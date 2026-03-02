Antrenorul român care este prins în războiul din Orientul Mijlociu. Ce se întâmplă în Qatar: „Solul n-a fost atins de nicio rachetă”

Orientul Mijlociu se află în a treia zi de război, după ce Israel și SUA au atacat Iranul. De partea cealaltă, autoritățile de la Teheran au lansat rachete și drone către zonele în care Statele Unite are baze militare. Printre românii care sunt blocați din cauza conflictului se numără și antrenorul Ovidiu Stângă, care se află în Qatar alături de soția sa.

Mai mulți români au rămas blocați în țări din Orientul Mijlociu, iar printre ei se află și antrenorul Ovidiu Stângă. Acesta a menționat că a auzit și el că au fost lansate rachete dinspre Iran spre țara în care el lucrează, însă niciuna dintre ele nu a atins solul. Acesta se află alături de soția lui, care trebuia să plece spre Olanda, dar toate zborurile au fost anulate.

Antrenorul Ovidiu Stângă, prins în războiul din Orientul Mijlociu

Antrenorul român a precizat faptul că autoritățile le-au cerut cetățenilor să nu iasă din case. Mai mult decât atât, Ovidiu Stângă a susținut că aeroporturile sunt închise, astfel încât nu vine și nu pleacă nimeni.

„Ni s-a transmis pe grupul intern de WhatsApp că antrenamentele sunt blocate. Știam, ne așteptam, mai ales că și aeroporturile sunt închise. Nu vine, nu pleacă nimeni. Soția trebuia să plece duminică acasă, în Olanda. Ni s-a spus să evităm ieșirile pe stradă. Eu am avut ceva de rezolvat, am ieșit, «mișcarea» este normală, ca de zi de weekend. Este și Ramadan, de-abia după asfințit începe să fie mai mare agitația. Am înțeles că au fost interceptări de rachete în aer pe teritoriul Qatarului. Probabil iranienii au trimis ceva rachete spre baza NATO, care este la marginea Capitalei, nu știu eu exact unde este localizată. Panică nu este! Se circulă normal oarecum, dar e o stare de disconfort. Solul n-a fost atins de nicio rachetă. Poți să ieși, dar s-a spus să nu riscăm”, a declarat Ovidiu Stângă.

Pe de altă parte, antrenorul român a susținut că în Qatar locuiesc foarte mulți iranieni, iar țara este una sigură. Antrenorul susține că panica nu domnește în familia sa, iar locuitorii se comportă normal, ca în oricare altă zi.

„Nici soția, nici fiul meu nu sunt panicați. Eu am moralul ridicat. Eu cred că trăim într-o țară foarte sigură, Qatar, o țară care este greu de atins de vreo bombă. Este o stare foarte sigură. Acum sperăm să nu se joace oamenii puternici la «butoane» (n.r. – cu bombe nucleare). Cei din Qatar sunt bine pregătiți, dacă e, le distrug în aer imediat! Sunt și mulți iranieni în Qatar, la a doua sau a treia generație, integrați bine, văzuți bine! Am copii din Iran la Academie, colegi din Iran, nu există nicio răutate între noi, e ceva normal. Sperăm, logic, să fie liniște cât mai repede. Ce putem face?”, a adăugat Ovidiu Stângă.

CITEȘTE ȘI:

Iranul a început cea mai mare ofensivă din istoria țării. Donald Trump a anunțat cât va dura războiul: „Țara este mare”

Vedetele din România care dețin apartamente în Dubai se tem de război: „Fiul meu a muncit 16 ore pe zi ca să achite ratele!”