au rămas blocați în mașină

Șoferii mașinilor implicate au fost găsiți blocați în interior. Unul dintre aceștia se afla în stop cardio-respirator. Echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, bărbatul, în vârstă de aproximativ 57 de ani, a fost declarat decedat la fața locului.

În paralel, pompierii au acționat pentru extragerea în siguranță a celui de-al doilea conducător auto, care a fost transportat de urgență la un spital din București pentru îngrijiri medicale. Totodată, o pasageră aflată în unul dintre vehicule a fost evaluată de medici, dar a refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, iar polițiștii au preluat cazul pentru a investiga circumstanțele accidentului și pentru a stabili cauzele care au dus la acest eveniment tragic.

„La fața locului s-au deplasat pompierii din Secției Mihăilești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și poliția, care au constatat că în eveniment a fost implicat un singur autoturism. Din nefericire, conducătorul auto în vârstă de 31 de ani a fost găsit decedat”, se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu.

CITEȘTE ȘI: Doliu în PNL! A murit Viorel Clapău

Gestul făcut de apropiați la înmormântarea Andreei Anița, tânăra care a murit din cauza unei forme agresive de cancer

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”
Știri
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori”
Știri
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori”
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, afirmă Trump
Mediafax
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea,...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro”
Adevarul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în...
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava
Mediafax
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Click.ro
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”
Mărturiile românilor din infernul războiului din Orientul Mijlociu: ”Nu e voie să postezi. Te arestează!”
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit ...
Imaginile momentului din Teheran, după atacurile devastatoare: ”Cerul de deasupra orașului este acoperit de nori”
Cum arată acum Dan Petrescu. Noi imagini cu celebrul antrenor, după perioada dificilă
Cum arată acum Dan Petrescu. Noi imagini cu celebrul antrenor, după perioada dificilă
Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii. Fiica Andreei Berecleanu, ...
Ce cadou a primit Eva Zaharescu de la gentlemanul misterios, de Ziua Femeii. Fiica Andreei Berecleanu, răsfățată la maximum!
Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre ...
Profesor de liceu, ucis în fața casei după ce elevii săi i-au făcut o farsă: ”Inimile noastre sunt sfâșiate!”
Schimbări de rute, după ce tramvaiul 5 a revenit pe șine. Un autobuz STB va fi desființat
Schimbări de rute, după ce tramvaiul 5 a revenit pe șine. Un autobuz STB va fi desființat
Vezi toate știrile
×