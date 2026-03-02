Doliu în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia

Este doliu în politica din România! Camelia Ciornia, consilier local și județean AUR la Iași, a murit subit la vârsta de 61 de ani. Femeia a fost găsită fără viață în propria locuință.

În noaptea zilei de duminică, 1 martie 2026, Camelia Ciornia, a fost găsită fără viață în propria locuință. Femeia împlinise 61 de ani în luna ianuarie. Potrivit apropiaților, singura afecțiune de care suferea era o hipertensiune arterială.

Moartea conslierului AUR este învăluită în mister

Vestea morții sale a fost confirmată de prof. dr. Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD. Femeia ar fi decedat cu o oră înainte de sosirea ambulanței. Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma investigațiilor de la Medicina Legală.

Liderul consilierului județean AUR, Marius Ostaficiuc, a transmis un mesaj în care își exprimă regretul. Camelia Ciornia a fost consilier județean în mandatul 2016-2020, apoi a avut un mandat în Consiliul Local Iași (2020-2024), ambele din partea PMP, iar din 2024 a revenit la CJ, de data asta în grupul consilierilor AUR.

„Am primit cu multă tristețe vestea trecerii la cele veșnice a colegei noastre, Camelia Ciornia. A fost un profesionist respectat și o persoană publică foarte dedicată. O colegă săritoare, implicată și mereu atentă la nevoile celor din jur. Prin munca ei și prin felul în care s-a raportat la oameni, a lăsat o amprentă puternică în mediul politic al Consiliul Județean Iași și în comunitate. Transmit sincere condoleanțe familiei îndurerate pentru durerea grea prin care trece”, a scris luni dimineață pe Facebook Marius Ostaficiuc, liderul consilierilor județeni AUR.

Cu doar câteva ore înainte de ces, în dimineața zilei de 1 marite 2026, Camelia Ciornia postat în mediul online un mesaj în care le transmite tuturor o primăvară frumoasă.

„Să aveți soare în suflet, mintea să o aveți senină, iar zâmbetul să vă lumineze chipul. O primăvară frumoasă”, a fost mesajul Cameliei Ciornia.

