Acasă » Știri » Andreea Anița a murit în ziua aniversării mamei sale. Femeia care i-a dat viață a postat un mesaj dureros: „Cu inima ruptă în bucăți”

Andreea Anița a murit în ziua aniversării mamei sale. Femeia care i-a dat viață a postat un mesaj dureros: „Cu inima ruptă în bucăți”

De: Alina Drăgan 03/03/2026 | 14:09
Andreea Anița a murit în ziua aniversării mamei sale. Femeia care i-a dat viață a postat un mesaj dureros: „Cu inima ruptă în bucăți”
Andreea Anița a murit în ziua aniversării mamei sale /Foto: Facebook

Doliu în România! Andreea Anița, tânăra din Fălticeni care a devenit simbolul uneia dintre cele mai mari mobilizări umanitare din România, s-a stins din viață. Andreea și-a dat ultima suflare chiar de ziua de naștere a mamei sale. Femeia a transmis un mesaj sfâșietor în mediul online după ce și-a pierdut fiica.

După o luptă de peste zece ani cu o formă rară și agresivă de cancer, Andreea Anița s-a stins din viață, lăsând în urmă ei o poveste impresionantă. Pentru tânăra din Fălticeni, o mulțime de români au dat dovadă de solidaritate. Într-una dintre cele mai mari campanii umanitare din ultimii ani, oamenii au strâns 2,3 milioane de dolari în numai șapte zile pentru tratamentul ei, unul revoluționar, disponibil doar în Statele Unite.

Andreea Anița a murit în ziua aniversării mamei sale

Însă, în ciuda donațiilor făcute și a curajului Andreei care a luptat ani de zile cu boala, în cele din urmă corpul ei a cedat. Vestea tristă a decesului a adus multă suferință pentru cei care au cunoscut-o pe tânăra din Fălticeni și care s-au implicat în lupta sa.

Anunțul trist al decesului a fost făcut chiar de către mama tinerei în mediul online. Femeia este distrusă de durere. Și-a pierdut fiica fix în ziua aniversării sale. Pe 3 martie, ziua în care mama ei a împlinit 57 de ani, Andreea Anița și-a dat ultima suflare.

„Dragilor, cu inima ruptă în bucăți, vă anunț că scumpa noastră Andreea a pierdut lupta! Dumnezeu să o aibă în pază!”, a scris Vero Anița, în mediul online.

Suferința femeii i-a impresionat pe oamenii din mediul online, iar mesajele de condoleanțe și de consolare au curs pe bandă rulantă.

„Nu am cuvinte, ce aniversare tristă are mama ta… Rămas bun, Andreea, mult prea devreme! Să cânți frumos pentru îngerii din Rai, pentru noi nu ai putut, nu ai avut timp și nici putere! Multă putere, doamna Vero! Vă îmbrățișez strâns!”;

„Cele mai aspre războaie le-au purtat mamele. La mulți ani Vero Anita, un gladiator al vieții și una din mamele de aur a acestei planete. Din foc nu se poate naște decât lumină. Andreea Aniţa lumină este”;

„Te vom iubi mereu, față frumoasă! Rămâi #putere #iubire și #credință, dincolo de cuvinte! Azi și întotdeauna, te vom purta în sufletul nostru, iar de acolo, din ceruri, sunt sigură că ne vei veghea mereu! Dumnezeu să te odihnească în pace, Andreea! Multă putere, Vero Anita, Dumnezeu să vă aline sufletele tuturor celor apropiați!”;

„Odihnă și lumină veșnică, Andreea! Putere multă, mămică puternică!”, au fost câteva dintre reacțiile oamenilor din mediul online.

Chiar dacă a pierdut lupta cu boala, Andreea Anița este un exemplu pentru mulți. La vârsta de doar 16 ani, tânăra a aflat că suferă de sarcom sinovial, o formă rară și extrem de agresivă de cancer. Boala a debutat la genunchiul drept, iar în anii următori s-a extins la plămâni și în zona inghinală. Tânăra a trecut prin operații majore, inclusiv amputarea unui picior, extirparea unor lobi pulmonari și numeroase cure de chimioterapie.

