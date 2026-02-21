Acasă » Exclusiv » Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe Instagram: “A fost un risc”

Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe Instagram: “A fost un risc”

De: Luciana Popescu 21/02/2026 | 22:30
Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe Instagram: "A fost un risc"
O tânără influenceriță născută în România, dar mutată peste ocean, trăiește visul oricărei femei. Simona trăiește ca „HOUSEWIFE”, adică casnică, iar soțul „putred” de bogat îi plătește salariu pentru a-l susține și a călători cu el prin toată lumea. CANCAN.RO are toate detaliile din spatele vieții perfecte.

Simona este împreună cu soțul ei de 8 ani și trăiește alături de el o viață fără griji, plină de iubire, cadouri extravagante și vacanțe exotice, de lux. Povestea lor a ajuns viarală pe TikTok, iar Simona, tânăra influenceriță a povestit în detaliu cum și-a cunoscut jumătatea. Basmul Cenușăresei noastre este mai modern, Simona și-a cunoscut prințul extrem de potent financiar pe Instagram.

„L-am cunoscut pe soțul meu în 2018, pe Instagram. Într-o seară eram plictisită, dădeam scroll și mi-a apărut o poză cu el și un prieten de-al lui. Am intrat pe profilul lui, m-am uitat puțin și apoi i-am dat follow.

A doua zi am observat că mi-a dat follow back și like la mai multe poze, chiar și la unele foarte vechi.

La scurt timp a postat un videoclip la story, de la golf, cu mesajul „wish me luck”, iar eu i-am răspuns „wish you luck”. Mi-a mulțumit și m-a întrebat dacă joc golf. I-am spus că nu am jucat niciodată, iar el mi-a zis că a câștigat meciul și că mesajul meu i-a purtat noroc.

M-a întrebat de unde sunt și i-am spus că sunt din București. Mi-a zis că el este în Canada, dar locuiește în California. M-a întrebat dacă am fost vreodată în America sau în Canada și i-am răspuns că nu. A doua zi mi-a scris din nou pe Instagram, m-a întrebat ce fac și dacă aș vrea să îi dau WhatsApp-ul, pentru că ar fi mai ușor să ținem legătura.

După ce i-am dat numărul meu, mi-a scris pe WhatsApp și m-a întrebat dacă vreau să facem FaceTime în 10 minute sau dacă sunt rușinoasă. I-am spus că sunt rușinoasă, dar m-a sunat oricum cu camera. Era la birou. Am vorbit puțin, aproximativ 5–10 minute; era foarte ocupat, a vrut doar să mă vadă. Mi-a urat distracție plăcută în club. În seara respectivă eram la Nuba. Mi-a mai scris din când în când, iar când am ajuns acasă m-a întrebat dacă am ajuns cu bine. Timp de o săptămână am vorbit zi de zi, seara, pentru că aveam fusuri orare diferite.

La un moment dat mi-a făcut cunoștință și cu părinții lui, înainte să ne întâlnim față în față. Am vorbit pe cameră și cu mama lui. Când m-a întrebat dacă vreau să ne întâlnim în Londra și a văzut că ezit, mi-a spus că poate veni și în București, nu e nicio problemă, doar că s-a gândit că Londra ar fi o variantă mai ușoară pentru amândoi.

Am decis să merg în Londra să îl întâlnesc. Mi-a luat biletul, iar după două săptămâni de vorbit online ne-am întâlnit face to face. Știu că a fost un risc să zbor în Londra să mă întâlnesc cu cineva cunoscut pe internet, dar aveam destule informații despre el, inclusiv despre părinții și fratele lui, care este o persoană publică foarte cunoscută. Și soțul meu este persoană publică, a jucat în mai multe filme și seriale, așa că mi-a fost ușor să îl găsesc pe internet.

În Londra am petrecut 4–5 zile împreună. Ne comportam deja ca doi iubiți, ne țineam de mână, iar eu mă simțeam foarte iubită și respectată, deși abia ne cunoscusem. A fost o vacanță foarte frumoasă.

Simțeam că suntem împreună, chiar dacă nu puseserăm o etichetă. După ce m-am întors acasă, mi-a spus că urma să plece în Croația cu aproximativ 10 prieteni, aproape două săptămâni — 10 zile pe un yacht, apoi în Split — și m-a întrebat dacă vreau să vin.

Am acceptat. Ne-am întâlnit în Croația și am petrecut două săptămâni minunate alături de prietenii lui. Acolo m-a întrebat dacă vreau să fiu iubita lui și am devenit oficial un cuplu. Din acel moment, toată lumea știa că suntem împreună.” a povestit Simona pe TikTok.

Simona alături de soțul milionar- sursa- social media

Simona a primit titlul de „HOUSEWIFE”

Acum începe partea interesantă. Cei doi au simțit din prima că este dragoste la prima vedere. Românca noastră a uitat de meleagurile din țara noastră și a decis să plece peste ocean, acolo unde este tratată ca o prințesă. Mănâncă la cele mai exclusiviste restaurante din lume, poartă haine făcute de designeri celebrii, iar gențile primite de la soț costă o avere. Simona nu s-a mulțumit cu atât, iar prințul exotic și milionar i-a decernat titlul de „housewife”, cum îi place ei să își spună. Tânăra a povestit în detaliu ce presupune rolul său de femeie casnică. Poate pare de necrezut, dar este plătită pentru asta, iar misiunea ei este simplă, doar să călătorească alături de bărbat fără a avea un alt job.

„După ce am primit viza pentru America, mi-a spus că vom merge în Bali pentru o vacanță, iar apoi, din Bali, vom merge în America și Canada.

Amândoi ne doream foarte mult această relație și țin minte că, atunci când am petrecut patru săptămâni în București fără el, eram foarte tristă pentru că nu știam dacă o să primesc viza.

Când am ajuns în America pentru prima oară, nu aveam bilet de întoarcere. Știam că mă voi întoarce la un moment dat, dar nu aveam idee când. Țin minte că, după două săptămâni, mi-a cumpărat un telefon nou cu număr de America. L-am întrebat ce fac cu numărul meu din România, iar el mi-a spus că nu mai am nevoie de el, că acesta este noul meu număr. I-am zis că, atunci când mă întorc în România, nu va mai funcționa, dar el a spus că nu e o problemă.

I-am spus că vreau să revin în Europa pentru a-mi vizita familia. Mi-a zis că va veni și el cu mine în Europa, dar nu în București, pentru că nu avea timp. Eu am zburat în București, iar el a rămas mai departe în America.

Între timp, deja discutaserăm ideea de housewife. Mi-a întrebat dacă vreau să îl sprijin din acest punct de vedere: să nu am un job și să fiu cu el, să călătorim împreună și să fiu lângă el peste tot. Atunci mi-a spus să nu-mi fac griji din punct de vedere financiar, pentru că o să primesc un salariu pe care îl voi pune deoparte și îl voi investi mai târziu în viitorul meu, și că este gata să îmi ofere totul, dacă și eu îi ofer sprijinul meu.” a povestit Simona pentru urmăritorii ei de pe TikTok.

Simona a devenit creator de conținut datorită relației sale cu milionarul exotic

În spațiul public prinde ideea aceasta de viață perfectă, iar tânăra noastră s-a gândit să îmbine utilul cu plăcutul, iar clipurile sale despre viața extravagantă la care unii doar visează, au devenit virale.Mai ales că acest concept de “housewife” ridică semne de întrebare, iar doamnele și domnișoarele sunt curioase să afle mai multe detalii.

×