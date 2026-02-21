Acasă » Știri » În 2026, tot mai multe tinere aleg să se radă în cap! Ce se ascunde în spatele acestui trend viral?

În 2026, tot mai multe tinere aleg să se radă în cap! Ce se ascunde în spatele acestui trend viral?

De: Paul Hangerli 21/02/2026 | 22:50
În 2026, tot mai multe tinere aleg să se radă în cap! Ce se ascunde în spatele acestui trend viral?
Moda rasului în cap, sursa- pexels.com

Pe TikTok, tot mai multe tinere – femei și persoane non-binare – aleg să se radă în cap, iar decizia nu vine dintr-un impuls de criză, ci ca un gest conștient de eliberare. Într-o lume obsedată de filtre Instagram, extensii de păr și standarde de frumusețe imposibile, chelia devine o declarație în sine. Patru dintre ele au vorbit pentru revista Dazed despre frică, vulnerabilitate și ce înseamnă să-ți revendici propria imagine.

De la Britney Spears la generația TikTok

În 2007, când Britney Spears își lua aparatul de tuns și își radea capul, presa a transformat momentul într-un simbol al „nebuniei”. Pentru mulți copii și adolescenți de atunci, imaginea unei femei fără păr a devenit asociată cu pierderea controlului. Abia mai târziu, când s-a înțeles presiunea uriașă la care fusese supusă artista, gestul a început să fie interpretat altfel: nu ca o prăbușire mentală, ci ca un act de sfidare și recâștigare a autonomiei.

Astăzi, la aproape două decenii distanță, generația Z face un gest similar, dar într-un context diferit. Influenceri precum Erika Titus și-au documentat pe TikTok decizia de a-și rade capul pentru a-și confrunta propriile standarde despre feminitate și frumusețe. Clipul ei a adunat zeci de milioane de vizualizări și a declanșat un val de mărturii similare.

„Nu sunt nebună, vreau doar să dețin controlul”

Pentru Malia (18 ani), ideea a venit în momentele de haos din viața ei. „Oamenii cred că dacă o femeie își rade capul, sigur i s-a întâmplat ceva grav. Asta spune foarte multe despre cât de mult contează părul pentru identitatea noastră ca femei”, explică ea. Ca femeie de culoare, a simțit și o presiune suplimentară: majoritatea imaginilor cu tunsori la zero din media erau ale femeilor albe. Cu toate acestea, după ce a făcut pasul, spune că se simte mai prezentă în propriul corp și mai autentică decât oricând.

Lily (28 de ani) a ales această schimbare radicală din alte motive. După ani întregi de decolorări agresive, tratamente costisitoare și lupta cu trichotilomania (tulburarea de smulgere compulsivă a părului), avea nevoie de un restart total. „Mi-a fost teamă că nu voi mai arăta deloc feminin. Dar disconfortul inițial s-a transformat în terapie. Am înțeles că vulnerabilitatea poate deveni o forță incredibilă.”

Pentru Sam (20 de ani), părul devenise un scut protector. „Îmi definea întreaga feminitate. Am vrut să văd cine sunt cu adevărat fără el, să mă dezvălui complet.”

Iar pentru Brooklyn (21 de ani), decizia a avut și o dimensiune culturală profundă. „În cultura mea, părul păstrează amintiri și energie. 2025 a fost un an extrem de greu pentru mine. Aveam nevoie să o iau de la capăt, să pornesc cu o pânză albă.”

„E doar păr, va crește la loc”

Interesant este că, după șocul inițial și reacțiile celor din jur, toate vorbesc despre același sentiment copleșitor de libertate. O libertate care nu ține neapărat de estetică, ci de energie personală și asumare totală.

„Când îți dai seama că e doar păr și că va crește la loc, multe alte lucruri din viață devin brusc mult mai ușor de gestionat”, mărturisește Brooklyn zâmbind.

Se pare că în 2026, chelia nu mai este un simbol al depresiei sau al disperării, ci al controlului și al puterii personale. A te rade în cap nu este neapărat un manifest „anti-frumusețe” sau un gest de rebeliune împotriva normelor, ci o decizie conștientă de a redefini frumusețea din interior spre exterior – după proprii termeni, nu ai societății.

CITEȘTE ȘI:

Revoluția părului albastru! Trendul rebel care a cucerit vedetele și internetul

 De la FunHaus la Glitchy Glam: Pinterest dezvăluie marile obsesii ale anului 2026!

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este piperat!
Știri
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul…
Când intră alocațiile și pensiile în martie 2026. Pe ce dată se vor vira banii
Știri
Când intră alocațiile și pensiile în martie 2026. Pe ce dată se vor vira banii
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în societate între clasa medie și oamenii săraci
Mediafax
Kelemen Hunor, despre sărăcia românilor: Suntem la limită. Există o prăpastie mare în...
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat mirosind lenjeria intimă a unei minore
Adevarul
Un primar republican din Ohio a fost arestat după ce a fost filmat...
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am fost mai puțin izolați decât se spune”
Digi24
Ce a câștigat România prin participarea la Consiliul pentru Pace. Marius Lazurca: „Am...
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion Țiriac
Mediafax
Sorana Cîrstea, tenismena nr. 1 a României, s-a despărțit de fiul lui Ion...
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc cu gust unic
Click.ro
Cum se prepară Vasilopita, prăjitura preferată a lui Carmen Tănase. E un desert tradițional grecesc...
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul lor către Mauritius
Digi 24
„Operațiunea Moarte Sigură”: Cum vor patru aventurieri să recolonizeze insulele Chagos și să blocheze transferul...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste zile
Promotor.ro
Titi Aur explică de ce aceste anvelope pot fi un risc în ninsorile din aceste...
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
go4it.ro
Ce sunt „bubele” ciudate de pe casca piloților de avioane Eurofighter?
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Descopera.ro
Cum au devenit dușmani Rusia și Germania?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii au Talent. Cine este juratul impresionat de prestația sa
Gandul.ro
Povestea Doinei Andronachi, pensionara de 83 de ani care a primit Golden Buzz la Românii...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este ...
Cât costă 2 zile de cazare în pensiunea Andreei Esca din Porumbacu de Sus, de 8 Martie. Prețul este piperat!
Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe ...
Povestea româncei care e plătită lunar să fie soție de milionar. Totul a început cu un mesaj pe Instagram: “A fost un risc”
Când intră alocațiile și pensiile în martie 2026. Pe ce dată se vor vira banii
Când intră alocațiile și pensiile în martie 2026. Pe ce dată se vor vira banii
Moment stânjenitor pentru Rihanna! Incident vestimentar la prezentarea lui A$AP Rocky
Moment stânjenitor pentru Rihanna! Incident vestimentar la prezentarea lui A$AP Rocky
Un nou scandal se prefigurează în showbiz! Lino Golden, săgeți usturătoare către Antonio Pican: ...
Un nou scandal se prefigurează în showbiz! Lino Golden, săgeți usturătoare către Antonio Pican: „Suntem condamnați”
Ilie Năstase a rezistat cât a rezistat, apoi s-a “evaporat”. Evadare ca-n filme de lângă soție!
Ilie Năstase a rezistat cât a rezistat, apoi s-a “evaporat”. Evadare ca-n filme de lângă soție!
Vezi toate știrile
×