Comunicat: Primul și singurul studiu național dedicat femeilor între 40 și 65 de ani arată urgența unei acțiuni naționale privind femeile aflate la menopauză

Asociația „Sunt la Menopauză” și CURS, în fața Ministrului Sănătății Alexandru Rogobete, au prezentat concluzii îngrijorătoare ale unui studiu efectuat în România, în perioada octombrie-noiembrie 2025 despre impactul menopauzei asupra femeilor din România.

• 68% dintre femei au schimbări fiziologice și simptome de menopauză până în 47 de ani, în timp ce doar 5%, după 50 de ani!

• România are aproximativ 5 milioane de femei cu vârste cuprinse între 40 și 65 de ani!

• Menopauza afectează performanța profesională, dar rămâne invizibilă la locul de muncă: 72% dintre femeile la premenopauză și menopauză din România lucrează, 80% dintre ele, deși cu simptome, nu au lipsit de la serviciu. 67% dintre femeile aflate în această prioada nu au vorbit la serviciu despre simptome. 62% dintre cele care au vorbit, nu au obținut nici un sprijin de la angajator

• „Vocile noastre trebuie auzite!”, declară Ileana Badiu, primul comunicator care își asumă în România un discurs deschis despre longevitate și menopauză și co-fondatoare a Asociației „Sunt la menopauză”

• Vești senzaționale de la Bruxelles în cadrul evenimentului! Roxana Mînzat, Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene anunță că „menopauza” va fi inclusă pentru prima dată în strategia europeană pentru egalitate de gen care va fi lansată joi, pe 5 martie, și datorită acțiunilor susținute ale Asociației „Sunt la menopauză”.

Asociația „Sunt la Menopauză” a prezentat în cadrul evenimentului denumit „Dincolo de tăcere: Urgența unei acțiuni naționale privind femeile aflate la menopauză”, desfășurat marți, 3 martie, în Sala „Drepturile Omului”, din Palatul Parlamentului, sub patronajul Comisiei de Sănătate și Familie a Camerei Deputaților, concluzii îngrijorătoare ale unui studiu efectuat de CURS, primul și singurul de acest fel din România, în perioada octombrie-noiembrie 2025 despre impactul perimenopauzei și al menopauzei asupra femeilor din România.

Rezultatele studiului CURS care poate fi răsfoit pe www.suntlamenopauza.org/programe-si-initiative privind perimenopauza și menopauza, în rândul femeilor cu vârste între 40 și 65 de ani din România, care conform ultimelor date demografice ajung la 5 milioane, evidențiază un decalaj semnificativ între amploarea simptomelor și nivelul de sprijin medical, instituțional și informațional disponibil.

Menopauza rămâne în mare parte subdiagnosticată, subtratată și insuficient abordată în cadrul sistemului de sănătate, al politicilor publice și al mediului profesional, deși există o nevoie, dar și o disponibilitate clară din partea femeilor de a accesa servicii medicale, educaționale și instituționale dedicate, dacă acestea ar fi disponibile.

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila din partea Comisiei de Sănătate și Familie a Camerei Deputaților România, Ileana Badiu, co-fondator al Asociației „Sunt la menouază” și al platformei suntlamenopauza.ro și primul comunicator care își asumă în România un discurs deschis despre longevitate și menopauză, Diana Ciociu, inițiatoarea demersului unic și curajos @oprim.hateul.din.online, Andreea Domșa, sociolog din partea CURS (Centrul de Sociologie Urbană și Regională), dr. Irina Rădulescu, medic psihiatru, Otilia Sava, avocat și membru fondator al Asociației „Sunt la menopauză”, dar și Georgiana Bumbac, Secretar General în Ministerul Sănătății și Dana Barbu, Secretar de Stat în Ministerul Muncii au vorbit despre impactul demonstrat al menopauzei în rândul femeilor din România, dar mai ales au punctat nevoile reale de educare, informare și intervenție medicală, instituțională, publică și socială ale statului pe acest subiect.

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății, a salutat public inițiativele Asociației „Sunt la menopauză” și a anunțat susținerea sa în programele naționale ce vor fi lansate în 2026: „Viitoarele programe naționale de screening și prevenție care vor intra în vigoare în acest an vor veni ca un segment important de servicii medicale pentru susținerea aceastei condiții medicale care afectează femeile. În România, putem dezvolta programe de suport pentru susținerea femeilor aflate în această etapă.”

