Actrița de la Hollywood de care românii au uitat. Ce s-a ales de ea după ce a cunoscut succesul și a ales să se retragă

Nu puține sunt vedetele care după un scurt timp petrecut în lumina reflectoarelor încep să fie uitate de public și apoi fac în zadar eforturi de a redeveni relevante.

Janine Turner, însă, cunoscută în special pentru roluri din productii precum Dallas sau Northern Exposure, nu a dispărut din atenția publicului pentru că nu a mai avut succes, ci pentru că așa a decis ea. După nașterea fiicei sale actrița a considerat că este mai bine să își vadă copilul crescând decât să rămână celebră, așa că a decis să facă acest sacrificiu și să se retragă din lumina reflectoarelor pentru a se dedica sută la sută vieții de familie.

La finalul anului trecut, însă, Turner, care acum are 63 de ani și care a mai apărut sporadic în unele producții, a recunoscut că uneori se întreabă dacă nu cumva a sacrificat prea multe.

Ce a făcut Janine Turner după ce a renunțat la Hollywood

Turner, care a jucat rolul lui Maggie O’Connell în serialul CBS Northern Exposure între 1990 și 1995, a vorbit deschis despre renunțarea la Hollywood și reducerea carierei sale după ce a născut-o pe fiica ei, Juliette, în 1997 și a crescut-o ca mamă singură.

„Am părăsit Hollywood-ul de două ori în viața mea”, a explicat Turner, în vârstă de 62 de ani. Prima dată, a spus ea, a fost când era o tânără actriță, logodită cu Alec Baldwin.

„M-am gândit: «Nu mai pot face niciun rol în bikini». Îl văd pe Alec obținând toate aceste roluri masculine fabuloase și sunt cumva obiectificată” Am găsit un profesor de actorie, m-am tuns, am rămas fără ojă, lucruri de genul acesta și am studiat cu adevărat”, a spus ea.

Atunci și-a pierdut pentru prima dată locul la Hollywood, a recunoscut actrița. Aceasta după ce a fost „dată afară” de propriul agent, moment în care a fost nevoită să își găsească un job obișnuit. Apoi au venit din nou ofertele, însă Turner a preferat să își crească fetița în loc să le accepte.

„Cei de la CBS, mă sunau tot timpul, mă implorau să fac un serial și să mă mut înapoi la Los Angeles. Dar eu îmi spuneam: «Ei bine, acum o am pe fiica mea.», spune ea.

Actrița își amintește că i s-a oferit un rol în producția Chicago, pe Broadway, și că s-a întâlnit cu Ann Reinking. A refuzat oferta pentru că nu știa cine va avea grijă de fiica ei. Turner și fiica ei s-au stabilit în cele din urmă în Texas, unde Turner a crescut.

Ea și-a numit fiica o „tânără femeie minunată”, dar a adăugat: „Acum stau și mă întreb: «Oare am sacrificat prea mult?»”.

