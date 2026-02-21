În 2026, tot mai multe tinere aleg să se radă în cap! Ce se ascunde în spatele acestui trend viral?

Pe TikTok, tot mai multe tinere – femei și persoane non-binare – aleg să se radă în cap, iar decizia nu vine dintr-un impuls de criză, ci ca un gest conștient de eliberare. Într-o lume obsedată de filtre Instagram, extensii de păr și standarde de frumusețe imposibile, chelia devine o declarație în sine. Patru dintre ele au vorbit pentru revista Dazed despre frică, vulnerabilitate și ce înseamnă să-ți revendici propria imagine.

De la Britney Spears la generația TikTok

În 2007, când Britney Spears își lua aparatul de tuns și își radea capul, presa a transformat momentul într-un simbol al „nebuniei”. Pentru mulți copii și adolescenți de atunci, imaginea unei femei fără păr a devenit asociată cu pierderea controlului. Abia mai târziu, când s-a înțeles presiunea uriașă la care fusese supusă artista, gestul a început să fie interpretat altfel: nu ca o prăbușire mentală, ci ca un act de sfidare și recâștigare a autonomiei.

Astăzi, la aproape două decenii distanță, generația Z face un gest similar, dar într-un context diferit. Influenceri precum Erika Titus și-au documentat pe TikTok decizia de a-și rade capul pentru a-și confrunta propriile standarde despre feminitate și frumusețe. Clipul ei a adunat zeci de milioane de vizualizări și a declanșat un val de mărturii similare.

„Nu sunt nebună, vreau doar să dețin controlul”

Pentru Malia (18 ani), ideea a venit în momentele de haos din viața ei. „Oamenii cred că dacă o femeie își rade capul, sigur i s-a întâmplat ceva grav. Asta spune foarte multe despre cât de mult contează părul pentru identitatea noastră ca femei”, explică ea. Ca femeie de culoare, a simțit și o presiune suplimentară: majoritatea imaginilor cu tunsori la zero din media erau ale femeilor albe. Cu toate acestea, după ce a făcut pasul, spune că se simte mai prezentă în propriul corp și mai autentică decât oricând.

Lily (28 de ani) a ales această schimbare radicală din alte motive. După ani întregi de decolorări agresive, tratamente costisitoare și lupta cu trichotilomania (tulburarea de smulgere compulsivă a părului), avea nevoie de un restart total. „Mi-a fost teamă că nu voi mai arăta deloc feminin. Dar disconfortul inițial s-a transformat în terapie. Am înțeles că vulnerabilitatea poate deveni o forță incredibilă.”

Pentru Sam (20 de ani), părul devenise un scut protector. „Îmi definea întreaga feminitate. Am vrut să văd cine sunt cu adevărat fără el, să mă dezvălui complet.”

Iar pentru Brooklyn (21 de ani), decizia a avut și o dimensiune culturală profundă. „În cultura mea, părul păstrează amintiri și energie. 2025 a fost un an extrem de greu pentru mine. Aveam nevoie să o iau de la capăt, să pornesc cu o pânză albă.”

„E doar păr, va crește la loc”

Interesant este că, după șocul inițial și reacțiile celor din jur, toate vorbesc despre același sentiment copleșitor de libertate. O libertate care nu ține neapărat de estetică, ci de energie personală și asumare totală.

„Când îți dai seama că e doar păr și că va crește la loc, multe alte lucruri din viață devin brusc mult mai ușor de gestionat”, mărturisește Brooklyn zâmbind.

Se pare că în 2026, chelia nu mai este un simbol al depresiei sau al disperării, ci al controlului și al puterii personale. A te rade în cap nu este neapărat un manifest „anti-frumusețe” sau un gest de rebeliune împotriva normelor, ci o decizie conștientă de a redefini frumusețea din interior spre exterior – după proprii termeni, nu ai societății.