Vești optimiste, cu valoare fără precedent au venit de la Bruxelles, chiar în timpul evenimentului, din partea Roxanei Mînzatu, Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene și responsabilă pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, care a transmis printr-un video cu puternic impact știrea că subiectul „menopauza” va fi pentru prima data inclus în strategia europeană pentru egalitate de gen, datorită vocilor publice puternice implicate și a demersurilor făcute de către Asociația „Sunt la menopauză” în România, dar și la Bruxelles.

„Am avut ocazia să particip în decembrie la primul eveniment de acest gen, din Parlamentul European, organizat de către echipa Sunt la menopauză. Acum, mă bucur să aud că inițiativa continuă și crește în România. Menopauza este o etapă naturală a vieții, dar pentru majoritatea femeilor, ea se desfășoară în tăcere, într-o lipsă nejustificată de informații și fără niciun fel de sprijin de multe ori.

Platforma „Sunt la menopauză” vrea să schimbe acest lucru, iar noi, la nivel european, susținem aceeași abordare. În strategia europeană pentru egalitate de gen pe care o vom lansa joi, pe 5 martie, vom include subiectul menopauzei. Vă invit să urmăriți comunicările Comisiei Europene din această săptămână pentru momentele cînd acest document va fi prezentat în mod oficial. Vă felicit pentru toate vocile puternice care s-au alăturat acestei initiative. Mult succes!”, a declarat printr-un video de la Bruxelles Roxana Mînzat, Vicepreședinte Executiv al Comisiei Europene.

Prezente la eveniment, dar și implicate în demersul public al Asociației „Sunt la menopauză”, Mihaela Geoană, Camelia Șucu, Iulia Scântei, Carmen Bruma, Andreea Berecleanu, Alina Greavu – Aluziva, Laura Cosoi, Diana Bart, Ionela Năstase, Simona Pătruleasa, Amalia Enache, Elvira Deatcu, Adela Popescu, Noemi Meilman, Anca Alungulesei, Ioana Ginghină, dar și medici de renume precum dr. Isabela Botea, medic imagistica, dr. Alina Spinean, medic diabetolog, dr. Anca Sultan, medic ginecolog la Femme Boutique Medical și consultant medical al studiului CURS prezentat, au salutat inițiativa de a fi efectuat primul studiu din România pe tema femeilor aflate la perimenopauză și menopauză și au susținut, în urma concluziilor publice prezentate, necesitatea unei acțiuni oficiale în acest sens.

„Menopauza nu este o problemă a femeilor, ci un test al maturității societății noastre: dacă suntem sau nu capabili să susținem femeile exact în momentul în care au cea mai mare experiență, dar cea mai puțină înțelegere.”, a declarat în cadrul evenimentului Ileana Badiu, co-fondator alături de Ana Bîtu și Maria Manole al Asociației „Sunt la menouază” și al platformei suntlamenopauza.ro și primul comunicator care își asumă în România un discurs deschis despre longevitate și menopauză.

„La întâlnirile în care se vorbește despre menopauză ar trebui să participe mai mulți bărbați, pentru că această condiție medicală îi afectează indirect și pe ei.”, susține Alexandru Rafila, din partea Comisiei de Sănătate și Familie a Camerei Deputaților România, sub patronajul căreia s-a desfășurat evenimentul „Dincolo de tăcere: Urgența unei acțiuni naționale privind femeile aflate la menopauză”.

Studiul CURS realizat în rândul femeilor cu vârste între 40 și 65 de ani din România și prezentat în cadrul evenimentului „Dincolo de tăcere: Urgența unei acțiuni naționale privind femeile aflate la menopauză” are printre constatările principale:

1. Menopauza este o experiență larg răspândită, dar rareori diagnosticată sau gestionată medical – Majoritatea femeilor încep să experimenteze simptome între 45 și 50 de ani. Cu toate acestea, doar 24% au primit un diagnostic formal din partea unui medic, iar aproape jumătate dintre femei nu au consultat niciun medic în ultimul an pentru simptome asociate menopauzei. Primele schimbări menstruale și simptome asociate cu menopauza apar: 68% – pâna la de 47 de ani, 23% – 47- 50 de ani, 7% dupa 50 de ani.

2. Simptomele sunt frecvente și afectează semnificativ calitatea vieții

Simptomele fizice, cognitive și emoționale sunt larg răspândite.

