Dezastrul din Teheran, în imagini. Cum arată capitala Iranului după atacurile lansate de SUA și Israel

Capitala Iranului a fost atacată pentru a patra zi la rând de forțele americane și israeliene, iar Teheranul suferă tot mai multe distrugeri în acest context.

Pe lângă atacurile asupra capitalei, SUA și Israelul au atacat și alte localități din Iran după asasinarea liderului suprem al țării, ayatollahul Ali Khamenei. În acest context, Iranul a continuat marți să riposteze împotriva Israelului și în întreaga zonă a Golfului, în țările care găzduiesc baze militare americane, scrie Al Jazeera.

Cel puțin 787 de persoane au fost ucise în atacuri americano-israeliene asupra a cel puțin 131 de orașe din Iran, a anunțat marți Societatea Semilunii Roșii Iraniene. Armata israeliană a declarat că a „lovit și distrus” sediul postului de radio și televiziune de stat din Iran, Radiodifuziunea Republicii Islamice Iran (IRIB), acuzând aceste posturi că „cer distrugerea Statului Israel și utilizarea armelor nucleare”.

Într-o postare pe Telegram, IRIB a raportat explozii în apropierea sediului său din Teheran, dar a spus că nu a existat nicio perturbare a operațiunilor sale.

Cum arată capitala Teheran după atacurile din ultimele zile

Al Jazeera notează că străzile din Teheran sunt în mare parte pustii, deoarece oamenii se adăpostesc în timpul atacurilor aeriene. Presa iraniană a relatat, de asemenea, explozii în orașul Karaj, chiar lângă Teheran, precum și în orașul Isfahan din centrul țării.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile militare americane în Orientul Mijlociu, a afirmat marți că a distrus și instalații de apărare aeriană, precum și baze de lansare a rachetelor și dronelor.

„Aseară, în jurul orei 20:00, au lovit această zonă de mai multe ori și toți am fost foarte speriați. Eram acasă. Ce puteam face? Nimic. Apoi ne-am dat seama că au lovit acest loc. Îmi pare foarte rău”, a spus Hosseini, un localnic din Teheran.

Mai multe spitale și alte instituții de interes public din capitala iraniană au fost lovite, iar anumite zone din Teheran sunt puternic afectate de bombardamente, mai transmite sursa citată.

