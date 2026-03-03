Acasă » Știri » Doliu în presa din România! A murit Marian Cioba

De: Elisa Tîrgovățu 03/03/2026 | 18:16
Marian Cioba, fost jurnalist cu peste 35 de ani de experiență, a murit din cauza unei boli necruțătoare. Timp de trei decenii a redactat articole pentru publicațiile Libertatea și Informația Bucureștiului. Vestea morții lui i-a îndoliat pe cei care l-au cunoscut. Anunțul a fost făcut chiar de către familia bărbatului.

Fostul jurnalist, Marian Cioba, s-a stins din viață chiar în ziua în care împlinea vârsta de 74 de ani. De-a lungul timpului, fostul ziarist a contribuit activ la consolidarea unui stil editorial echilibrat. Unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale este legat de Revoluția de la 1989. Marian Cioba și-a lăsat amprenta asupra unui reportaj tulburător despre mișcările de stradă din București.

Ani mai târziu, fostul ziarist rememora intensitatea acelor zile și riscurile asumate pentru a surprinde și relata adevărul din stradă. Materialul pe care l-a expus a rămas un document valoros și o dovadă a vocației pentru jurnalism.

„Toți trei supravegheam mișcările de stradă de deasupra restaurantului Pescarul, peste drum de Intercontinental, din apartamentul unui doctor. Am văzut cam tot ce s-a petrecut. Noul ziar a fost inițiat de 30 de oameni. După ce ne-am întors în redacție, a început să se tragă din toate direcțiile”, declara Marian Cioba.

Moartea fostului ziarist i-a îndoliat pe cei dragi

Odată cu dispariția lui Marian Cioba, presa din România se desparte de unul dintre oamenii care au avut o contribuție activă atât în redacție, cât și pe teren. Familia fostului jurnalist este devastată de durere. Din nefericire, nimeni nu a mai putut face nimic pentru el, iar boala necruțătoarea de care suferea de ani de zile l-a răpus. Cei apropiați au postat un mesaj scurt și emoționant chiar pe pagina de Facebook a fostului ziarist.

„Ai plecat într-o altă galaxie de ziua ta. Drum lin între stele”, este mesajul prin care a fost anunțată vestea morții lui Marian Cioba.

Plecarea sa lasă un gol imens în inimile celor care l-au cunoscut de-a lungul timpului și care l-au apreciat. Dispariția fostului jurnalist este cu atât mai tragică cu cât, în aceeași zi, ar fi trebuit să își sărbătorească ziua de naștere.

