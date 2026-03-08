Acasă » Știri » Doliu în PNL! A murit Viorel Clapău

De: Irina Vlad 08/03/2026 | 17:38
Doliu în politica din România! A murit Viorel Calpău/ sursă foto: social media

Este doliu în politica din România! Viorel Clapău, fostul primar al comunei Rebrișoara din partea PDL și mai apoi PNL, a murit la vârsta de 74 de ani. Întreaga comunitate din Bistrița-Năsăud este în doliu.

Viorel Clapău a fost primar în comuna Rebrișoara timp de trei mandate, în perioada 2012 – 2024, din partea PDL și mai apoi PNL. Politicianul s-a stins din viață sâmbătă, 7 martie 2026. În anul 2024, fostul edil s-a retras din politică din cauza unor probleme de sănătate.

Vestea tristă a fost făcută publică pe o rețea de socializare de foștii colegi de partid, reprezentanții Partidul Liberal Bistrița Năsăud.

„Astăzi am aflat cu tristețe că Viorel Clapău, fostul primar al comunei Rebrișoara și membru al Partidului Național Liberal a trecut la cele veșnice. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate. Dumnezeu să le dea putere, mângâiere și pace în aceste momente grele. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a fost mesajul transmis de Partidul Liberal Bistrița Năsăud, pe pagina oficială de Facebook.

De asemenea, președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan, și-a exprimat regretele într-un mesaj de adio.

„Cu profundă tristețe am aflat vestea trecerii la cele veșnice a domnului Viorel Clapău, fost primar al comunei Rebrișoara. Timp de trei mandate, s-a implicat activ în dezvoltarea comunității și în bunul mers al administrației locale. Plecarea sa lasă un gol în rândul comunității și al celor care l-au cunoscut și apreciat. Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, apropiaților și tuturor celor care i-au fost alături. Dumnezeu să-l odihnească în liniște și pace!”, a transmis președintele Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan.

×