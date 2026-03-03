Acasă » Știri » Sport » Fotbalistul din România care a dat lovitura în afaceri: „Sunt lipsite de substanțe chimice nocive”

De: Iancu Tatiana 03/03/2026 | 14:30
După ce s-a retras din fotbal, Costel Pantilimon s-a reprofilat! Fostul portar a intrat în lumea afacerilor și a adus pe piață un produs natural despre care susține că ar face minuni. Sportivul în vârstă de 38 de ani a făcut un salt de la terenul de fotbal la creearea unor produse naturale. Costel Pantilimon a declarat despre ce este vorba și care sunt componentele din care este alcătuit produsul său.

Mulți fotbaliști s-au retras din lumea sportului și au trecut de la jambiere și mingi de fotbal, la facturi și acte administrative. Acest lucru l-a făcut și Costel Pantilimon, care a decis că se va retrage în domeniul suplimentelor și produselor naturiste. Renumitul sportiv a vorbit despre afacerea sa, dar și despre ingredientele folosite.

Ce afacere are Costel Pantilimon

După o carieră în sport, acesta a decis că e timpul pentru o schimbare. Costel Pantilimon a hotărât să își lanseze o afacere care se ocupă de comercializarea unor produse pentru păr și piele. Acesta susține producătorii locali și cumpără de la ei miere, un ingredient principal pe care se bazează fabricarea lor.

„Sunt produse de înfrumusețare și sănătate pe bază de miere, care sunt lipsite de substanțe chimice nocive. Produsele sunt realizate cu ingrediente de înaltă calitate, alese pentru proprietățile lor vindecătoare și hrănitoare.

Sustenabilitatea este o prioritate, iar mierea este obținută de la apicultorii locali care practică apicultura etică. Clienții se pot baza pe faptul că folosesc produse organice și prietenoase cu mediul”, spune fostul fotbalist despre afacerea sa, potrivit site-ului său.

Acesta susține cu tărie că ceea ce produce este 100% natural, că produsele sale sunt bune și pentru perioada răcelilor, dar că au și proprietăți benefice pentru ten.

„Sunt niște produse naturiste pe care le folosim în momentul de față. Un produs este pentru imunitate. Mai este un produs pentru piele, în special pentru față. Vindecă foarte mult părțile sau problemele de sănătate pe care le ai, cum ar fi psoriazis. E foarte bun! Și mai este un produs pentru păr, care ajută la regenerarea capilară”, a mai menționat Costel Pantilimon.

