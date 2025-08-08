Acasă » Știri » Știri externe » SUA anunță o recompensă uriașă pentru arestarea președintelui unei țări din America Latină. „Unul dintre cei mai mari narcotraficanți din lume”

De: Daniel Matei 08/08/2025 | 10:33
SUA au dublat recompensa pentru persoanele care oferă informații care ar putea duce la arestarea președintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, la 50 de milioane de dolari, acuzându-l pe aceasta că este „unul dintre cei mai mari traficanți de droguri din lume”, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat.

Anunțul vine în contextul în care președintele american, Donald Trump, este un dușman declarat al lui Maduro, care a rămas în funcție în ianuarie, după un scrutin prezidențial marcat de acuzații de fraudă electorală. Rezultatele au fost respinse pe scară largă de comunitatea internațională, amintește BBC.

Procurorul general Pam Bondi a declarat că Statele Unite își vor dubla recompensa deja anunțată de 25 de milioane de dolariși a spus că Maduro este direct legat de operațiuni de trafic de droguri.

Cum au reacționat autoritățile din Venezuela

Ministrul venezuelean de Externe, Yvan Gil, a declarat că noua recompensă este „penibilă” și a etichetat-o drept „propagandă politică”.

„Nu suntem surprinși, venind de la cine vine”, a spus Gil, acuzându-o pe Bondi că a încercat o „distragere disperată” a atenției de la reacțiile negative la adresa gestionării cazului Jeffrey Epstein.

În timpul primului mandat al lui Trump, Administrația SUA i-a acuzat pe Maduro și pe alți oficiali venezueleni de rang înalt de o serie de infracțiuni, inclusiv „narcoterorism”, corupție și trafic de droguri.

La acea vreme, Departamentul de Justiție al SUA a susținut că Maduro a colaborat cu gruparea rebelă columbiană FARC pentru a „folosi cocaina ca armă pentru a «inunda» Statele Unite”.

Într-un videoclip postat joi pe X, Bondi l-a acuzat pe Maduro că se coordonează cu grupuri precum Tren de Aragua, o bandă venezueleană pe care Administrația Trump a declarat-o organizație teroristă, dar și cu cartelul Sinaloa, o rețea criminală puternică cu sediul în Mexic. Ea a susținut că Agenția Antidrog din SUA (DEA) a „confiscat 30 de tone de cocaină legate de Maduro și asociații săi, aproape șapte tone fiind legate de Maduro însuși”. Maduro a respins anterior afirmațiile SUA conform cărora ar fi implicat direct în traficul de droguri.

