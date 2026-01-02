Artista din România care a cântat de Revelion 2026 doar ca să aibă bani de facturi: „Am mândrie, mă descurc”

Saveta Bogdan trage din greu să își plăteasă utilitățile, dar nu vrea să apeleze la ajutorul fiicei sale, Cătălina, care e stabilită în America. Artista încearcă să se descurce cu banii pe care îi obține de la cântări și cu pensia pe care o primește de la statul român.

Deși toate s-au scumpit și factura la curent i-a venit 700 de lei, Saveta Bogdan încearcă să nu dispere, ci să ia situația ca atare. Ba mai mult, din puținul ei, solista mai ajută și câteva persoane nevoiașe.

Saveta Bogdan face totul ca să răzbească, dar nu vrea să primească ajutor de la fiica ei, asistentă medicală în America, pe care o vizitează în fiecare an. Cătălina i-a oferit o sumă lunară, dar Saveta a refuzat.

„De ce să mă ajute cu bani? Și ea muncește, are familie, este asistentă medicală. Mi-a oferit o sumă lunară, dar am refuzat. Am mândrie, mă descurc, mai prind câte o cântare, pe ici, pe colo”, a declarat Saveta Bogdan pentru Click!

Savetă Bogdan nu cântă în aer liber

Solista refuză concertele în aer liber și restaurantele unde este frig, deoarece se teme să nu se îmbolnăvească. Acasă și-a luat un radiator ca se încălzească și factura a urcat la 700 de lei. Nu a avut bani să o plătească în luna decembrie din cauza cheltuielilor ridicate cu sărbătorile de iarnă.

„Nu cânt în localurile unde este frig, nici afară nu prea cânt iarna, nu vreau să mă îmbolnăvesc. Și în casă e cam frig, mă încălzesc cu un radiator, de aceea mi-a și venit factura la curent de 700 de lei. N-am avut bani s-o plătesc, a fost luna decembrie, cu pregătirile de Sărbători, o voi plăti în ianuarie, atunci am și banii din cântările de Revelion și vine și pensia. Eu îi mai ajut cu mâncare și cu lucruri și pe câțiva vecini din bloc, care de-abia au din ce trăi, împart cu ei ce am”, a mai spus Saveta Bogdan.

Ce pensie are Saveta Bogdan

Artista ar primi o pensie de 3.000 de lei, după o viață petrecută pe scenă. Nu se plânge, e mulțumită că e sănătoasă și că reușește să se descurce.

„Sunt bine, sunt sănătoasă, cânt, îmi văd de treaba mea. Am o pensie, dragii mei, să știți că sunt bine și sănătoasă. Nu am o pensie de 100 de milioane, dar am o pensie acolo de 30, mă descurc. Și cu ce mai cânt, mă descurc”, menționa Saveta Bogdan în cadrul emisiunii „Viața fără filtru”.

