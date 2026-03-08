Accident grav pe DN6! Un bărbat a murit, iar altul a fost rănit

Un accident rutier grav s-a produs în această după-amiază pe DN6, între localitățile Valea Plopilor și Ghimpați, implicând două autoturisme și având urmări tragice: un bărbat și-a pierdut viața, iar altul a fost rănit.

La locul evenimentului au intervenit prompt pompierii de la Secția Mihăilești, Detașamentul Giurgiu și Detașamentul Bolintin Deal, care au sosit cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, alături de două ambulanțe SMURD și trei echipaje SAJ din județele Teleorman și Giurgiu.

Cei doi bărbați au rămas blocați în mașină

Șoferii mașinilor implicate au fost găsiți blocați în interior. Unul dintre aceștia se afla în stop cardio-respirator. Echipele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, bărbatul, în vârstă de aproximativ 57 de ani, a fost declarat decedat la fața locului.

În paralel, pompierii au acționat pentru extragerea în siguranță a celui de-al doilea conducător auto, care a fost transportat de urgență la un spital din București pentru îngrijiri medicale. Totodată, o pasageră aflată în unul dintre vehicule a fost evaluată de medici, dar a refuzat transportul la spital.

Pompierii au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu, iar polițiștii au preluat cazul pentru a investiga circumstanțele accidentului și pentru a stabili cauzele care au dus la acest eveniment tragic.

„La fața locului s-au deplasat pompierii din Secției Mihăilești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare, o ambulanță SMURD și poliția, care au constatat că în eveniment a fost implicat un singur autoturism. Din nefericire, conducătorul auto în vârstă de 31 de ani a fost găsit decedat”, se arată într-un comunicat transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Giurgiu.

