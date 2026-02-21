Acasă » Știri » Moment stânjenitor pentru Rihanna! Incident vestimentar la prezentarea lui A$AP Rocky

Moment stânjenitor pentru Rihanna! Incident vestimentar la prezentarea lui A$AP Rocky

De: Diana Cernea 21/02/2026 | 22:10
Moment stânjenitor pentru Rihanna! Incident vestimentar la prezentarea lui A$AP Rocky
Rihanna, sursă- captură social media Rihanna

Potrivit Page Six, Rihanna a fost protagonista unui incident vestimentar stânjenitor în timp ce participa la show-ul de modă AWGE al iubitului ei, A$AP Rocky. Vedeta de 37 de ani a atras toate privirile vineri seara, la Hall des Lumieres, dar nu neapărat din motivele pe care și le-ar fi dorit.

Un palton cu despicătură prea îndrăzneață

În timp ce Rihanna pășea spre interior, haina ei din piele neagră AWGE, cu o despicătură în partea din spate, a dezvăluit mai mult decât ar fi trebuit. Paltonul s-a ridicat mult prea sus, lăsând la vedere posteriorul cântăreței, spre deliciul fotografilor care au surprins momentul.

Artista și-a ajustat rapid haina pentru a se acoperi în fața flash-urilor aparatelor foto, dar imaginile au devenit deja virale pe internet.

Look all-black și accesorii strălucitoare

Fondatoarea Savage Fenty a purtat pe sub haina de piele un sutien din dantelă neagră și dresuri negre, fără talpă. Jacheta era ornată cu blană la guler și manșete, iar look-ul a fost completat cu pantofi stiletto clasici negri. Ca accesorii, Rihanna a ales bijuterii argintii strălucitoare, iar părul l-a purtat strâns într-un coc elegant.

„Sunt mereu mândră de bărbatul meu”

Odată intrată în sală, vedeta s-a relaxat și a pozat jucăuș, ținând programul evenimentului în fața ochilor. A stat lângă vărul lui Rocky, A$AP Nast, rapperul și influencerul din Harlem.

După show, cântăreața nu s-a putut abține să nu vorbească cu entuziasm despre partenerul ei, în vârstă de 37 de ani, cu care are trei copii: RZA, Riot și Rocki.

„Sunt mereu mândră de bărbatul meu”, a declarat Rihanna pentru jurnaliști după spectacolul de pe podium. „Omul meu e creativ și e un geniu.”

AWGE – brandul de modă lansat de A$AP Rocky

Rapperul A$AP Rocky și-a lansat brandul AWGE (pronunțat „Og”) în 2024, prezentând primele două colecții la Paris Fashion Week.

„Prima regulă a AWGE este că nu dezvăluim niciodată ce este AWGE”, a spus el despre semnificația brandului în emisiunea „The Ebro Show” din ianuarie. „Iar a doua regulă este: când ești în dubiu, revino la regula numărul 1.”

„E pur și simplu un conglomerat creativ: casă de discuri, brand de modă, incubator creativ, companie de publishing, companie de direcție creativă”, a continuat rapperul. „Facem literalmente direcție creativă pentru alți artiști. Creativitatea e cea care ne motivează și e pe primul loc.”

