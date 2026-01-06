Acasă » Știri » Cu ce actor celebru seamănă soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026. Din ce face bani Răzvan Bănică

De: Anca Chihaie 06/01/2026 | 08:00
Apariția Sandrei Izbașa și a soțului ei, Răzvan Bănică, în noul sezon Power Couple 2026 a stârnit un interes major din partea publicului. Dacă fosta campioană olimpică este deja extrem de cunoscută și apreciată în România, partenerul ei de viață a devenit rapid un personaj tot mai discutat, atât datorită carierei sale artistice, cât și datorită asemănării izbitoare cu un actor celebru de la Hollywood.

Răzvan Bănică și Sandra Izbașa formează un cuplu de aproximativ cinci ani. Relația lor a devenit publică în decembrie 2020, iar un an mai târziu, în vara lui 2021, cei doi s-au căsătorit civil. Apariția lor în Power Couple 2026 a oferit publicului ocazia de a-i vedea într-o lumină diferită, dincolo de performanțele sportive și artistice.

Cu ce actor celebru seamănă soțul Sandrei Izbașa

Răzvan Bănică s-a născut pe 29 aprilie 1992, în București, și provine dintr-o familie cunoscută în lumea artistică. Este nepotul lui Ștefan Bănică Jr., însă și-a construit cariera independent, fără a se baza pe numele celebru din familie. A ales drumul actoriei încă din adolescență și a urmat cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, una dintre cele mai prestigioase instituții de profil din România.

A absolvit UNATC în 2014, la clasa profesorului Florin Zamfirescu, iar ulterior și-a aprofundat pregătirea profesională printr-un master în Arta actorului, finalizat în 2016, sub coordonarea profesorului Gelu Colceag. Formarea sa solidă i-a permis să se afirme rapid pe scenele teatrelor bucureștene.

Cu ce actor celebru seamănă soțul Sandrei Izbașa de la Power Couple 2026

Mulți fani ai emisiunii au remarcat încă de la primele apariții fizionomia lui Răzvan Bănică, trăsăturile sale fiind adesea comparate cu cele ale starului american. Talia atletică, zâmbetul, maxilarul bine conturat și aerul de actor carismatic îi pot aduce rapid eticheta de „Zac Efron de România”.

Zac Efron

Din ce face bani Răzvan Bănică

Principala sursă de venit a lui Răzvan Bănică este activitatea sa artistică. Actor angajat al Teatrului Nottara din București, el a jucat în peste 15 spectacole, demonstrând versatilitate și constanță. De-a lungul timpului, a colaborat și cu alte instituții importante precum Teatrul Bulandra, Teatrul Național București, UNITER, Godot Cafe-Teatru și Palatul Național al Copiilor.

Pe lângă teatru, Răzvan Bănică a fost prezent și pe micile ecrane, în seriale de televiziune care i-au adus vizibilitate și stabilitate financiară. Printre cele mai cunoscute producții în care a apărut se numără Îngerașii, State de România, Pariu cu viața și Și băieții câteodată. Aceste proiecte i-au consolidat poziția în industria de divertisment din România și i-au diversificat sursele de venit.

De asemenea, actorul a fost apreciat și în cadrul festivalurilor de teatru, obținând distincții importante pentru interpretările sale, lucru care i-a crescut prestigiul profesional și valoarea artistică.

