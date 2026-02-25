„Blestemul” care a urmărit-o pe Sandra Izbașa în dragoste. A vrut să fie „power couple” și cu Petrișor Ruge, și cu fiul Marianei Bitang, dar a fost părăsită de fiecare dată

Astăzi, Sandra Izbașa pare că și-a găsit liniștea alături de actorul Răzvan Bănică, cu care participă la Power Couple și cu care s-a căsătorit în 2023. Înaintea mariajului, dubla campioană olimpică a trăit însă două povești de dragoste importante, ambele consumate în ochii publicului și ambele încheiate fix înainte de a ajunge la altar.

Înainte ca Sandra Izbașa să își găsească echilibrul sentimental alături de Răzvan Bănică, ea a trecut prin două relații importante, cară păreau că o vor duce în fața altarului, dar care s-au sfârșit fix înainte ca lucrurile să devină oficiale. Prima dintre ele a fost chiar în interiorul lumii gimnasticii, alături de fiul celei care i-a fost mentor.

Iubirea care a început în sala de gimnastică

Prima poveste serioasă de dragoste din viața Sandrei Izbașa a fost cu Andrei Bitang, fiul antrenoarei sale de la lotul olimpic, Mariana Bitang. Cei doi s-au apropiat în perioada în care Sandra făcea parte din lotul național, iar relația lor era celebră în cercul gimnasticii.

Timp de patru ani, Sandra și Andrei au format un cuplu discret, dar stabil, cu toate premisele unui viitor solid. Despărțirea a venit însă prin 2015, fără explicații publice, fix când toată lumea aștepta anunțul logodnei.

Povestea mondenă de dragoste

La scurt timp după ruptura de Andrei Bitang, Sandra a intrat într-o nouă relație, de data aceasta cu dansatorul Petrișor Ruge, cunoscut publicului ca partener de dans al Andreei Bălan.

Cei doi s-au cunoscut în 2015 și au devenit rapid un cuplu vizibil, cu apariții în presă și pe la evenimente mondene. Relația lor a durat aproximativ doi ani, până în 2017, iar apropiații vorbeau la acea vreme despre posibilitatea unei logodne. Despărțirea a venit neașteptat, într-un moment în care cei doi păreau pregătiți să ducă relația la nivelul următor.

Răzvan Bănică a dus-o în fața altarului

După două relații importante încheiate fix înainte ca lucrurile să devină oficiale, în 2020 Sandra Izbașa l-a cunoscut pe actorul Răzvan Bănică, nepotul lui Ștefan Bănică.

De data aceasta, lucrurile au evoluat diferit. Relația s-a consolidat rapid, iar după trei ani împreună, în 2023, cei doi s-au căsătorit. Recent, Sandra a declarat despre Răzvan că este „partenerul perfect” și singura dragoste adevărată. Astăzi, cei doi formează unul dintre cuplurile participante la Power Couple.

