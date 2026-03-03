Acasă » Știri » La ce riscuri te expui dacă nu închizi WiFi-ul telefonului când ieși din casă. Experții avertizează

La ce riscuri te expui dacă nu închizi WiFi-ul telefonului când ieși din casă. Experții avertizează

De: Iancu Tatiana 03/03/2026 | 16:16
La ce riscuri te expui dacă nu închizi WiFi-ul telefonului când ieși din casă. Experții avertizează
De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală/ sursă foto: social media

Atunci când ieșim din casă, oprirea WiFi-ului este ultimul lucru la care ne gândim. Ne trece prin minte dacă avem cheile, telefonul, portofelul. Din contră, să ai WiFi-ul pornit pare un beneficiu dacă nu ai internet pe mobil. Să primești o notificare că în apropierea ta există o sursă de internet este, uneori, o veste incredibilă. Totuși, ar trebui să fim mai atenți și să realizăm că unele rețele WiFi pot fi false, iar hackerii abia așteaptă să mai fure niște date.

Există riscuri la care nu ne-am fi gândit până acum. Chiar dacă pare un scenariu de film, este vorba de realitate și se poate întâmpla oricui să i se fure informații. Așa că, ar trebui să știi ce îți pot accesa acești „specialiști IT”.

Rețeaua poate fi pusă strategic

Atacul cibernetic funcționează simplu: dacă te conectezi la o rețea de internet oarecare, cel care a furnizat-o poate să îți fure datele în timp real. Adică, în timp ce tu dai scroll pe TikTok, hacker-ul îți poate accesa toate informațiile – vede ce vezi și tu. Mai mult decât atât, esti predispus unor riscuri foarte mari, precum furtul datelor de autentificare pentru rețelele sociale. Aceștia îți pot vedea și mesajele pe care le trimiți familiei, ba chiar și cele mai mari secrete pe care i le-ai spus persoanei în care ai cea mai mare încredere. Deci, dacă nu vrei ca intimitatea ta să fie expusă, ar trebui să dezactivezi conectarea automată la internet.

De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală/ sursă foto: social media
De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală/ sursă foto: social media

În plus, acești infractori au acces și la codurile tale bancare. S-ar putea ca într-o zi să realizezi că ai transferat o sumă semnificativă de bani cuiva pe care nu cunoști, iar abia atunci îți vei da seama că problema atacurilor cibernetice a devenit din ce în ce mai comună. Practic, în momentul în care ai permis telefonului tău conectarea la sursă, cel care a planificat atacul va știi totul despre tine. Deci, dacă nu vrei să ai viitoare lipsuri financiare, secrete împărtășite sau, mai pe scurt, să nu ți se invadeze intimitatea, oprește WiFi-ul atunci când părăsești casa.

Citește și:

De ce trebuie oprit WiFi-ul telefonului când pleci de acasă. Nu faceți niciodată această greșeală

Motivul pentru care nu e bine să îți lași wifi-ul pornit la telefon când ieși din casă. Îți vei schimba complet obiceiul

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Când începe Visuri la cheie, sezonul 12. Anunțul făcut de Pro TV!
Știri
Când începe Visuri la cheie, sezonul 12. Anunțul făcut de Pro TV!
Harta seismică a României: Zonele cele mai expuse în cazul unui cutremur de tip Vrancea și 4 martie 1977
Știri
Harta seismică a României: Zonele cele mai expuse în cazul unui cutremur de tip Vrancea și 4 martie…
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Mediafax
Război în Orientul Mijlociu, ziua a patra
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite lucruri s-ar putea întâmpla”
Adevarul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment...
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Digi24
„Al Treilea Război Mondial poate izbucni în orice moment”, susține nervos Medvedev
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Mediafax
Topul celor mai îndatorate țări din lume. Ce loc ocupă România?
Parteneri
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar soțul ei are o avere impresionantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Recunoști fetița din imagine? Acum e una dintre cele mai CELEBRE femei din lume, iar...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a luat pieptul și a pus-o înapoi în frigider”
Click.ro
Furia unei românce care își ia la serviciu mâncare la pachet. „A deschis caserola, a...
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Digi 24
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu s-au descompus nici după 5 ani
Digi24
Situație neobișnuită: Grecia va deshuma 150 de persoane moarte de Covid, după ce trupurile nu...
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme românești
Promotor.ro
România va produce drone militare autonome dotate cu muniție. Orbotix Industries, consorțiu cu trei firme...
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când...
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii în Marea Barents
go4it.ro
A ajuns regimul Putin la fundul sacului cu resurse? E incredibil ce au interceptat norvegienii...
Din ce este făcută coaja de ou?
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul celebrei Cristina Demetrescu
Gandul.ro
Cele 2 zodii care riscă să fie concediate în martie, din cauza Mercur retrograd. Avertismentul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Când începe Visuri la cheie, sezonul 12. Anunțul făcut de Pro TV!
Când începe Visuri la cheie, sezonul 12. Anunțul făcut de Pro TV!
Harta seismică a României: Zonele cele mai expuse în cazul unui cutremur de tip Vrancea și 4 martie ...
Harta seismică a României: Zonele cele mai expuse în cazul unui cutremur de tip Vrancea și 4 martie 1977
Rețeta de tăiței de casă a Gabrielei Cristea. Ingredientele de care ai nevoie pentru o supă ca la ...
Rețeta de tăiței de casă a Gabrielei Cristea. Ingredientele de care ai nevoie pentru o supă ca la mama acasă!
Cum îi răspunde Andra lui Cătălin Măruță la telefon, după 18 ani de mariaj: „Cât de mult contează!”
Cum îi răspunde Andra lui Cătălin Măruță la telefon, după 18 ani de mariaj: „Cât de mult contează!”
Ultimul mesaj al Cameliei Ciornia, consilierul județean AUR găsit mort în casă. Ce a scris cu câteva ...
Ultimul mesaj al Cameliei Ciornia, consilierul județean AUR găsit mort în casă. Ce a scris cu câteva ore înainte de tragedie
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care „uită” să declare acest ...
Amendă de 10.000 lei, de la 1 martie 2026, pentru românii care „uită” să declare acest lucru
Vezi toate știrile
×