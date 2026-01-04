Acasă » Știri » Știri externe » Țara în care Donald Trump a vrut să îl trimită pe Nicolas Maduro în exil. Președintele Venezuelei a refuzat oferta

Țara în care Donald Trump a vrut să îl trimită pe Nicolas Maduro în exil. Președintele Venezuelei a refuzat oferta

04/01/2026 | 22:50
Țara în care Donald Trump a vrut să îl trimită pe Nicolas Maduro în exil. Președintele Venezuelei a refuzat oferta
Sursa foto: Profimedia

Capturarea președintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, de către forțele americane, sâmbătă, a fost una dintre cele mai importante operațiuni externe comandate de președintele SUA, Donald Trump, iar acum ies la iveală tot mai multe informații referitoare la situația liderului din America de Sud.

La sfârșitul lunii decembrie, Maduro a respins un ultimatum din partea președintelui Trump de a părăsi funcția și de a se exila în Turcia, potrivit mai multor americani și venezueleni implicați în discuții, informează New York Times.

Săptămâna aceasta, el a revenit pe scena publică, ignorând ultimele operațiuni americane: un atac asupra unei nave despre care Statele Unite au spus că a fost folosită pentru traficul de droguri. Maduro a apărut dansând pe ritmuri electronice la televiziunea de stat, în timp ce vocea sa înregistrată repeta în engleză: „Fără război nebun”.

Dansul public al lui Maduro și alte manifestări de nonșalanță din ultimele săptămâni i-au convins pe unii membri ai echipei lui Trump că președintele venezuelean își bate joc de ei și încearcă să minimizeze influența forțelor americane.

Nicolas Maduro a fost încarcerat sâmbătă la New York după ce a fost capturat de Statele Unite, care şi-au anunţat intenţia de a „conduce” tranziţia în Venezuela şi de a-i exploata vastele rezerve de petrol.

Forțele americane l-au capturat pe Nicolas Maduro

Președintele american a mai declarat că țara sa este pregătită să lanseze un nou atac asupra țării sud-americane, dar că nu crede că acest lucru va fi necesar.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că țara sa a efectuat un „atac pe scară largă împotriva Venezuelei”, în urma căruia forțele americane „l-au capturat pe liderul țării, președintele Nicolas Maduro”, și pe soția sa.

Într-o postare pe rețeaua sa, Truth Social, Donald Trump a confirmat atacul asupra capitalei Venezuelei, Caracas, în urma căruia Maduro ar fi fost capturat și transportat în afara țării.

„Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac pe scară largă împotriva Venezuelei și a liderului acesteia, președintele Nicolas Maduro, care a fost, împreună cu soția sa, capturat și scos din țară. Această operațiune a fost realizată în colaborare cu forțele de ordine din SUA. Detaliile vor urma. Va avea loc o conferință de presă astăzi, la ora 11:00, la Mar-a-Lago. Vă mulțumim pentru atenția acordată acestei chestiuni! Președintele DONALD J. TRUMP”, a transmis liderul american.

SUA au atacat Venezuela. Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați de trupele americane

SUA anunță o recompensă uriașă pentru arestarea președintelui unei țări din America Latină. „Unul dintre cei mai mari narcotraficanți din lume"

