Vedeta din România care își caută un iubit la 80 de ani: „Să aibă și el banii lui, nu să vină să-l țin eu. Eu nu țin pe nimeni!”

De: Denisa Crăciun 21/02/2026 | 23:32
Vedeta plictisită de singurătate vrea să își caute iubit. Cântăreața de muzică populară Saveta Bogdan, în vârstă de 80 de ani, are reguli clare pentru viitorul partener. Ea a trecut prin situații neașteptate acum mulți ani, iar acum suflă în iaurt!

Saveta Bogdan a transmis recent că își dorește un partener cu care să își împartă bătrânețea. Aceasta vrea să își găsească un prieten de apartament, însă nu ține neapărat să se căsătorească cu acte. Artista a mărturisit că, în ultimul timp, simte lipsa unui bărbat în viața ei și vrea să aibă pe cineva alături. Printre activitățile pe care și le dorește de la bărbatul de lângă ea se numără și mersul la cumpărături.

Saveta Bogdan își caută un iubit la 80 de ani

Artista a ținut să menționeze că ea nu este interesată de bani. Saveta Bogdan este o femeie independentă financiar și nu are nevoie de cineva care să îi dea bani. Ba mai mult, spune că economiile ei de o viață sunt ținute în contul bancar și îi ajung să se întrețină. Deși a ajuns la venerabila vârstă de 80 de ani, vedeta este cu gândul la vacanțe. Ea a declarat că își strânge banii pentru a călători cât mai mult în America, țara în care fiica ei locuiește de ani de zile.

„Vreau să mă mărit! Nu știu dacă neapărat cu acte, dar să am și eu un prieten, să am pe cineva care să meargă să îmi cumpere și mie o apă, să vină să îmi dea zăpada, să îmi facă cumpărături, să mă întrebe de vorbă. Singurătatea este foarte rea!

Nu vreau să mă mărit cu acte, așa… o prietenie. Nu mă interesează banii, eu am, îi mulțumesc lui Dumnezeu, am tot ce-mi trebuie, nu-mi trebuie nimic. Îi am la bancă, acolo. Strâng banii pentru că mi-e drag să mai plec în America, mai vreau să plec pe la niște spectacole. Așa, să am un bănuț acolo, deoparte, să fie acolo. Fără bănuți, nu faci nimic în viață”, a spus artista.

Ce reguli are Saveta Bogdan pentru bărbați

Saveta Bogdan l-a dat în judecată pe șoferul care i-a furat telefonul, în taxi. (sursă - social media)
Saveta Bogdan

Cântăreața spune că este curtată mereu de mulți bărbați. Norocul nu este însă de partea ei pentru că mulți dintre pretendenți nu sunt interesați să aibă o relație cu vedeta, ci de situația ei financiară. Atunci când vine vorba de o relație, Saveta Bogdan a dezvăluit că nu întreține pe nimeni din banii ei, din acest motiv își dorește lângă ea un bărbat independent din punct de vedere financiar.

„Mă curtează foarte mulți, să știți, însă acești domni mă întreabă mereu câți bani am, cât câștig. Sunt pe interes. Nu am, dragilor, niciun ban, am atât cât îmi trebuie mie. Cel pe care am să îl întâlnesc să aibă și el banii lui, nu să vină să îl țin eu. Eu nu țin pe nimeni! Să fie dezinteresat! Cu mine nu merge pe interes”, a declarat Saveta Bogdan.

