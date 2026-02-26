Acasă » Știri » Ce spune ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, despre greșeala din CV-ul său: „Vreau să explic lucrurile clar”

26/02/2026 | 11:43
Ce spune ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, despre greșeala din CV-ul său. Foto: Mediafax foto

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, reacționează la acuzațiile formulate de jurnaliștii de la Cotidianul, care au susținut că acesta ar fi „mințit în CV”.

Într-o declarație acordată MEDIAFAX, oficialul afirmă că este vorba doar despre o eroare de redactare, fără consecințe academice sau profesionale.

Greșeala din CV-ul ministrului Transporturilor

Cotidianul a relatat că ministrul ar fi trecut în CV faptul că a urmat cursurile Universității „Petre Andrei” din Iași în perioada 2008–2009, deși ar fi fost înscris într-un alt interval. Totodată, publicația a semnalat diferențe între datele menționate în document și perioada reală a înscrierii.

Ciprian Șerban explică faptul că singura neconcordanță este înlocuirea, din greșeală, a perioadei 2005–2006 cu intervalul 2008–2009.

„Vreau să explic lucrurile clar: singura inadvertență este faptul că în locul perioadei 2005-2026, când am urmat cursurile Universității, apare perioada 2008-2009. Nimic altceva. De altfel, pun la dispoziție jurnaliștilor diplomele mele fiindcă nu am absolut nimic de ascuns. Mai mult, această inadvertență nu a produs niciun efect academic sau profesional, nefiind vorba despre o diplomă obținută sau utilizată în vreun context oficial”, a declarat ministrul.

Acesta remarcă și faptul că trei publicații au cerut simultan informații despre același subiect.

 „Apreciez preocuparea celor trei publicații, care, printr-o coincidență, s-au interesat, concomitent, de același subiect. Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”, a adăugat Ciprian Șerban.

Ulterior, printr-un comunicat oficial, ministrul a precizat că s-a înscris pentru o perioadă scurtă la o universitate privată, fără a finaliza studiile, din motive personale. Acesta afirmă că diferențele de ani semnalate provin dintr-o eroare materială din CV și subliniază că traseul său educațional este verificabil și transparent.

„M-am înscris pentru o perioadă limitată de timp la cursurile unei universități private, pe care însă nu le-am finalizat, din motive personale. Diferențele de ani invocate în articol provin dintr-o eroare materială de redactare apărută în CV. De altfel, parcursul meu educational este transparent și verificabil, incluzând studii universitare finalizate”.

Ce spune Ciprian Șerban

De asemena, ministrul respinge categoric ideea că ar fi încercat să inducă în eroare.

„Resping ferm sugestia că ar fi existat intenția de a induce în eroare. Nu am pretins niciodată că aș fi absolvit instituția respectivă și nu am obținut niciun beneficiu din menționarea acelei perioade de studii nefinalizate.”

Acesta consideră că subiectul a fost transformat într-un atac politic, deși activitatea sa publică poate fi evaluată obiectiv.

„Consider regretabilă transformarea unei inadvertente material-administrative într-un subiect de atac politic, în contextul în care activitatea mea publică și rezultatele din funcțiile ocupate sunt cunoscute și pot fi evaluate obiectiv.”

Mai mult, Ciprian Șerban afirmă că își continuă activitatea la minister, concentrat pe proiectele din domeniul transporturilor și infrastructurii.

„Rămân concentrat pe responsabilitățile mele de ministru și pe proiectele din domeniul transporturilor și infrastructurii care reprezintă prioritatea mandatului meu.”

