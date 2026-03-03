Acasă » Știri » Alertă în România! Ștefan a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune la 112

De: Irina Vlad 03/03/2026 | 17:41
Este alertă de dispariție în România! Ștefan Petre (43 de ani) a este de negăsit de aproape 3 luni, după și-a informat familia că pleacă să lucreze în Franța. De atunci, apropiații nu a mai reușit să îl contacteze, motiv pentru care au anuțat autoritățile. Cei care îl văd sunt rugați să sune de urgență la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată unitate de poliție. 

Ștefan Petre a fost văzut ultima dată pe 7 ianuarie 2026. Bărbatul le-a spus apropiaților lui că va pleca să muncească în Franța. Din acea zi și până în prezent, bărbatul nu a mai putut fi contactat. Îngrijorați, familia și cei apropiați au anunțat autoritățile, iar oamenii legii au demarat căutările.

„La data de 07.01.2026, numitul Ștefan Petre a plecat în mod voluntar de la domiciliu comunicând familiei faptul că pleacă la muncă pe teritoriul Franței. De la acea dată și până în prezent, nu a mai luat legătura cu familia. La momentul plecării, acesta era îmbrăcat cu o geacă de culoare neagră, pantaloni de culoare albastră și adidași de culoare albă”, se arată în comunicatul Poliției Române.

SEMNALEMENTE: înălțime: 1,70 cm, greutate: 95 kg, corpolență: gras, culoare păr: negru, natură păr: drept, lungime păr: scurt, contur față: oval, culoare ochi: căprui, mărime ochi: mijlocii, profil nas: drept, mărime nas: mijlociu, mărime gură: mijlocie, grosime buze: mijlocii.

sursă foto: Poliția Română

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Ștefan Petre

Cine îl vede pe Ștefan Petre este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi detalii către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

×