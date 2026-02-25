Acasă » Știri » Prinși în feed: Cum reduci dependența de social media. Aplicațiile construite să te țină captiv

Prinși în feed: Cum reduci dependența de social media. Aplicațiile construite să te țină captiv

De: Paul Hangerli 25/02/2026 | 07:50
Prinși în feed: Cum reduci dependența de social media. Aplicațiile construite să te țină captiv
Adicția de social media, sursa-pexels.com

Dependența de rețelele sociale a fost comparată cu cea provocată de cazinouri, opioide sau țigări. Chiar dacă specialiștii încă dezbat dacă termenul „dependență” este cel mai potrivit, un lucru este clar: milioane de oameni simt că nu se pot desprinde de Instagram, TikTok, Snapchat și alte platforme.

Companiile care au creat aceste aplicații au un interes direct să te țină conectat cât mai mult timp. Scroll-ul infinit, videoclipurile scurte care livrează doze rapide de dopamină și validarea prin like-uri sunt mecanisme gândite pentru a genera implicare continuă și, implicit, venituri uriașe din publicitate.

Unde se termină obiceiul și începe problema

O mare parte din îngrijorări vizează copiii, însă și adulții sunt vulnerabili. Dr. Anna Lembke, psihiatru la Stanford, definește dependența drept folosirea compulsivă a unui comportament în ciuda efectelor negative. Într-un proces important privind efectele nocive ale rețelelor sociale, desfășurat la Los Angeles, ea a explicat că accesul nelimitat, 24 din 24, fără fricțiune, face platformele extrem de greu de evitat.

Deși „dependența de social media” nu este recunoscută oficial în manualul de diagnostic psihiatric, specialiștii avertizează că utilizarea excesivă poate deveni problematică atunci când afectează viața de zi cu zi. Dacă amânați sarcini, neglijați relații sau vă simțiți constant epuizați, triști sau anxioși după ce stați online, este un semnal de alarmă.

Cum poți rupe cercul scroll-ului infinit

Primul pas este conștientizarea modului în care funcționează feed-ul și reclamele. Rețelele sociale sunt companii care vor să rămâi conectat și să reacționezi la conținut. Înțelegerea acestui mecanism ajută la crearea unei distanțe critice.

Potrivit Asociated Press, specialiștii recomandă schimbări mici, dar eficiente: mutarea aplicațiilor pe telefon, dezactivarea notificărilor sau evitarea folosirii telefonului în dormitor. Atât iPhone, cât și dispozitivele Android oferă instrumente de control al timpului petrecut pe ecran, precum limitarea accesului la anumite aplicații sau stabilirea unor intervale fără telefon.

Pentru cei care au nevoie de măsuri mai drastice, există opțiuni precum setarea telefonului pe modul gri pentru a-l face mai puțin atractiv vizual sau chiar revenirea la un telefon simplu, fără aplicații complexe. Unele startup-uri oferă și soluții fizice – dispozitive care blochează accesul la aplicații până când sunt scanate sau atinse cu telefonul.

Dincolo de ecran: cauzele ascunse

Dacă toate aceste metode nu funcționează, problema poate fi mai profundă. Anxietatea, stresul, singurătatea sau stima de sine scăzută pot alimenta nevoia de validare online. În astfel de cazuri, terapia sau sprijinul unui grup pot face diferența.

Specialiștii recomandă chiar transformarea procesului într-un efort colectiv: un grup de prieteni care decide să petreacă mai mult timp offline poate crea un efect de susținere reciprocă. Cu cât apar mai multe spații fără telefoane, cu atât scade presiunea de a fi permanent „conectat”.

CITEȘTE ȘI:

Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului

Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe Instagram: “A fost un risc”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și cu Petrișor Ruge, și cu fiul Marianei Bitang, dar a fost părăsită de fiecare dată
Știri
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și cu Petrișor…
Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat miraculos
Știri
Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat miraculos
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Mediafax
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o...
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili din Zaporojie. Moscova trimite două divizii aeropurtate de elită pentru a-l cuceri
Adevarul
Un singur sat se află între forțele ruse și aproximativ 700.000 de civili...
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Digi24
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile...
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la vedere în Canalul Mânecii, ar putea începe o confruntare
Mediafax
Expert: Unele dintre cele mai puternice arme ale lui Putin se ascund la...
Parteneri
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane
Digi 24
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în...
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
go4it.ro
Viață sau moarte: Lupta incredibilă a doi piloți F-16 prinși în ambuscadă
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Gandul.ro
Pe ce dată vor crește pensiile tuturor pensionarilor din România, potrivit analiștilor economici
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și ...
„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și cu Petrișor Ruge, și cu fiul Marianei Bitang, dar a fost părăsită de fiecare dată
Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat ...
Filmul tragediei din Brăila. Dan și Cătălina n-au mai avut nicio șansă, iar fetița lor a scăpat miraculos
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii ...
Cine a câștigat Power Couple 2026, de fapt? Am aflat cui aparține brățara roșie din teaser-ul marii finale de la Antena 1
Ce este crezul și ce simbolizează în creștinism
Ce este crezul și ce simbolizează în creștinism
Încă o lovitură pentru Ruxandra Luca! Pusă pe hold de Antena 1, acum a fost și părăsită de ”iubi”
Încă o lovitură pentru Ruxandra Luca! Pusă pe hold de Antena 1, acum a fost și părăsită de ”iubi”
Cum poate să arate Raiane Lima, partenera lui Gabriel Jesus! De la despărțiri și accidentare la al ...
Cum poate să arate Raiane Lima, partenera lui Gabriel Jesus! De la despărțiri și accidentare la al doilea copil și golul decisiv din Champions League
Vezi toate știrile
×