Indian Wells 2026. Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse și-au aflat adversarele

De: Elisa Tîrgovățu 03/03/2026 | 12:10
Tuneul de tenis de la Indian Wells începe pe 4 martie și se desfășoară până pe 15 martie 2026. România va fi reprezentată de trei sportive pe tabloul principal al competiției dotate cu premii totale în valoare de aproape 9,5 milioane de dolari. Româncele și-au aflat deja adversarele.

Înaintea startului principal, programul include și calificări. Acestea au avut loc în primele zile ale lunii martie. Ceremonia de tragere la sorți pentru tablourile principale a avut loc pe 2 martie. Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Elena Gabriela Ruse sunt cele trei reprezentante ale României. Ele au avut noroc la tragerea la sorţi, având posibilitatea de a evita nume grele până cel puţin în turul III al competiţiei.

Adversarele jucătoarelor din România în primul tur Indian Wells 2026

Jaqueline Cristian joacă, în primul tur, cu Janice Tjen din Indonezia, locul 39 mondial. Cele două sportive nu s-au mai întâlnit până acum. În cazul în care trece de Tjen, Jaqueline o va confrunta pe Maya Joint din Australia. Aceasta este a 29-a favorită a competiţiei şi ocupanta locului 29 mondial. Jaqueline are o revanşă de luat în faţa australiencei, după ce a pierdut cu Maya Joint la Rabat, anul trecut, cu scorul de 3-6, 2-6.

Elena Gabriela Ruse joacă, în primul tur, cu Ajla Tomljanovic din Australia, ocupanta locului 85 mondial. Sportiva are 2-1 la victorii în meciuri directe. Ea a reușit să o învingă pe Tomljanovic, ultima dată, la Australian Open, cu scor 6-4, 6-4. Dacă trece de Ajla Tomljanovic, Elena Gabriela Ruse joacă, în turul II, cu Xinyu Wang din China. Sportiva este a 30-a favorită a competiţiei şi ocupanta locului 30 mondial. Elena are o revanşă de luat, după ce Xinyu Wang a surclasat-o la US Open, în 2019, 6-1, 6-1.

Sorana Cîrstea joacă, în primul tur, cu Tatjana Maria din Germania, ocupanta locului 59 mondial. Sorana a câştigat patru dintre cele cinci meciuri directe de până acum. Ultima dată a învins-o pe nemţoaică la Wimbledon, în 2023, 6-1, 2-6, 6-3. În cazul în care trece de Tatjana Maria, Sorana Cîrstea joacă, în turul II, cu Diana Shnaider din Rusia, a 21-a favorită a competiţiei şi ocupanta locului 20 mondial. Sorana a bătut-o pe Shnaider la Austin, anul trecut, 6-3, 2-6, 6-4.

Cele trei sportive românce și-au asigurat câte 24.335 de dolari și 10 puncte WTA prin simpla prezență pe tabloul principal al concursului. Misiunea cea mai dificilă o are Jaqueline Cristian. Sportiva are de apărat un tur III bifat anul trecut, după ce le-a învins pe Veronika Kudermetova din Rusia, 6-2, 6-3, şi pe Leylah Fernandez din Canada, a 27-a favorită a competiţiei, 5-7, 7-6, 6-3.