Impactul cognitiv în perimenopauză și menopauză: Tulburări de somn – 79%, Schimbări de dispoziție – 84%, Oboseală accentuată – 79%, Lipsă de energie / tristețe – 84%, Anxietate / neliniște – 83%, Iritabilitate – 81%

Impactul fizic în perimenopauză și menopauză: Bufeuri – 78%, Uscăciune vaginală – 67%, Dureri articulare / musculare – 87%, Probleme urinare – 70%, Transpirații nocturne – 71%, Dureri de cap – 76%

Stări emoționale în perimenopauză și menopauză: Oboseală sau lipsă de energie – 89%, Dificultăți de concentrare – 80%, Tristețe și deprimare – 71%, Lipsă de interes sau plăcere în a face lucruri – 77%,

Dificultăți cognitive în perimenopauză și menopauză: Uitări frecvente – 47%, Negăsirea cuvintelor potrivite – 17%, Ceața mentală – 16%, Dificultate de concentrate – 11%.

3. Menopauza afectează performanța profesională, dar rămâne în mare parte invizibilă la locul de muncă

Deși majoritatea femeilor sunt active profesional, multe raportează scăderea energiei, a capacității de concentrare și a performanței. Doar 11% au discutat despre simptomele menopauzei la locul de muncă, iar dintre acestea, majoritatea nu au primit niciun sprijin. Acest lucru evidențiază menopauza ca o problemă invizibilă în mediul profesional, cu impact asupra productivității, stării de bine și menținerii în câmpul muncii.

• 72% dintre femeile aflate în prioada de premenopauză și menopauză din România lucrează

• 80% dintre femeile aflate în prioada de premenopauză și menopauză care au avut simptome nu au lipsit de la serviciu. Cele care au lipsit, au făcut-o în medie 1,54 ore

• 67% dintre femeile aflate în prioada de premenopauză și menopauză nu au vorbit la serviciu despre simptome

• 62% dintre cele care au vorbit nu au obținut nici un sprijin de la angajator

Cum le este afectată performanța femeilor aflate in perimenopauză și menopauză: Capacitatea de concentrare și de luare de decizii – 73%, Relațiile cu colegii sau membrii familiei – 69%, Eficiența în realizarea sarcinilor obișnuite – 65%, Performanța la locul de muncă – 65%.

4. Accesul la tratament și la specialiști este limitat, iar utilizarea terapiilor eficiente este redusă

Aproximativ 30% dintre femei nu utilizează niciun tratament, iar cele care o fac apelează în principal la suplimente alimentare, remedii naturiste sau tratamente locale.

• 42% dintre femeile aflate în prioada de premenopauză și menopauză nu au consultat nici un medic

• Barierele întâmpinate în accesul la îngrijiri medicale de către femeile aflate la perimenopauză și menopauză: 26% costuri mari, 18% lipsa medicilor specialiști

5. Există lacune majore de informare, iar majoritatea femeilor se bazează pe surse non-medicale

Principalele surse de informare sunt internetul (29%) și rețelele sociale (22%), nu medicii. Peste 40% dintre femei declară că nu sunt suficient informate despre opțiunile de tratament, iar majoritatea nu au primit niciodată informații prin canale formale, precum sistemul medical, școala sau locul de muncă.

6. Menopauza este atât o problemă de sănătate, cât și una socială, iar nevoia de sprijin este foarte ridicată

Deși majoritatea femeilor consideră menopauza un proces natural, multe o percep și ca pe o problemă de sănătate care necesită sprijin medical și instituțional.

• 82% dintre femeile aflate la perimenopauză și menopauză doresc să existe politici de sprijin la locul de muncă

• Ați primit vreodată informații despre menopauză în școală, la medic sau la locul de muncă? – 74% – Nu, niciodată

• Dacă ar exista servicii dedicate femeilor aflate în perimenopauză / menopauză (consiliere, centre specializate, programe la locul de muncă), le-ați folosi? – 87% dintre femei au răspuns cu DA.

Asociația „Sunt la menopauză” a lansat cea mai mare caravană de educație despre menopauză din România și a creat prima platformă pentru femei aflate la perimenopauză și menopauză suntlamenopauza.ro din dorința de a educa și informa femeile, de a sprijini femeile defavorizate la menopauză, dar și de a le promova drepturile, fiind un partener de dialog social pentru autorități cu scopul de a contribui la schimbări pozitive în legislație și politici publice pentru sănătatea și bunăstarea femeilor la menopauză.