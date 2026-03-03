Acasă » Știri » Ce produs gratuit oferă Aeroportul Henri Coandă tuturor pasagerilor. Anunţul făcut de companie

De: Irina Vlad 03/03/2026 | 12:42
Începând cu februarie 2026, turiștii și pasagerii care tranzitează Aeroportul Otopeni Henri Coandă – cel mai mare aeroport din țară – vor ava acces gratuit la apă potabilă. Stațiile de reumplere vor fi amplasate în zonele de îmbarcare, zona cafenelelor și în zona de preluarea a bagajelor. 

Apa potabilă în Aeroportul Otopeni a fost potabilă până în anul 2012, când a fost moficiată legea cu privire la parametrii de calitate a apei potabile. De atunci și până acum, reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București au făcut demersuri pentru confortul călătorilor și reducerea cheltuielilor acestora în incinta aeroportului.

Apă potabilă gratis pentru turiștii de pe Aeroportul Otopeni

După rezolvarea mai multor probleme tehnice și intervenții, cei care tranzitează aeroportul pot trece de securitate cu sticle goale – pe care le pot reumple gratuit cu apă din aceste stații.

Pregătirile sunt deja în plină desfășurare. Compania a început deja planurile pentru amplasarea a 14 de stații de apă potabilă – cișmele și dispozitive pentru umplerea sticlelor sau a recipientelor. Prima stație de apă a fost dată în folosință luni, 2 martie, urmând ca celelalte să fie deschise în zilele următoare – în zona cafenelelor, după controlul de securitate și în apropierea porților de îmbarcare.

Apă potabilă gratis pentru turiștii de pe Aeroportul Otopeni/ sursă foto: captură video

Apa potabilă din Aeroportul Otopeni provine din foraje proprii, de mare adâncime (la 400 m), care face parte dintr-o rețea de conducte de 23 de kilometri. Dozatoarele de apă gratuită sunt concepute special și pentru persoanele cu dizabilități

„Apa furnizată în aeroport a fost potabilă până în anul 2012, când a fost modificată legea cu privire la parametrii de calitate ai apei potabile. Între timp, traficul aerian s-a dublat, iar problema disponibilității apei potabile în aeroport a devenit una stringentă.

Am insistat pentru rezolvarea acestei situații chiar de când am preluat mandatul de director general CNAB, în urmă cu aproape 5 luni. În această scurtă perioadă, am reușit cu celeritate să realizăm toate intervențiile tehnice necesare, astfel încât de astăzi, 2 februarie, apa de la robinet din Aeroportul Henri Coandă este potabilă și microbiologic pură”, a declarat directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, Bogdan Mîndrescu.

Scandal de proporţii pe Aeroportul „Henri Coandă” după ce o familie cu un copil nu au fost lăsaţi să urce în avion. A fost nevoie de intervenţia poliţiştilor

Românii din Israel s-au întors acasă! Susțin că nu au primit ajutor de la stat: „Ne-am expatriat noi singuri, pe banii noștri”

