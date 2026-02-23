Acasă » Știri » Scandal de proporţii pe Aeroportul „Henri Coandă” după ce o familie cu un copil nu au fost lăsaţi să urce în avion. A fost nevoie de intervenţia poliţiştilor

De: David Ioan 23/02/2026 | 13:12
Un incident tensionat a avut loc pe Aeroportul „Henri Coandă”, în zona de îmbarcare pentru o cursă către Londra, după ce o familie formată din doi adulți și un copil a fost oprită să urce în avion.

Potrivit autorităților, cei doi adulți ar fi avut un comportament verbal agresiv față de personalul companiei aeriene, motiv pentru care comandantul aeronavei a decis refuzul îmbarcării.

În imaginile apărute pe rețelele sociale se observă cum femeia se așază pe podea, chiar la intrarea în aeronavă, în timp ce polițiștii de frontieră încearcă să o convingă să părăsească zona pentru a permite decolarea.

Pasagera insistă că nu acceptă să fie reprogramată pe alt zbor și afirmă că nu a avut un comportament neadecvat.

„Nu, nu, nu, acuma, cu avionul ăsta plec! Nu înțelegeți că nu plec cu alt avion? Eu am plătit bani, nu am vorbit urât cu nimeni, nu am înjurat pe nimeni, n-am sărit la nimeni”, spune femeia în înregistrare.

Poliția de Frontieră a transmis ulterior un punct de vedere oficial, explicând că refuzul îmbarcării a fost decis de comandantul aeronavei.

„La poarta de îmbarcare pentru o cursă cu destinaţia Londra, o familie formată din doi adulţi şi un minor a fost refuzată la îmbarcare de către comandantul aeronavei, ca urmare a comportamentului agresiv verbal manifestat de adulţi faţă de personalul companiei aeriene.”

Conform autorităților, situația s-a amplificat odată cu sosirea polițiștilor, când cei doi adulți ar fi continuat să blocheze accesul către aeronavă.

„La sosirea poliţiştilor de frontieră, persoanele adulte au continuat manifestările agresive şi au încercat să împiedice operaţiunile de închidere a aeronavei, blocând accesul şi tulburând ordinea publică. Întrucât bărbatul a avut un comportament violent şi nu s-a conformat solicitărilor legale, acesta a fost extras din aeronava.”

În imaginile surprinse, soțul femeii protestează față de intervenția polițiștilor.

„Haideţi! Nu aveţi voie să puneţi mâna pe ea! Dădeţi-vă, că se uită copilul! Ia mâna de pe ea! Ia mâna de pe ea!”, strigă acesta.

A fost nevoie de intervenţia poliţiştilor

Pasagera susține că reacția sa a fost determinată de faptul că zborul fusese anulat cu o zi înainte, fără să primească explicaţii.

„Aşa ni s-a spus, că vine cineva să ne informeze dacă vom zbura, când vom zbura. Au trecut o oră, au trecut două ore, nimeni n-a mai venit. Şi am pus şi eu o întrebare, ce se întâmplă, ce faceţi, beţi cafele? Tu nu mai aveai locuri şi nu ştiai cum să ne spui să nu ne mai dai banii înapoi!”, afirmă pasagera Raluca.

Reprezentanții Poliției de Frontieră au precizat că minorul a rămas permanent lângă mamă, iar intervenția a fost realizată cu atenție pentru protejarea copilului.

„Minorul a rămas în permanenţă în prezenţa mamei sale, poliţiştii de frontieră având în vedere protejarea celor două persoane.”

Compania aeriană a confirmat, într-un răspuns transmis presei, că „Îmbarcarea familiei a fost refuzată de agentul de handling la poartă din cauza comportamentului agresiv.”

De asemenea, specialiștii în aviație atrag atenția că astfel de situații pot pune în pericol siguranța zborului.

„A fost nevoie de intervenţia poliţiştilor de frontieră. Faptul că aceştia au procedat cum au procedat, nu pot să îl comentez. Se putea întâmpla o catastrofă. Faptul că în prezenţa unui copil care şi el trebuie protejat într-un anume fel s-au întâmplat aceste lucruri, face încă o dată necesară rezolvarea acestor situaţii.”, explică pilotul Cezar Osiceanu.

Regulile companiilor aeriene prevăd clar obligația pasagerilor de a respecta instrucțiunile echipajului și de a evita orice comportament agresiv. Consecințele pot include refuzul îmbarcării, amenzi sau chiar interdicția permanentă de a mai zbura cu operatorul respectiv.

Din cauza incidentului, aeronava a decolat cu întârziere. De la începutul anului, polițiștii de frontieră au aplicat amenzi în valoare de 84.000 de lei pentru comportament agresiv fizic sau verbal în Aeroportul Otopeni.

