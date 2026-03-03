Acasă » Știri » Nivelul de alertă de la Baza Deveselu a fost ridicat de americani. Ce înseamnă măsura „BRAVO”

Nivelul de alertă de la Baza Deveselu a fost ridicat de americani. Ce înseamnă măsura „BRAVO"

03/03/2026 | 13:24
Nivelul de alertă de la Baza Deveselu a fost ridicat de americani /Foto: Arhivă

Din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, toate bazele americane din lume au luat măsuri sporite. Și la baza militară de la Deveselu, acolo unde se află scutul anti-rachetă, nivel de alertă este ridicat. Generalul Mircea Mîndrescu a vorbit despre ce se întâmplă la baza de la Deveselu. Ce înseamnă măsura „BRAVO”?

Israelul și SUA au lansat, sâmbătă dimineață – 28 februarie, un atac comun asupra Iranului. Teheranul a ripostat, iar întreg conflictul pare că escaladează rapid. Acum, în urma celor întâmplate, toate bazele militare americane sunt în stare de alertă sporită.

Nivelul de alertă de la Baza Deveselu a fost ridicat de americani

Baza militară de la Deveselu, acolo unde se află scutul anti-rachetă, este la nivel de alertă „BRAVO” – toate bazele americane din lume au măsuri de securitate sporite în acest moment din cauza riscurilor pe care le pune războiul din Orientul Mijlociu.

Un oficial american a confirmat că toate bazele militare ale SUA au trecut la starea de amenințare „BRAVO”, ceea ce, potrivit regulilor Departamentului Apărării, reflectă o amenințare crescută sau mai previzibilă de activitate teroristă.

„BRAVO” este al doilea nivel de alertă din sistemul militar american. Următorul nivel este „CHARLIE” și se activează atunci când există informații concrete privind un posibil atac. Iar cel mai ridicat este „DELTA”, acest nivel fiind rezervat acelor situații în care un atac terorist este în desfășurare sau iminent.

„Este un grad de alertă ridicată. E vorba de o amenințare mai predictibilă – măsurile care se iau sunt gărzi adiționale, se fac verificări mai multe și se fac mai des inspecții ale vehiculelor. Se poate închide poarta și accesul să fie restricționat.

Următorul nivel este «CHARLIE» – aici există informații despre unele incidente și elemente de intelligence care vorbesc despre un posibil atac. Ultimul și cel mai înalt grad este «DELTA» – aici avem un atac terorist în desfășurare sau care este iminent.

Măsura «BRAVO» aș vedea-o ca pe una normală în situații de tipul celei actuale având în vedere și amenințările credibile ale Iranului”, a declarat generalul (r) Mircea Mîndrescu.

Deși în acest context și nivelul de la baza militară de la Deveselu a fost ridicat, autoritățile române au transmis că, potrivit datelor disponibile, nu există o amenințare militară directă la adresa teritoriului național.

„Din datele pe care Ministerul Apărării Naționale le are la acest moment, pe fondul evoluției situației de securitate din Iran, nu rezultă o amenințare militară la adresa teritoriului național”, se arată în comunicatul oficial.

