Ce alimente au primit românii blocați de bombardamente în Dubai. Autoritățile din Emirate le-au livrat gratuit cutii pline la cazare

Ceea ce trebuia să fie o vacanță exclusivistă în Dubai s-a transformat în cel mai mare coșmar. Mii de români au rămas blocați în Emiratele Arabe Unite, pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. În timp ce turiștii așteaptă să poată zbura către țară, autoritățile din Emirate le-au livrat gratuit cutii pline cu mâncare.

Aproximativ 14.000 de români au rămas blocați în diferite zone din Emiratele Arabe Unite și în alte state din zona Golfului după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. Prinși în mijlocul conflictului și închiderea spațiului aerian în mai multe state din regiune, turiștii așteaptă de la o zi la alta să fie repatriați.

Ce ajutor au primit românii blocați în Dubai

Până când zborurile vor fi reluate, turiștii români cărora li s-a terminat perioada de sejur în țările afectate de restricțiile aeriene, li se asigură în continuare masă și cazare. În unele cazuri, costurile de cazare ale celor rămași blocați în Emirate sunt suportate de autoritățile locale, iar pe lângă asta, românii primesc zilnic pachete cu alimente, apă, lapte și suc.

În timp ce sute de români se plâng de lipsa de reacție a personalului consular și a oficialilor din țară, o română aflată în Dubai a încărcat pe TikTok imagini cu mâncarea pe care reprezentanții hotelului o livrează zilnic. „Kitul de supraviețuire” conține aperitive, un fel principal de mâncare, fructe și băuturi.

„Ce am primit de la autoritățile din UAE, Dubai? Fructe, orez cu pui, sos tzatziki, pachețele de primăvară, lapte, suc și apă. să fie primit”, a fost mesajul unei românce blocate în Dubai.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe, Andrei Țârnea, pentru unii dintre cetățenii români turiști în Emiratele Arabe Unite, autoritățile locale au decis să extindă gratuit perioada cazărilor, însă nu este valabil pentru toată lumea. Din cauza zborurilor anulate, costurile vor fi suportate de Guvern.

„Pentru unii dintre cetățenii români care erau turiști în țări cum sunt Emiratele Arabe Unite, autoritățile au decis să ofere gratuitatea extinderii cazărilor, dar nu e valabil pentru toată lumea”, a declarat Andrei Țârnea, purtător de cuvânt, Ministerul de Externe.

