Gluma făcută de Jay-Z cu Rihanna acum 20 de ani, „reînviată” din cauza lui P.Diddy. Ce i-a spus rapper-ul cântăreței în 2005?

O glumă pe care Jay-Z i-a făcut-o cândva Rihannei a căpătat o tentă mult mai întunecată după dezvăluirile din ultima vreme. Săptămâna trecută, un clip din 2005 de la „Tyra Banks Show” a început să câștige teren pe Reddit.

În clip, Rihanna, pe atunci doar o adolescentă, îi explică lui Banks cum a semnat cu Def Jam Records în 2005, la vârsta de 16 ani. La acea vreme, Jay-Z era președinte și CEO al casei de discuri, amintește AOL.

În clip, Rihanna își amintește că a dat o audiție pentru rapperul și președintele Def Jam, Antonio „L.A.” Reid, la sediul casei de discuri, cântând „Pon de Replay”, și a menționat că, după ce a interpretat ceea ce avea să fie un adevărat hit, cei doi și-au dorit ca ea să semneze un contract cu casa de discuri. Imediat după, fostul model o întreabă pe Rihanna în glumă dacă Jay-Z „a spus ceva despre o fereastră și o ușă.

„A, apoi a spus că există două modalități de a pleca de aici: Fie prin ușă cu contractul semnat, fie prin fereastră, și eram la etajul 29”, a spus cântăreața.

De ce gluma făcută de Jay-Z are acum alt înțeles

Doi ani mai târziu, cântăreața a povestit ceva similar și pentru The Guardian, dar a adăugat că cei de la Def Jam „m-au încuiat în birou până la 3 dimineața” în încercarea de a o face să semneze. Jay-Z a confirmat afirmația Rihannei despre cum a semnat contractul Def Jam la 3 dimineața, în timpul unui interviu cu fostul rapper și VJ MTV Sway, la începutul anilor 2000.

Jay-Z i-a spus lui Sway că au semnat cu ea în acea noapte. „Nu am lăsat-o să plece din birou. Trei dimineața a fost momentul în care a fost semnat contractul”, a recunoscut el.

Deși Rihanna l-a descris pe Jay-Z ca fiind mentorul ei și chiar a părăsit Def Jam în 2014 pentru a lucra cu casa de discuri Roc Nation, gluma pe care Jay-Z i-a făcut-o Rihannei în 2005 a căpătat o tonă mai sinistră în 2024. În luna decembrie a acelui an, Jay-Z a fost acuzat că a violat o fată de 13 ani. Reclamanta, care a depus dosarul sub numele de „Jane Doe”, și-a revizuit plângerea împotriva lui Sean „Diddy” Combs pentru a-l include și pe rapperul Jay-Z. În proces, aceasta a susținut că, în anul 2000, la o petrecere de după Premiile MTV Video Music Awards, cei doi bărbați au drogat-o și au violat-o pe rând, în timp ce o „femeie celebră”, căreia nu i-a fost făcut public numele, privea.

În același an, Bryana „Bana” Bongolan a intentat un proces împotriva lui Combs, în care l-a acuzat pe acesta că a atârnat-o de la un balcon de la etajul 17 în 2016, ceea ce amintește de gluma pe care Jay-Z i-a făcut-o Rihannei despre aruncarea ei pe fereastră de la etajul 29.

