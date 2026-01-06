Acasă » Showbiz » Showbiz internațional » Gluma făcută de Jay-Z cu Rihanna acum 20 de ani, „reînviată” din cauza lui P.Diddy. Ce i-a spus rapper-ul cântăreței în 2005?

Gluma făcută de Jay-Z cu Rihanna acum 20 de ani, „reînviată” din cauza lui P.Diddy. Ce i-a spus rapper-ul cântăreței în 2005?

De: Daniel Matei 06/01/2026 | 22:50
Gluma făcută de Jay-Z cu Rihanna acum 20 de ani, „reînviată” din cauza lui P.Diddy. Ce i-a spus rapper-ul cântăreței în 2005?

O glumă pe care Jay-Z i-a făcut-o cândva Rihannei a căpătat o tentă mult mai întunecată după dezvăluirile din ultima vreme. Săptămâna trecută, un clip din 2005 de la „Tyra Banks Show” a început să câștige teren pe Reddit.

În clip, Rihanna, pe atunci doar o adolescentă, îi explică lui Banks cum a semnat cu Def Jam Records în 2005, la vârsta de 16 ani. La acea vreme, Jay-Z era președinte și CEO al casei de discuri, amintește AOL.

În clip, Rihanna își amintește că a dat o audiție pentru rapperul și președintele Def Jam, Antonio „L.A.” Reid, la sediul casei de discuri, cântând „Pon de Replay”, și a menționat că, după ce a interpretat ceea ce avea să fie un adevărat hit, cei doi și-au dorit ca ea să semneze un contract cu casa de discuri. Imediat după, fostul model o întreabă pe Rihanna în glumă dacă Jay-Z „a spus ceva despre o fereastră și o ușă.

„A, apoi a spus că există două modalități de a pleca de aici: Fie prin ușă cu contractul semnat, fie prin fereastră, și eram la etajul 29”, a spus cântăreața.

De ce gluma făcută de Jay-Z are acum alt înțeles

Doi ani mai târziu, cântăreața a povestit ceva similar și pentru The Guardian, dar a adăugat că cei de la Def Jam „m-au încuiat în birou până la 3 dimineața” în încercarea de a o face să semneze. Jay-Z a confirmat afirmația Rihannei despre cum a semnat contractul Def Jam la 3 dimineața, în timpul unui interviu cu fostul rapper și VJ MTV Sway, la începutul anilor 2000.

Jay-Z i-a spus lui Sway că au semnat cu ea în acea noapte. „Nu am lăsat-o să plece din birou. Trei dimineața a fost momentul în care a fost semnat contractul”, a recunoscut el.

Deși Rihanna l-a descris pe Jay-Z ca fiind mentorul ei și chiar a părăsit Def Jam în 2014 pentru a lucra cu casa de discuri Roc Nation, gluma pe care Jay-Z i-a făcut-o Rihannei în 2005 a căpătat o tonă mai sinistră în 2024. În luna decembrie a acelui an, Jay-Z a fost acuzat că a violat o fată de 13 ani. Reclamanta, care a depus dosarul sub numele de „Jane Doe”, și-a revizuit plângerea împotriva lui Sean „Diddy” Combs pentru a-l include și pe rapperul Jay-Z. În proces, aceasta a susținut că, în anul 2000, la o petrecere de după Premiile MTV Video Music Awards, cei doi bărbați au drogat-o și au violat-o pe rând, în timp ce o „femeie celebră”, căreia nu i-a fost făcut public numele, privea.

În același an, Bryana „Bana” Bongolan a intentat un proces împotriva lui Combs, în care l-a acuzat pe acesta că a atârnat-o de la un balcon de la etajul 17 în 2016, ceea ce amintește de gluma pe care Jay-Z i-a făcut-o Rihannei despre aruncarea ei pe fereastră de la etajul 29.

CITEȘTE ȘI:

După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani

Actrița de la Hollywood de care românii au uitat. Ce s-a ales de ea după ce a cunoscut succesul și a ales să se retragă

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Haos în Caraibe! Vedetele și milionarii au rămas blocați pe insule după operațiunea din Venezuela
Showbiz internațional
Haos în Caraibe! Vedetele și milionarii au rămas blocați pe insule după operațiunea din Venezuela
Cei mai în vârstă actori de la Hollywood. Cine sunt titanii Generației de Aur care încă joacă în filme
Showbiz internațional
Cei mai în vârstă actori de la Hollywood. Cine sunt titanii Generației de Aur care încă joacă în…
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până la ultima reconectare”
Mediafax
Peste 12.500 de români sunt continuare fără energie. Bogdan Ivan: „Continuăm intervențiile până...
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30...
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Prosport.ro
Corina Caragea arată fabulos la 43 de ani! Prezentatoarea PRO TV, apariție spectaculoasă
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor
Adevarul
Nicușor Dan, blocat la Paris: zborul către România, amânat din cauza ninsorilor
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe și cum ar putea influența el Moscova
Digi24
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este Vulkangruppe...
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a petrecut de Revelion
Mediafax
Ce a primit președintele Nicușor Dan de la Moș Crăciun și cum a...
Parteneri
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată...
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Prosport.ro
Dan Petrescu, vizibil afectat de tratament! Primele imagini din 2026 arată cât a slăbit antrenorul
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea mai bună perioadă din viața lor
Click.ro
Zodiile care au noroc începând cu 10 ianuarie. Cine sunt nativii pentru care urmează cea...
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
Digi 24
Vladimir Putin riscă să piardă miliarde de dolari din cauza capturării lui Nicolas Maduro
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în Venezuela
Digi24
„Avea toată influența din culise”: rolul jucat de soția lui Nicolas Maduro, Cilia Flores, în...
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
Promotor.ro
Mercedes-Benz mută producția unui model important din Germania în Ungaria
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți...
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
go4it.ro
Pentru pasionații de tenis, și nu numai: Walker S2, robotul tenismen – VIDEO
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Descopera.ro
O planetă ciudată plutește prin galaxie! Ce se știe deocamdată?
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Go4Games
Cele mai bune jocuri video lansate în 2025 pe Steam
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri în mai multe regiuni din țară
Gandul.ro
Meteorologii ANM anunță ninsori abundente și strat de zăpadă de până la 30 de centimetri...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 7 ianuarie 2026. Zodia pe care șeful ei va pune tunurile
Horoscop 7 ianuarie 2026. Zodia pe care șeful ei va pune tunurile
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Ce a făcut Nicușor Dan de Revelion 2026. Nu și-a revenit nici de Bobotează
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Mr. Cash Jr. a scos-o pe iubi din încurcătură. Fiica mega-milionarului nu mișcă un deget
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă ...
Babasha și Leopardu’ s-au încins la Desafio: Aventura! De la ce s-au luat la ceartă: „Dacă îți trântesc o palmă, te învârți de 3 ori”
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între ...
Netflix lansează în 2026 „The Rip”: Ben Affleck și Matt Damon, polițiști din Miami prinși între bani, loialitate și trădare
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, ...
Directoarea care a golit conturile firmei farmaceutice și a cheltuit banii pe bijuterii și genți, amenințată de soț: ”Ai furat milioane! Trebuie să-ți tragi ponoasele”
Vezi toate știrile
×