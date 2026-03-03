Acasă » Știri » Ce alimente au primit românii blocați de bombardamente în Dubai. Autoritățile din Emirate le-au livrat gratuit cutii pline la cazare

Ce alimente au primit românii blocați de bombardamente în Dubai. Autoritățile din Emirate le-au livrat gratuit cutii pline la cazare

De: Irina Vlad 03/03/2026 | 13:27
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Ceea ce trebuia să fie o vacanță exclusivistă în Dubai s-a transformat în cel mai mare coșmar. Mii de români au rămas blocați în Emiratele Arabe Unite, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. În timp ce turiștii așteaptă să poată zbura către țară, autoritățile din Emirate le-au livrat gratuit cutii pline cu mâncare.

Aproximativ 14.000 de români au rămas blocați în diferite zone din Emiratele Arabe Unite și în alte state din zona Golfului după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. Prinși în mijlocul conflictului și închiderea spațiului aerian în mai multe state din regiune, turiștii așteaptă de la o zi la alta să fie repatriați.

Ce ajutor au primit românii blocați în Dubai

Până când zborurile vor fi reluate, turiștii români cărora li s-a terminat perioada de sejur în țările afectate de restricțiile aeriene, li se asigură în continuare masă și cazare. În unele cazuri, costurile de cazare ale celor rămași blocați în Emirate sunt suportate de autoritățile locale, iar pe lângă asta, românii primesc zilnic pachete cu alimente, apă, lapte și suc.

În timp ce sute de români se plâng de lipsa de reacție a personalului consular și a oficialilor din țară, o română aflată în Dubai a încărcat pe TikTok imagini cu mâncarea pe care reprezentanții hotelului o livrează zilnic. „Kitul de supraviețuire” conține aperitive, un fel principal de mâncare, fructe și băuturi.

„Ce am primit de la autoritățile din UAE, Dubai? Fructe, orez cu pui, sos tzatziki, pachețele de primăvară, lapte, suc și apă. să fie primit”, a fost mesajul unei românce blocate în Dubai.

Ce alimente au primit românii blocați de bombardamente în Dubai. Autoritățile din Emirate le-au livrat gratuit cutii pline la cazare/ sursă foto: TikTok

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țârnea, pentru unii dintre cetățenii români turiști în Emiratele Arabe Unite, autoritățile locale au decis să extindă gratuit perioada cazărilor, însă nu este valabil pentru toată lumea. Din cauza zborurilor anulate, costurile vor fi suportate de Guvern.

„Pentru unii dintre cetățenii români care erau turiști în țări cum sunt Emiratele Arabe Unite, autoritățile au decis să ofere gratuitatea extinderii cazărilor, dar nu e valabil pentru toată lumea”, a declarat Andrei Țârnea, purtător de cuvânt, Ministerul de Externe.

Fosta concurentă de la Survivor a reușit să fugă din infernul din Orientul Mijlociu: „Azi voi reveni în țară! Doamne-ajută!”

Alex Bodi, adevărul despre atacurile din Dubai! Ce se întâmplă acum în Emiratele Arabe Unite: „Nu trage lumea cu mitraliere, nu se aruncă bombe în timpul zilei”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Nivelul de alertă de la Baza Deveselu a fost ridicat de americani. Ce înseamnă măsura „BRAVO”
Știri
Nivelul de alertă de la Baza Deveselu a fost ridicat de americani. Ce înseamnă măsura „BRAVO”
Cine este Oleg Dobrin de la Chefi la cuțite 2026. O accidentare i-a schimbat radical drumul în viață
Știri
Cine este Oleg Dobrin de la Chefi la cuțite 2026. O accidentare i-a schimbat radical drumul în viață
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Digi24
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Parteneri
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi 24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din Orientul Mijlociu
Promotor.ro
Cum a devenit fabrica de tractoare din Iran, construită de România, cea mai mare din...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii în Marea Barents
go4it.ro
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii...
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei Statelor Unite. Atuurile și dezavantajele forțelor militare în conflictul din Orientul Mijlociu
Gandul.ro
Cum reușește Iranul să fenteze faimosul Iron Dome și care este marea vulnerabilitate a armatei...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Nivelul de alertă de la Baza Deveselu a fost ridicat de americani. Ce înseamnă măsura „BRAVO”
Nivelul de alertă de la Baza Deveselu a fost ridicat de americani. Ce înseamnă măsura „BRAVO”
Cine este Oleg Dobrin de la Chefi la cuțite 2026. O accidentare i-a schimbat radical drumul în viață
Cine este Oleg Dobrin de la Chefi la cuțite 2026. O accidentare i-a schimbat radical drumul în viață
Cine este Ștefan Turian de la Chefi la cuțite 2026: „De la spălat vase am ajuns chef într-un hotel ...
Cine este Ștefan Turian de la Chefi la cuțite 2026: „De la spălat vase am ajuns chef într-un hotel de cinci stele”
Cine este românca găsită fără viață într-o clădire părăsită din Catania, printre gunoaie. ...
Cine este românca găsită fără viață într-o clădire părăsită din Catania, printre gunoaie. Poliția îi caută cu disperare rudele
Ce produs gratuit oferă Aeroportul Henri Coandă tuturor pasagerilor. Anunţul făcut de companie
Ce produs gratuit oferă Aeroportul Henri Coandă tuturor pasagerilor. Anunţul făcut de companie
Fosta concurentă de la Survivor a reușit să fugă din infernul din Orientul Mijlociu: „Azi voi reveni ...
Fosta concurentă de la Survivor a reușit să fugă din infernul din Orientul Mijlociu: „Azi voi reveni în țară! Doamne-ajută!”
Vezi toate știrile
×