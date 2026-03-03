La ce riscuri te expui dacă nu închizi WiFi-ul telefonului când ieși din casă. Experții avertizează

Atunci când ieșim din casă, oprirea WiFi-ului este ultimul lucru la care ne gândim. Ne trece prin minte dacă avem cheile, telefonul, portofelul. Din contră, să ai WiFi-ul pornit pare un beneficiu dacă nu ai internet pe mobil. Să primești o notificare că în apropierea ta există o sursă de internet este, uneori, o veste incredibilă. Totuși, ar trebui să fim mai atenți și să realizăm că unele rețele WiFi pot fi false, iar hackerii abia așteaptă să mai fure niște date.

Există riscuri la care nu ne-am fi gândit până acum. Chiar dacă pare un scenariu de film, este vorba de realitate și se poate întâmpla oricui să i se fure informații. Așa că, ar trebui să știi ce îți pot accesa acești „specialiști IT”.

Rețeaua poate fi pusă strategic

Atacul cibernetic funcționează simplu: dacă te conectezi la o rețea de internet oarecare, cel care a furnizat-o poate să îți fure datele în timp real. Adică, în timp ce tu dai scroll pe TikTok, hacker-ul îți poate accesa toate informațiile – vede ce vezi și tu. Mai mult decât atât, esti predispus unor riscuri foarte mari, precum furtul datelor de autentificare pentru rețelele sociale. Aceștia îți pot vedea și mesajele pe care le trimiți familiei, ba chiar și cele mai mari secrete pe care i le-ai spus persoanei în care ai cea mai mare încredere. Deci, dacă nu vrei ca intimitatea ta să fie expusă, ar trebui să dezactivezi conectarea automată la internet.

În plus, acești infractori au acces și la codurile tale bancare. S-ar putea ca într-o zi să realizezi că ai transferat o sumă semnificativă de bani cuiva pe care nu cunoști, iar abia atunci îți vei da seama că problema atacurilor cibernetice a devenit din ce în ce mai comună. Practic, în momentul în care ai permis telefonului tău conectarea la sursă, cel care a planificat atacul va știi totul despre tine. Deci, dacă nu vrei să ai viitoare lipsuri financiare, secrete împărtășite sau, mai pe scurt, să nu ți se invadeze intimitatea, oprește WiFi-ul atunci când părăsești casa.

