După dezvăluirile despre Diddy urmează Jay-Z? Imaginea publicată de 50 Cent care i-a pus pe gânduri pe fani

De: Daniel Matei 05/01/2026 | 07:50
Se pare că 50 Cent nu se mulțumește doar cu demascarea lui Sean Diddy Combs în ultimul său documentar Netflix, iar acum rapperul pare să-l vizeze pe Jay-Z.

Mulți fani ai muzicii știu deja de vechea dispută dintre Sean „Diddy” Combs și 50 Cent, care a ieșit la iveală anul trecut, când Diddy a fost arestat.

Deși ulterior a fost condamnat doar la patru ani de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de două capete de acuzare de transport în scopul prostituției, unele acuzații noi au fost acum scoase la iveală într-un nou documentar Netflix, produs de nimeni altul decât 50 Cent, amintește Lad Bible.

50 Cent îl vizează acum pe Jay-Z?

Dar, după ce a încercat să-l înfunde total pe Diddy, se pare că 50 Cent e pe cale să intre într-o nouă polemică. Acum, fanii săi consideră că Jay-Z ar putea fi următoarea sa țintă, după ce a distribuit o fotografie ciudată cu soțul lui Beyonce.

Imaginea este o caricatură a lui Jay-Z, însoțită de descrierea „Vă rog să nu-mi mai trimiteți chestii de genul ăsta, nu le voi posta!”

 

La început, aceasta poate să pară doar o glumă nevinovată din partea lui 50 Cemt, dar majoritatea fanilor nu pot înțelege de ce ar fi distribuit imaginea, cu excepția cazului în care ar fi avut legătură cu munca sa recentă la documentarul despre Diddy.

Un fan a scris: „În acest moment, NIMENI nu este în siguranță!!” Altul a comentat: „Frate… Omul ăsta e dispus să intre în război cu ORICINE!” Un al treilea a postat: „Înseamnă asta că Jay e următorul?”

Acum, este imposibil de știut exact ce i-a trecut prin cap lui 50 Cent când a decis să posteze această fotografie, dar momentul ales, potrivit comentatorilor, este suspect, mai ales că gurile rele vorbesc de ceva timp că Jay-Z ar fi avut o relație destul de apropiată cu P. Diddy în trecut.

