Ce se întâmplă cu tatăl Iulianei Bregoi, după ce scandalul a escaladat. Lovitură devastatoare pentru familia artistei!

Se cutremură și mai tare scandalul dintre reginele internetului Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică. CANCAN.RO are informații în exclusivitate. În familia Beregoi lucrurile nu mai sunt roz, iar potrivit surselor noastre, tatăl Iulianei este arestat la domiciliu alături de „ginerele ” lui, iubitul Anei Beregoi.

În ultima perioadă, v-am tot prezentat detalii despre scandalul dintre divele Republicii Moldova, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică, dar ultimul breaking news pe care l-am aflat și noi depășește orice așteptare. De la simple jigniri în mediul online, s-a ajuns la hackeri periculoși, șantaj, dosare penale și persoane arestate. Iar acum, familia Beregoi trece prin clipe grele care o pot costa întreaga carieră pe Iuliana Beregoi.

Tatăl Iulianei Bergoi a ajuns în arest la domiciliu

Totul începe de la influencerița Daniela Costețchi, care a mărturisit că a fost victima familiei Beregoi, dar și a unui hacker, apropiat al Iulianei. Daniela a povestit despre starea de teamă în care ar fi trăit după ce la poarta locuinței sale ar fi fost lăsate obiecte funerare, iar lângă era poza ei și a fiicei sale. Creatoarea de conținut a mărturisit că zece zile nu a mai putut dormi singură și evita să iasă din casă de teamă. (VEZI AICI MAI MULTE)

Poliția a intervenit pe fir. Potrivit unui comunicat oficial emis pe 13 februarie 2026, ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, împreună cu polițiști și procurori din Căușeni, au documentat activitatea unui grup format din opt persoane, suspectate de șantaj. Ancheta vizează fapte comise în perioada martie 2021 – mai 2025, timp în care bănuiții ar fi extorcat peste 47.200 de euro de la două victime, utilizând inclusiv conturi false de Instagram pentru a solicita bani.

A urmat isteria în mediul online. Pe TikTok, fanii și urmăritorii Iulianei Beregoi au început să analizeze în detaliu imaginile apărute după descinderile Poliției Republicii Moldova, realizând o serie de colaje în care compară cadre din intervenția autorităților cu fotografii și videoclipuri mai vechi ale artistei. Unele dintre aceste materiale sugerează posibile asemănări între locațiile surprinse de anchetatori și spații în care Iuliana Beregoi ar fi fost filmată anterior, inclusiv o ușă de interior, din lemn, devenită punct central al speculațiilor online.

Au urmat percheziții peste percheziții, audieri, iar Iuliana a mărturisit în mediul online că face parte dintr-o anchetă. (CITEȘTE AICI MAI MULTE)

„Aș vrea să vă pot oferi mai multe detalii, însă, din păcate, nu pot, deoarece până în prezent au avut de suferit multe persoane și există riscul să fie afectați si mai mulți. Numele meu este parte dintr-o anchetă în derulare, la care particip cu toată bunăvoința și cu tot interesul pentru a se face dreptate. Îmi pare foarte rău că fanii mei și audiența mea au fost nevoiți să asiste la tot acest bullying extrem de agresiv îndreptat împotriva mea, în aceste zile, la limbaj vulgar și la tot ce s-a întâmplat pe TikTok. Port povara exemplului, o responsabilitate față de fani, față de audiența mea prin tot ceea ce am făcut de-a lungul anilor. Prin faptul că am motivat și am inspirat generații întregi.” a transmis Iuliana Beregoi, pe TikTok.

Tatăl Iulianei Beregoi este director de cimitir, iar internauții au mers direct cu gândul la el când Daniela Costețchi a povestit de obiectele funerare livrate la poartă. Potrivit surselor CANCAN.RO, „stâlpul” familiei Beregoi a fost plasat în arest la domiciliu. Toată operațiunea s-a întâmplat într-un mod foarte discret, departe de ochii curioșilor.

Probleme și pentru iubitul Anei Beregoi?

Iubitul blondinei se află și el alături în arest la domiciliu, potrivit CANCAN.RO. În mediul online au circulat săptămâna trecută comparații vizuale între unul dintre suspecții reținuți și partenerul Anei Beregoi, sora artistei, utilizatorii remarcând o presupusă asemănare fizică, cât și a vestimentatației. Toate acestea nu au fost însă confirmate oficial de oamenii legii, dar neoficial da, odată cu punerea acestuia în arest domiciliar.

Cine ar fi iubitul Anei beregoi?

Lamo, un apropiat al Iulianei Beregoi, din anturajul ei și alături de care apare cântând în diverse ocazii, este presupusul iubit al Anei Beregoi. Acesta apare frecvent alături de cele două surori, inclusiv în poze de familie, semn că relația ar fi una serioasă. (CITEȘTE AICI MAI MULTE)

CITEȘTE ȘI: Cum ar fi încercat Iuliana Beregoi să intimideze o creatoare de conținut din Republica Moldova. Acuzații fără precedent în războiul influencerițelor!

Părinții Iulianei Beregoi i-au agresat pe părinții Olgăi Verbițchi! Ce le-ar fi făcut, în propria lor curte: „Luau pietre de pe drum”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.