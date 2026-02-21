Acasă » Știri » Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este piperat!

Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este piperat!

De: Denisa Crăciun 21/02/2026 | 23:11
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este piperat!
Sursa foto: Instagram

Pensiunea pe care o deține Andreea Esca a ajuns să practice tarife mai ridicate. Vila cu priveliște la Munții Făgăraș este ocupată de turiști până în luna martie. Vezi mai jos cât costă un sejur de două nopți la pensiunea vedetei Știrilor PRO TV.

Andreea Esca nu este doar o cunoscută prezentatoare TV, ci și o femeie de afaceri iscusită. Ea deține o pensiune la marginea unui sat, care îi aduce venituri considerabile. Cei care vor să își petreacă un weekend relaxant, departe de agitație, pot alege vila Andreei Esca. Locația oferă nu doar liniște și o priveliște extraordinară către Munții Făgăraș, ci impresionează și prin arhitectura sa deosebită.

Andreea Esca
Complexul de case OberWood al Andreei Esca. Sursa: Booking

Pensiunea este construită astfel încât să pună în evidență arhitectura care este pe modelul caselor ridicate în perioada anilor 1830 și 1850. Camerele pe care vila le pune la dispoziție sunt foarte spațioase, confortabile și vin la pachet cu toate facilitățile necesare. De asemenea, fiecare casă are încorporată o bucătărie complet utilată, o baie, un dormitor matrimonial situat la parterul casei, dar și un dormitor la etaj care conține două paturi simple.

Cu toate acestea, fiecare casă are ceva diferit. Diferențele se pot observa la materialele folosite, culorile, decorațiunile și tematica alese. Fiecare decor și tematică spun o poveste și fac locuințele să aibă o identitate proprie și un farmec special.

Cât costă un sejur de două nopți la pensiunea Andreei Esca

Mobilierul pe care Andreea Esca l-a ales pentru pensiunea ei are ceva aparte. Ea a optat pentru un stil rustic, care să se potrivească cu locul în care este situată vila. Și culorile au fost selecționate cu atenție: a ales culori calde, pentru ca vizitatorii să se simtă ca în povești. Un alt motiv pentru care casele au fost amenajate în acest fel este că îndrăgita prezentatoare a vrut să le ofere celor care trec pragul pensiunii o experiență autentică. În acest mod, ea a reușit să îmbine tradiționalul cu modernul.

Prețurile au crescut și la pensiunea prezentatoarei. Cei care vor să se bucure în 2026 de un sejur de două nopți la vila pe care o deține trebuie să scoată din buzunar aproximativ 1.620 de lei. Chiar și așa, pensiunea este complet rezervată până la 1 martie, semn că tot mai mulți români caută liniștea departe de agitația urbană.

