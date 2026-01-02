Acasă » Știri » Artista din România care a cântat de Revelion 2026 doar ca să aibă bani de facturi: „Am mândrie, mă descurc”

Artista din România care a cântat de Revelion 2026 doar ca să aibă bani de facturi: „Am mândrie, mă descurc”

De: Simona Tudorache 02/01/2026 | 12:49
Artista din România care a cântat de Revelion 2026 doar ca să aibă bani de facturi: „Am mândrie, mă descurc”
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Saveta Bogdan trage din greu să își plăteasă utilitățile, dar nu vrea să apeleze la ajutorul fiicei sale, Cătălina, care e stabilită în America. Artista încearcă să se descurce cu banii pe care îi obține de la cântări și cu pensia pe care o primește de la statul român.

Deși toate s-au scumpit și factura la curent i-a venit 700 de lei, Saveta Bogdan încearcă să nu dispere, ci să ia situația ca atare. Ba mai mult, din puținul ei, solista mai ajută și câteva persoane nevoiașe.

Saveta Bogdan face totul ca să răzbească, dar nu vrea să primească ajutor de la fiica ei, asistentă medicală în America, pe care o vizitează în fiecare an. Cătălina i-a oferit o sumă lunară, dar Saveta a refuzat.

„De ce să mă ajute cu bani? Și ea muncește, are familie, este asistentă medicală. Mi-a oferit o sumă lunară, dar am refuzat. Am mândrie, mă descurc, mai prind câte o cântare, pe ici, pe colo”, a declarat Saveta Bogdan pentru Click!

Savetă Bogdan nu cântă în aer liber

Solista refuză concertele în aer liber și restaurantele unde este frig, deoarece se teme să nu se îmbolnăvească. Acasă și-a luat un radiator ca se încălzească și factura a urcat la 700 de lei. Nu a avut bani să o plătească în luna decembrie din cauza cheltuielilor ridicate cu sărbătorile de iarnă.

„Nu cânt în localurile unde este frig, nici afară nu prea cânt iarna, nu vreau să mă îmbolnăvesc. Și în casă e cam frig, mă încălzesc cu un radiator, de aceea mi-a și venit factura la curent de 700 de lei. N-am avut bani s-o plătesc, a fost luna decembrie, cu pregătirile de Sărbători, o voi plăti în ianuarie, atunci am și banii din cântările de Revelion și vine și pensia. Eu îi mai ajut cu mâncare și cu lucruri și pe câțiva vecini din bloc, care de-abia au din ce trăi, împart cu ei ce am”, a mai spus Saveta Bogdan.

Ce pensie are Saveta Bogdan

Artista ar primi o pensie de 3.000 de lei, după o viață petrecută pe scenă. Nu se plânge, e mulțumită că e sănătoasă și că reușește să se descurce.

„Sunt bine, sunt sănătoasă, cânt, îmi văd de treaba mea. Am o pensie, dragii mei, să știți că sunt bine și sănătoasă. Nu am o pensie de 100 de milioane, dar am o pensie acolo de 30, mă descurc. Și cu ce mai cânt, mă descurc”, menționa Saveta Bogdan în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

Citește și: Saveta Bogdan în fața unei ierni crunte! Artista a rămas fără căldură în casă

Citește și: De ce divorțează la greu solistele de muzică populară? Saveta Bogdan a răbufnit: „Ne vor…”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit HCGMB nr. 356/20 decembrie 2024
Știri
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit…
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români
Știri
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Mediafax
Cum va fi vremea în următoarele săptămâni. Prognoză ANM
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în hotelul ei din Poiana Brașov: cina festivă, inclusă în pachetele de mii de euro. FOTO
Prosport.ro
Cum au arătat mesele la Revelionul de lux organizat de Simona Halep în...
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu se măsoară în sânge”
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să...
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Mediafax
Transport feroviar: 2025 la modernizări este trist. Stăm prost la confort și timp
Parteneri
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a...
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se stingă din viață
Prosport.ro
Loredana Groza, mărturisire care a mișcat-o pe Simona Halep înainte ca tatăl artistei să se...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei
Click.ro
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu...
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la barul din Crans-Montana care a ars în noaptea de Anul Nou
Digi 24
Ce a spus o tânără pe care mama ei nu a lăsat-o să meargă la...
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Digi24
Vladimir Putin i-a trimis lui Donald Trump „dovezile” că Volodimir Zelenski a vrut să-l asasineze
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Go4Games
Jocuri gratuite oferite abonaților PlayStation în ianuarie 2026
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, ...
Ce preț au locurile de parcare în 2026. Bucureștenii vor scoate și mai mulți bani din buzunare, potrivit HCGMB nr. 356/20 decembrie 2024
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români
Legea pensiilor 2026. Se schimbă vârsta de pensionare pentru acești români
Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: ...
Cum a ajutat românul George victimele incendiului din Elveția, de fapt. Gestul care le-a salvat viața: „Monoxidul de carbon e dăunător”
Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia. Vedetele vor duce ...
Ce au descoperit Gabriela Cristea și Tavi Clonda despre casa cumpărată în Italia. Vedetele vor duce o luptă grea!
Marina Almășan are iubit nou! Cine este afaceristul care i-a furat inima? Și-au oficializat relația ...
Marina Almășan are iubit nou! Cine este afaceristul care i-a furat inima? Și-au oficializat relația la final de an
Cele mai așteptate filme din ianuarie 2026 au apărut la cinematografele din România. Thrillere, comedii ...
Cele mai așteptate filme din ianuarie 2026 au apărut la cinematografele din România. Thrillere, comedii și animații pentru toată familia
Vezi toate știrile
×