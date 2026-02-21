Acasă » Știri » Iuliana Beregoi îi dă replica Andreei Bostănică, după ce a fost jignită pe TikTok: „Eu nu am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu”

Iuliana Beregoi îi dă replica Andreei Bostănică, după ce a fost jignită pe TikTok: „Eu nu am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu”

De: Denisa Crăciun 22/02/2026 | 00:24
Iuliana Beregoi scapă basma curată de problemele cu legea? Noile dovezi postate de Andreea Bostănică. Foto: social media
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
8 poze
Vezi galeria foto

Scandalul dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică nu se domolește deloc. Dacă până acum Iuliana nu a reacționat în mod direct către Andreea, acum a răbufnit pe Instagram. Vezi mai jos ce a declarat cântăreața din Orhei, care se află în scandal și cu influencerița Daniela Costețchi (Vezi aici detalii).

Dacă până acum Iuliana Beregoi nu i-a răspuns în mod direct adversarei sale, Andreei Bostănică, recent a răbufnit și a pus-o la zid. În acest moment, Iuliana este în plin scandal și cu influncerița Daniela, care a fost amenințată din nou de către hackerulul din spatele contului „spargemconcursuri”. Acum, cântăreața din Orhei i-a dat replica la acuzațiile pe care Andreea Bostănică le-a adus în ultimul timp pe internet.

Iuliana Beregoi îi dă replica Andreei Bostănică

Aceasta susține că, dacă a tăcut până acum, nu înseamnă că nu și-a dorit să răspundă la acuzații. Dezvăluirile pe care vedeta le aduce în fața publicului, pe Instagram, scot la suprafață detalii ireale despre Andreea Bostănică: ar fi avut o relație cu un bărbat mult mai mare decât ea.

„Te rog frumos, nu mă mai face în tot felul, pentru că eu nu am fost cu un bărbat de vârsta tatălui meu, știi ce zic. Și dacă ați avut o întrebare de ce nu m-am luat în gură cu o femeie asta, care face live-uri pe TikTok, nu am de unde să scot atâtea cuvinte și exprimări urâte ca ea. Deci, nu am cu cine să mă iau în gură (…) Nu mă mai judeca pe mine pentru ce am făcut la 13 ani, cu toții am fost proști, cu toții am fost copii”, a declarat Iuliana Beregoi pe pagina sa de Instagram.

Ce reacție a avut după replica Andreei Bostănică

Iuliana Beregoi replică
Iuliana Beregoi îi dă replica Andreei Bostănică. Sursa foto: Instagram

În urmă cu câteva săptămâni, Andreea Bostănică s-a legat și de aspectul fizic al Iulianei Beregoi. Aceasta a jignit-o numind-o „scândurică” și „băiețel”. La acel moment, Iuliana nu a reacționat deloc. Lucrurile s-au schimbat, iar artista i-a dat replica și pentru asta. Ea a menționat că aceste lucruri nu o deranjează și nu s-a simțit ofensată, ci fanii Andreei Bostănică.

„Sper ca tot ce s-a întâmplat acum pe online să fie un exemplu că nu există prietenie (…) Nu uita că există scândurele și băieți care o să se simtă ofensați (…) Întoarce-te în Dubai, să-ți rezolvi problemele tale (…) Tot muți atenția în partea mea, dar nu durează asta la infinit, că doar nu o să vorbești despre mine ani întregi, tot o să ajungi la problema ta”, a mai adăugat ea.

VEZI ȘI: Iuliana Beregoi a publicat discuțiile cu Daniela Costețchi, în plin scandal de șantaj și escrocare! „Nu o să permit niciodată să mintă cineva în halul acesta despre mine”  

Iuliana Beregoi: „Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare”. Reacție bulversantă după scandalul uriaș cu Andreea Bostănică

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului
Știri
Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului
Trenulețul din Satul de Vacanță-cronica unei dispariții anunțate. Un simbol al verilor românești, ajuns fier vechi
Știri
Trenulețul din Satul de Vacanță-cronica unei dispariții anunțate. Un simbol al verilor românești, ajuns fier vechi
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în...
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore
Adevarul
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat...
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
Digi24
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am...
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul lor către Mauritius
Digi 24
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului
Iubirea în era Gen Z. Ghosting, situationships și un set complet nou de reguli în lumea datingului
Trenulețul din Satul de Vacanță-cronica unei dispariții anunțate. Un simbol al verilor românești, ...
Trenulețul din Satul de Vacanță-cronica unei dispariții anunțate. Un simbol al verilor românești, ajuns fier vechi
Horoscop 22 februarie 2026. Zodia care se simte epuizată emoțional și fizic
Horoscop 22 februarie 2026. Zodia care se simte epuizată emoțional și fizic
Vedeta din România care își caută un iubit la 80 de ani: „Să aibă și el banii lui, nu să vină ...
Vedeta din România care își caută un iubit la 80 de ani: „Să aibă și el banii lui, nu să vină să-l țin eu. Eu nu țin pe nimeni!”
Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat din Târgu Mureș. Ce a putut face lângă un cimitir
Amendă de 45.000 de lei pentru un bărbat din Târgu Mureș. Ce a putut face lângă un cimitir
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este ...
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este piperat!
Vezi toate știrile
×