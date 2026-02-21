Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat din Târgu Mureș. Ce a putut face lângă un cimitir

Un bărbat din Târgu Mureș a încasat o amendă considerabilă! Acesta a fost sancționat de către Poliția Locală cu o amendă de 45.000 de lei. Care este greșeala ce l-a constat scump. Ce a putut face lângă un cimitir?

Poliția Locală Târgu Mureș a aplicat o amendă de 45.000 de lei unui bărbat din comuna Sântana de Mureș, după ce acesta a aruncat lângă cimitirul vechi de pe strada Remetea un număr mare de perechi de încălțăminte veche, saci de rafie și alte deșeuri. Cum s-a scuzat bărbatul?

Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat din Târgu Mureș

Un bărbat din Târgu Mureș a încasat o amendă de zile mari. Mai exact, acest a aruncat un morman de pantofi, dar și alte deșeuri la marginea unui cimitir. Fapta a fost comisă în data de 4 noiembrie 2025, iar autorul a fost identificat ca fiind G.T.F., domiciliat în Sântana de Mureș.

Ei bine, aruncare deșeurilor la întâmplare este sancționată de lege. Fapta intră sub incidența OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor. Astfel, bărbatul a încasat o amendă de 45.000 de lei.

Pentru a se apăra, bărbatul le-a mărturisit oamenilor legii că nu avea de gând să lase dușurile acolo pentru mult timp și că plănuia să le folosească pentru încălzirea locuinței. Mai mult, acestea a mai mărturisit că deșeurile nu îi aparțineau, ci a fost plătit de o altă persoană pentru a scăpa de ele.

„Amendă de 45.000 lei pentru abandonarea deșeurilor pe domeniul public. Polițiști locali din cadrul Serviciului Disciplină în Construcții, Afișaj Stradal și Protecția Mediului au aplicat, în cursul zilei de azi, o amendă în valoare de 45.000 lei pentru abandonarea unei cantități mari de încălțăminte uzată, saci de rafie și alte deșeuri la intrarea în cimitirul vechi de pe str. Remetea. Fapta a fost săvârșită în data de 04.11.2025, iar identificarea făptuitorului, în persoana numitului G.T.F., domiciliat în comuna Sântana de Mureș, a fost realizată cu sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. În urma demersurilor polițiștilor locali, zona a fost igienizată de către persoanele de la care au provenit deșeurile sus-amintite și care l-au plătit pe G.T.F. ca să le transporte, acesta din urmă susținând că le va folosi pentru încălzirea locuinței”, a transmis Poliția Locală Târgul Mureș.

