Iuliana Beregoi îi dă replica Andreei Bostănică, după ce a fost jignită pe TikTok: „Eu nu am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu”

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică nu se domolește deloc. Dacă până acum Iuliana nu a reacționat în mod direct către Andreea, acum a răbufnit pe Instagram. Vezi mai jos ce a declarat cântăreața din Orhei, care se află în scandal și cu influencerița Daniela Costețchi (Vezi aici detalii).

Dacă până acum Iuliana Beregoi nu i-a răspuns în mod direct adversarei sale, Andreei Bostănică, recent a răbufnit și a pus-o la zid. În acest moment, Iuliana este în plin scandal și cu influncerița Daniela, care a fost amenințată din nou de către hackerulul din spatele contului „spargemconcursuri”. Acum, cântăreața din Orhei i-a dat replica la acuzațiile pe care Andreea Bostănică le-a adus în ultimul timp pe internet.

Iuliana Beregoi îi dă replica Andreei Bostănică

Aceasta susține că, dacă a tăcut până acum, nu înseamnă că nu și-a dorit să răspundă la acuzații. Dezvăluirile pe care vedeta le aduce în fața publicului, pe Instagram, scot la suprafață detalii ireale despre Andreea Bostănică: ar fi avut o relație cu un bărbat mult mai mare decât ea.

„Te rog frumos, nu mă mai face în tot felul, pentru că eu nu am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu, știi ce zic. Și dacă ați avut o întrebare de ce nu m-am luat în gură cu o femeie asta, care face live-uri pe TikTok, nu am de unde să scot atâtea cuvinte și exprimări urâte ca ea. Deci, nu am cu cine să mă iau în gură (…) Nu mă mai judeca pe mine pentru ce am făcut la 13 ani, cu toții am fost proști, cu toții am fost copii”, a declarat Iuliana Beregoi pe pagina sa de Instagram.

Ce reacție a avut după replica Andreei Bostănică

În urmă cu câteva săptămâni, Andreea Bostănică s-a legat și de aspectul fizic al Iulianei Beregoi. Aceasta a jignit-o numind-o „scândurică” și „băiețel”. La acel moment, Iuliana nu a reacționat deloc. Lucrurile s-au schimbat, iar artista i-a dat replica și pentru asta. Ea a menționat că aceste lucruri nu o deranjează și nu s-a simțit ofensată, ci fanii Andreei Bostănică.

„Sper ca tot ce s-a întâmplat acum pe online să fie un exemplu că nu există prietenie (…) Nu uita că există scândurele și băieți care o să se simtă ofensați (…) Întoarce-te în Dubai, să-ți rezolvi problemele tale (…) Tot muți atenția în partea mea, dar nu durează asta la infinit, că doar nu o să vorbești despre mine ani întregi, tot o să ajungi la problema ta”, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”

Iuliana Beregoi: „Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare”. Reacție bulversantă după scandalul uriaș cu Andreea Bostănică